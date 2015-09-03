2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Érje el CD-it a lakás bármelyik pontjából!
Tárolja teljes CD-gyűjteményét 40 GB kapacitású merevlemezen, élvezze a zenét a lakás minden helyiségében. A lakás egyes helyiségeiben eltérő zenét hallgathat, a zene a lakáson belül mindenhová elkíséri. A távvezérlő beépített kijelzővel rendelkezik.
A vezeték nélküli streaming alkalmazásával nem kell nagy méretű hangfájlokat letöltenie és tárolnia audioeszközén. Ehelyett kedvenc dalai folyamatosan áramlanak az összes zeneállomásra – egy időben. A Music Follows Me szolgáltatásnak köszönhetően a zene szobáról szobára követi – nem kell újraindítani a navigációt és a lejátszást. A Music Broadcast funkció egyszerre sugározza a kívánt zenét a központból az összes zeneállomásra. A My Room, My Music szolgáltatás révén az összes családtag élvezheti a tárolt gyűjteményből kiválasztott zeneszámokat bármelyik szobában, amelyben vezeték nélküli zeneközpont vagy -állomás található.
A 40 GB kapacitású merevlemezen a digitális zenefájlok hihetetlenül széles választéka tárolható. A páratlanul gyors rögzítési sebességű merevlemezen akár 750 CD-lemeznyi zene is helyet kaphat, felülmúlhatatlan gyorsaságának köszönhetően egy adott zeneszámot szinte egyszerre „rippelhet” és játszhat le.
A Universal Plug & Play egy ipari szabványtechnológia, mellyel bármilyen, a Universal Plug & Play használatára alkalmas készülékre csatlakozhat zene fogadása vagy átvitele céljából. A vezeték nélküli zeneközpont az Universal Plug & Play segítségével egyszerű és szabványos módon csatlakozik a többi, Universal Plug & Play használatára alkalmas készülékre. Könnyedén csatlakoztathatja vezeték nélküli zeneközpontját más készülékekhez, tartalom fogadása vagy átvitele céljából.
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
stach2005
03/09/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
godny polecenia super sprzęt
Doskonale zaprojektowane i wykonane radio WACS 700 ( stacja) z odtwarzaczem płyt CD i nagrywarką o pojemności dysku twardego 40 GB i dodatkowym odtwarzaczem łączącym się ze stacją poprzez wi-fi. Doskonały i potężny dźwięk. Możliwość wgrywania utworów muzycznych również z innych urządzeń posiadających łączność wi-fi. Sprzęt niezawodnie się spisuje mimo wieloletniego intensywnego użytkowania. Godny polecenia - świetny i piękny sprzęt firmy Philips.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja
BuAlex
26/02/2019
Україна
Качественный звук, надежность
Много лет пользуюсь этим музыкальным центром. Мне очень нравится качество звука и дизайн устройства. Хотя это и устаревшая модель, я не хочу ее менять на более современную. Жаль только, что уже давно перестали выпускаться обновления программы и устройство несовместимо с Windows7, что причиняет некоторые неудобства. А в общем, очень качественное и надежное устройство. Большая благодарность разработчикам данной модели, желаю им дальнейших успехов и благополучия. Александр.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station
Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station
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Az aktuális tárolóképesség ennél kevesebb