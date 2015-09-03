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Gyártás megszűnt

StreamiumVezeték nélküli zeneközpont és -állomás

WACS700/22

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Érje el CD-it a lakás bármelyik pontjából!

Tárolja teljes CD-gyűjteményét 40 GB kapacitású merevlemezen, élvezze a zenét a lakás minden helyiségében. A lakás egyes helyiségeiben eltérő zenét hallgathat, a zene a lakáson belül mindenhová elkíséri. A távvezérlő beépített kijelzővel rendelkezik.

Összes előny megtekintése

Érje el CD-it a lakás bármelyik pontjából!

Vezeték nélküli streaming a központ és az állomás(ok) között

Vezeték nélküli streaming a központ és az állomás(ok) között

A vezeték nélküli streaming alkalmazásával nem kell nagy méretű hangfájlokat letöltenie és tárolnia audioeszközén. Ehelyett kedvenc dalai folyamatosan áramlanak az összes zeneállomásra – egy időben. A Music Follows Me szolgáltatásnak köszönhetően a zene szobáról szobára követi – nem kell újraindítani a navigációt és a lejátszást. A Music Broadcast funkció egyszerre sugározza a kívánt zenét a központból az összes zeneállomásra. A My Room, My Music szolgáltatás révén az összes családtag élvezheti a tárolt gyűjteményből kiválasztott zeneszámokat bármelyik szobában, amelyben vezeték nélküli zeneközpont vagy -állomás található.

A 40 GB akár 750 CD-lemez tárolására és lejátszására is alkalmas

A 40 GB kapacitású merevlemezen a digitális zenefájlok hihetetlenül széles választéka tárolható. A páratlanul gyors rögzítési sebességű merevlemezen akár 750 CD-lemeznyi zene is helyet kaphat, felülmúlhatatlan gyorsaságának köszönhetően egy adott zeneszámot szinte egyszerre „rippelhet” és játszhat le.

Vezeték nélküli streaming a PC-ről UPnP segítségével

A Universal Plug & Play egy ipari szabványtechnológia, mellyel bármilyen, a Universal Plug & Play használatára alkalmas készülékre csatlakozhat zene fogadása vagy átvitele céljából. A vezeték nélküli zeneközpont az Universal Plug & Play segítségével egyszerű és szabványos módon csatlakozik a többi, Universal Plug & Play használatára alkalmas készülékre. Könnyedén csatlakoztathatja vezeték nélküli zeneközpontját más készülékekhez, tartalom fogadása vagy átvitele céljából.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

03/09/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

godny polecenia super sprzęt

Doskonale zaprojektowane i wykonane radio WACS 700 ( stacja) z odtwarzaczem płyt CD i nagrywarką o pojemności dysku twardego 40 GB i dodatkowym odtwarzaczem łączącym się ze stacją poprzez wi-fi. Doskonały i potężny dźwięk. Możliwość wgrywania utworów muzycznych również z innych urządzeń posiadających łączność wi-fi. Sprzęt niezawodnie się spisuje mimo wieloletniego intensywnego użytkowania. Godny polecenia - świetny i piękny sprzęt firmy Philips.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja

26/02/2019

Україна

Україна

Качественный звук, надежность

Много лет пользуюсь этим музыкальным центром. Мне очень нравится качество звука и дизайн устройства. Хотя это и устаревшая модель, я не хочу ее менять на более современную. Жаль только, что уже давно перестали выпускаться обновления программы и устройство несовместимо с Windows7, что причиняет некоторые неудобства. А в общем, очень качественное и надежное устройство. Большая благодарность разработчикам данной модели, желаю им дальнейших успехов и благополучия. Александр.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station

Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station

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