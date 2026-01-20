A nagy, 9 méteres mozgástér révén messzebb lehet elérni a csatlakozó kihúzása nélkül

Élvezze a zavartalan takarítást a 9 méteres hatótávolságnak köszönhetően a csatlakozótól a szívófejig, amely lehetővé teszi több szoba és nagyobb terek takarítását konnektor váltása nélkül.