Porzsákos porszívó 2000 Series Porszívó
Kompakt méret. Hatékony működés.
Erőteljes, kompakt és hatékony – a Philips porzsákos porszívó 1000 Series alapos tisztítást biztosít minden padlótípuson, könnyű tárolással és HEPA szűrővel, amely a finom por >99,9%-át felfogja. Összes előny megtekintése
Megbízható, tartós kialakítás
- 750 W
- HEPA-szűrő
- Kompakt és könnyű
A 750 W-os motor erőteljes teljesítményt biztosít
Élvezze a kiváló szívóerőt a 750 W-os motornak köszönhetően. Hatékonyan távolítja el a port a kemény padlókról és szőnyegekről, így otthona friss és tiszta marad.
Többfunkciós szívófej a nagyszerű tisztaságért különböző padlótípusokon
Könnyen állítható a lábpedállal, kemény padlóhoz vagy szőnyeghez. Kialakítása biztosítja a felülettel való szoros érintkezést, így a tisztítás gyorsabb és hatékonyabb.
Kompakt kialakítás a könnyű tárolásért
Spóroljon értékes tárolóhelyet a kompakt és könnyű kialakításnak köszönhetően. Könnyen elrejthető szekrényekbe, gardróbokba, és elég könnyű ahhoz, hogy könnyedén felemelje egy polcra.
A HEPA szűrőrendszer a részecskék 99,9%*-át felfogja
A HEPA szűrőrendszer felfogja a kis porszemcsék több mint 99,99%*-át, így tisztább levegőt biztosít az Ön otthonában.
A nagy, 9 méteres mozgástér révén messzebb lehet elérni a csatlakozó kihúzása nélkül
Élvezze a zavartalan takarítást a 9 méteres hatótávolságnak köszönhetően a csatlakozótól a szívófejig, amely lehetővé teszi több szoba és nagyobb terek takarítását konnektor váltása nélkül.
Könnyen használható, tartós porzsákok a nagy, 3 l-es portartályban
A nagy, 3 literes portartály és a hosszan tartó univerzális porzsákok optimális szívóerőt biztosítanak a teljes megtelésig, valamint zárt, szennyeződésmentes ürítést tesznek lehetővé.
Beépített tartozék: kényelmes tárolás, mindig kéznél
A réstisztító szívófej be van építve a porszívóba, így mindig könnyen hozzáférhető, ha szükség van rá.
Holland fejlesztésű és tervezésű termék
Precizitással és gondossággal készült Hollandiában, tükrözve a Philips innovációs örökségét, minőségét és megbízhatóságát. Regisztráljon online, és kapjon 2 év ingyenes garanciát!
Bútorokhoz való szívófej a kanapék és párnák megtisztításához, valamint az állatszőr eltávolításához.
A 110 mm-es bútorszívófej kialakítása optimális tisztítást biztosít puha bútorokon, például párnákon, kanapékon és foteleken, még az állatszőrt is eltávolítja.
Műszaki adatok
-
Általános műszaki adatok
- Szín
-
Égkék
- Zajszint (teljesítmény)
-
<77 dB
- Portartály kapacitása
-
3 l
- Hatósugár
-
12 méter
- Bemeneti teljesítmény (IEC)
-
750 W
- Bemeneti teljesítmény (max.)
-
800 W
- Motorszűrő
-
Mosható szűrő
- Kivezetésszűrő
-
HEPA-szűrő
- Csőcsatlakozás
-
Kúpos
- Hordfogantyú
-
Elöl és felül
- Csőtípus
-
Fém, kétrészes teleszkópos
- Kerék típusa
-
Műanyag
- Tartozéktároló
-
Igen
- Porzsák típusa
-
S-Bag Porzsák
- Porzsákok mellékelve
-
x2
- Kábel hossza
-
9 méter
-
Kompatibilitás
- Külön megvásárolható tartozékok – 1
-
CP1349
- Külön megvásárolható tartozékok – 2
-
CP0537 bemeneti szűrő
- Külön megvásárolható tartozékok – 3
-
CP0538 kimeneti szűrő
- Mellékelt tartozékok 1
-
Többfunkciós szívófej, 2 az 1-ben réstisztító eszköz, Bútortisztító szívófej
-
Tömeg és méretek
- A termék méretei (ho x szé x ma)
-
411 x 269 x 241
mm
- A termék tömege
-
3,74
kg
-
Fenntarthatóság
- Csomagolás
-
100% újrahasznosított anyag
- Felhasználói kézikönyv
-
100% újrahasznosított papírból
- *99,9%-os porfelszedés kemény padlón résekkel (IEC62885)
