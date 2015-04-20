A doboz egyéb tartalma
- Elemek a távvezérlőhöz
- Távvezérlő
- Garancialevél
- Hálózati tápkábel
- Asztali állvány
28HFL5010T/12
Csatlakoztatás és vezérlés
Ez az energiatakarékos Hospitality TV korszerű csatlakoztathatóságot és interaktív információs oldalakat nyújt az Ön számára, a távoli üzembe helyezési és távfelügyeleti funkciók pedig gondoskodnak arról, hogy a fenntartási költségek a lehető legalacsonyabbak legyenek.Összes előny megtekintése
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A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékeit. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékeit, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információs oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.
A SmartInfo segítségével a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkat kínálhat a vendégeinek. A vendégei akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív szállodai weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a vendégei számára egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal a szálloda legutóbbi fejlesztéseiről.
TV-készülékeink lehetővé teszik vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját tartalmaikat a nagy képernyőn, vezetékek és kavarodás nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonságos megosztás védelmet biztosít vendégei számára. Képek, filmek, zene – a Miracast és DirectShare segítségével mindez megosztható és átélhető a Tv-készülékeinken!
A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.
A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű, gyönyörű kontúrokat.
A Philips Smart TV alkalmazások szakadatlanul bővülő választékában megtalálható a YouTube, a közösségi hálózati alkalmazások, és még sok minden más. A speciális változat kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva, és számos további előnnyel jár, például lehetővé teszi a vendég által feltöltött információk biztonságos törlését a használatot követően, és gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben.
Az AppControl segítségével vendégei számára álmaik TV-alkalmazásait biztosíthatja. Igényeinek megfelelően adhat hozzá, törölhet és rendezhet minden alkalmazást. És ami még ennél is jobb, ezeket a beállításokat akár klónozhatja is bármely más TV-készülékre a többi TV beállítása nélkül. Különböző profilokat is létrehozhat, amelyeket menet közben is módosíthat. A lakosztályok számára nagy sávszélességű videoalkalmazásokat szeretne biztosítani, a többi szobában pedig kis sávszélességű alkalmazásokat kínálna? Semmi gond! Az AppControl gondoskodik a folyamatos élményekről az Ön és vendégei számára.
Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkkel közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelen érkező tartalmak mellett internethálózatán keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.
Az integrált Wi-Fit tartalmazó Philips Smart TV segítségével vezeték nélkül hozzáférhet a tartalmak világához.
A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.
Az új, képernyőn történő órakijelzés funkcióval a vendégek egyszerűen leolvashatják a pontos időt. Az óra egy gombnyomásra megjelenik a TV-képernyőn, ötvözve a jobb láthatóságot és a kisebb energiafogyasztást.
A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.
Kép/Kijelző
Hangolóegység/Vétel/Adás
Jellemzők
Vendéglátási funkciók
Egészségügyi funkciók
Multimédiás
Hang
Tápellátás
Tartozékok
Vezeték nélküli kapcsolat
Csatlakoztató oldal
Hátoldali csatlakoztatás
Csatlakoztathatóság javítása
Kialakítás
Méretek
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