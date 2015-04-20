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      professzionális LED TV

      28HFL5010T/12

      Csatlakoztatás és vezérlés

      Ez az energiatakarékos Hospitality TV korszerű csatlakoztathatóságot és interaktív információs oldalakat nyújt az Ön számára, a távoli üzembe helyezési és távfelügyeleti funkciók pedig gondoskodnak arról, hogy a fenntartási költségek a lehető legalacsonyabbak legyenek.

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      professzionális LED TV

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      a vendégeknek nyújtott időtálló élményért

      • 28"-es MediaSuite
      • LED
      • DVB-T2/T/C és IPTV
      SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz

      SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz

      A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékeit. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékeit, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információs oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

      SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív szállodai információs oldalakhoz

      SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív szállodai információs oldalakhoz

      A SmartInfo segítségével a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkat kínálhat a vendégeinek. A vendégei akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív szállodai weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a vendégei számára egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal a szálloda legutóbbi fejlesztéseiről.

      Miracast és DirectShare – filmek és zeneszámok TV-készüléken való megosztásához

      Miracast és DirectShare – filmek és zeneszámok TV-készüléken való megosztásához

      TV-készülékeink lehetővé teszik vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját tartalmaikat a nagy képernyőn, vezetékek és kavarodás nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonságos megosztás védelmet biztosít vendégei számára. Képek, filmek, zene – a Miracast és DirectShare segítségével mindez megosztható és átélhető a Tv-készülékeinken!

      MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében

      MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében

      A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

      LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért

      A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű, gyönyörű kontúrokat.

      Smart TV alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal

      A Philips Smart TV alkalmazások szakadatlanul bővülő választékában megtalálható a YouTube, a közösségi hálózati alkalmazások, és még sok minden más. A speciális változat kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva, és számos további előnnyel jár, például lehetővé teszi a vendég által feltöltött információk biztonságos törlését a használatot követően, és gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben.

      Az AppControl lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű hozzáadását, rendezését és törlését

      Az AppControl segítségével vendégei számára álmaik TV-alkalmazásait biztosíthatja. Igényeinek megfelelően adhat hozzá, törölhet és rendezhet minden alkalmazást. És ami még ennél is jobb, ezeket a beállításokat akár klónozhatja is bármely más TV-készülékre a többi TV beállítása nélkül. Különböző profilokat is létrehozhat, amelyeket menet közben is módosíthat. A lakosztályok számára nagy sávszélességű videoalkalmazásokat szeretne biztosítani, a többi szobában pedig kis sávszélességű alkalmazásokat kínálna? Semmi gond! Az AppControl gondoskodik a folyamatos élményekről az Ön és vendégei számára.

      Integrált IPTV rendszer az optimálisan személyre szabható interaktivitáshoz

      Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkkel közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelen érkező tartalmak mellett internethálózatán keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.

      Integrált Wi-Fi a Smart TV vezeték nélküli használatához

      Az integrált Wi-Fit tartalmazó Philips Smart TV segítségével vezeték nélkül hozzáférhet a tartalmak világához.

      Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez

      A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

      Óra kijelzése a képernyőn a vendégek maximális kényelme érdekében

      Az új, képernyőn történő órakijelzés funkcióval a vendégek egyszerűen leolvashatják a pontos időt. Az óra egy gombnyomásra megjelenik a TV-képernyőn, ötvözve a jobb láthatóságot és a kisebb energiafogyasztást.

      Alacsony fogyasztás

      A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

      Műszaki adatok

      • Kép/Kijelző

        Képformátum
        16:9
        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        28  hüvelyk
        Átlós képernyőméret (metrikus)
        70  cm
        Kijelző
        LED HD TV
        Panel felbontása
        1366 x 768p
        Fényerő
        310  cd/m²
        Képjavítás
        • 200 Hz-es Perfect Motion Rate
        • Pixel Plus HD
        Megtekintési szögtartomány
        178º (H) / 178º (V)

      • Hangolóegység/Vétel/Adás

        Digitális TV
        DVB-T/T2/C
        Videolejátszás
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        Analóg TV
        PAL
        IP lejátszás
        • Multicast
        • Unicast

      • Jellemzők

        Egyszerű használat
        • Képstílus
        • Hangstílus
        Digitális szolgáltatások
        • 8d elektronikus műsorfüzet (EPG)
        • Now&Next
        • MHEG
        • Teletext
        • HbbTV
        Helyi vezérlés
        Be/ki kapcsoló (oldalsó)

      • Vendéglátási funkciók

        Hotel üzemmód
        • Helyi kezelőszervvezérlés-zár
        • Menüzár
        • Csatornabeállító menüzár
        • Hangerő-korlátozás
        Fegyintézeti mód
        • Fokozott biztonság üzemmód
        • TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár
        Időzítő
        • Elalváskapcsoló
        • Ébresztőóra
        • Ébresztés csatorna
        • Ébresztőhangok
        Bekapcsolás szabályzó
        • Csatorna
        • Szolgáltatás
        • Képformátum
        • Hangerő
        Lopásgátló
        • Akkumulátoros lopásgátló védelem
        • Kensington zár
        Teljesítmény-szabályozás
        • Automatikus BE
        • Zöld/gyorsindítás
        • WoLAN
        Alkalmazások
        • AppControl
        • Felhő alapú alkalmazások
        Az ön márkája
        • SmartInfo
        • Üdvözlő logó
        • Üdvözlő üzenet
        • SmartTV hátterének testre szabása
        • Testre szabható kezelőfelület (HTML)
        • IPTV-rendszer
        Óra
        • Óra készenléti üzemmódban
        • Sötétben fluoreszkáló RC gomb
        • Képernyőn megjelenő óra
        • Opcionális külső óra
        SmartInfo
        • HTML5 böngésző
        • Interaktív sablonok
        • Diavetítés
        Másolás és firmware frissítés
        Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor
        CMND&Control
        • Offline csatornaszerkesztő
        • Offline beállításszerkesztő
        • Valós idejű TV-státusz (IP)
        • Távfelügyelet IP-n/RF-en keresztül
        • CMND&Create
        • TV csoport felügyelete
        Vezérlés
        • Automatikus csatornafrissítés blokkolása
        • Soros Xpress Protocol
        • JSON API a TV vezérlésére - JAPIT
        Interaktív DRM
        • VSecure
        • Playready egyenletes streamelés
        Bevételgenerálás
        • AppRevenue
        • MyChoice
        Távvezérlő
        • Kábelrögzítésre előkészített
        • Alacsony töltésszint érzékelése
        • RC-elem fedélzár
        Csatornák
        Kombinált lista

      • Egészségügyi funkciók

        Vezérlés
        • Multifunkciós távvezérlő
        • Egészségügyi RC-kompatibilis
        • Nővérhívó rendszerrel kompatibilis
        Kényelem
        • Fejhallgató-kimenet
        • Független fő hangszóró némítása
        Biztonság
        • Dupla szigetelés - II. osztály
        • Lángálló

      • Multimédiás

        Támogatott videólejátszás
        • Formátumok: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Formátumkonténerek: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Támogatott zeneformátumok
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2-től v9.2-ig)
        Támogatott feliratformátumok
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Támogatott képformátumok
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Támogatott videófelbontás USB eszközön
        akár 1920x1080p/60 Hz
        Multimédiás kapcsolatok
        • USB
        • LAN

      • Hang

        Kimeneti hangteljesítmény
        10 (2 x 5)  W
        Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz
        1,5 W monó, 8 ohm
        Hangsugárzók
        • 2.0
        • Alulról sugárzó
        Hangfunkciók
        • AVL (Automatikus hangerő-kiegyenlítő)
        • Incredible Surround
        • Dinamikus mély hang
        • Dolby MS10

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        AC 220-240 V; 50-60 Hz
        Környezeti hőmérséklet
        0 °C-tól 40 °C-ig
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        <0,3 W
        Energiacímke-osztály
        A+
        EU energiacímke szerinti teljesítmény
        19  W
        Energiamegtakarítási funkciók
        Eco mód
        Éves energiafogyasztás
        28  kWh

      • Tartozékok

        Mellékelve
        • Távvezérlő: 22AV1409A/12
        • Asztali állvány
        • 2 db AAA elem
        • Garancialevél
        • Jogi és biztonsági brosúra
        • Hálózati tápkábel
        Opcionális
        • 22AV1120C/00 - Külső óra
        • RC 22AV1109H/12 – Egészségügyi rendszerhez
        • RC 22AV9573A - Beállítás

      • Vezeték nélküli kapcsolat

        Vezeték nélküli LAN
        802.11 b/g/n
        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Csatlakoztató oldal

        Közös interfész (CI) foglalat
        CI+1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Fejhallgató-kimenet
        Mini jack
        USB1
        USB 2.0

      • Hátoldali csatlakoztatás

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz
        Mini jack
        Komponens
        YPbPr + L/R RCA
        AV bemenet
        CVBS + YPbPr
        DVI audiobemenet
        Mini jack
        Külső táplálás
        • 12 V/15 W
        • Mini jack
        Külső vezérlés
        RJ-48
        Antenna
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Digitális audiokimenet
        Optikai
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        VGA bemenet
        15 érintkezős D-sub

      • Csatlakoztathatóság javítása

        RJ48
        • IR be/ki
        • Soros Xpress interfész
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Lejátszás egy gombnyomásra
        • Rendszerkészenlét
        • RC áthurkolás
        • rendszer-hangvezérlés
        LAN
        Ébresztés: LAN
        HDMI
        • ARC (minden port)
        • DVI (minden port)
        Scart
        Bekapcsoláskor aktív Scart

      • Kialakítás

        Szín
        Fekete

      • Méretek

        Készülék szélessége
        635  mm
        Készülék magassága
        393  mm
        Készülék mélysége
        62/74  mm
        Termék tömege
        4,5  kg
        Készülék szélessége (állvánnyal együtt)
        635  mm
        Készülék magassága (állvánnyal együtt)
        438  mm
        Készülék mélysége (állvánnyal együtt)
        190  mm
        Termék tömege (+állvány)
        5.1  kg
        Fali tartóval kompatibilis
        • 100 x 100 mm
        • M4

      Mit tartalmaz a doboz?

      A doboz egyéb tartalma

      • Elemek a távvezérlőhöz
      • Távvezérlő
      • Garancialevél
      • Hálózati tápkábel
      • Asztali állvány
      Badge-D2C

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      • A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.
      • Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
      • A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
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