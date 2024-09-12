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      Signage Solutions Q-sorozatú kijelző

      55BDL3650Q/75

      Általános értékelés / 5
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      Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-sorozatú 4K Ultra HD digitális kijelzővel. Ez a megbízható, egyszerűen telepíthető, Android alapú információmegjelenítő megoldás Wave-kompatibilis a távfelügyelet érdekében, így bárhol, bármikor, teljes körű irányítást tesz lehetővé Önnek.

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      Signage Solutions Q-sorozatú kijelző

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Q-sorozatú kijelző

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      Sokoldalú és könnyen beállítható 18/7-es kijelző

      • 55"-es
      • Közvetlen LED háttérvilágítású
      • Ultra HD

      Tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül

      Csatlakoztassa és vezérelje a tartalmat felhőn keresztül a beépített HTML5 böngésző segítségével. A Chromium alapú böngésző használatával tervezze meg online a tartalmait, és csatlakoztasson egy kijelzőt vagy a teljes hálózatát. Jelenítse meg a tartalmakat fekvő, illetve álló módban Full HD felbontással. Csak csatlakoztassa a kijelzőt az internethez Wi-Fi vagy RJ45 kábel segítségével, és élvezze a saját lejátszási listáit.

      FailOver. Biztosítja, hogy kijelzője soha ne legyen üres.

      A nagy igénybevétellel járó kereskedelmi alkalmazásokhoz nélkülözhetetlen FailOver egy forradalmi technológia, amely automatikusan lejátssza a képernyőn a tartalom biztonsági másolatát abban a valószerűtlen esetben, ha a beviteli forrás vagy alkalmazás meghibásodna. Csak válassza ki az elsődleges bemeneti forrást és egy FailOver-csatlakozást, és máris azonnali tartalomvédelemben lesz része.

      Egyszerűen ütemezheti az USB-n vagy a belső memóriában tárolt tartalmakat

      Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről vagy belső memóriából. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

      Opcionális Interact eszköz a vezeték nélküli képernyőmegosztáshoz

      Vezeték nélkül megosztható a képernyő a meglévő Wi-Fi hálózaton keresztül az eszközök azonnali és biztonságos csatlakoztatásához, illetve az opcionális HDMI Interact dongle közvetlenül biztosítja a továbbítást a képernyőre – anélkül, hogy a biztonságos hálózathoz kellene csatlakozni.

      Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások

      Az Android 10 SoC platform rendszerű, kemény munkát végző Philips professzionális kijelzők natív Android alkalmazásokhoz vannak optimalizálva, és közvetlenül a kijelzőkre is telepíthetők webes alkalmazások. Rugalmas és biztonságos rendszer, így a kijelzők hosszabb ideig maradnak naprakészek.

      Használja ki a Wave nyújtotta forradalmi lehetőségeket!

      Fedezze fel a Philips Q-sorozatú kijelzők által nyújtott teljesítményt, sokoldalúságot és intelligenciát távoli kapcsolaton keresztül a Wave segítségével. Ez a forradalmi felhőplatform teljes körű irányítást tesz lehetővé az egyszerűsített telepítés és beállítás, a kijelzők felügyelete és vezérlése, a firmware-frissítés, a lejátszási listák kezelése és a teljesítményütemezések beállítása révén. Időt, energiát takaríthat meg, és a környezetre gyakorolt hatást is csökkentheti.

      Műszaki adatok

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (metrikus)
        138.7  cm
        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        54.6  hüvelyk
        Képformátum
        16:9
        Panel felbontása
        3840 x 2160
        Képpont-osztásköz
        0,315 x 0,315 mm
        Optimális felbontás
        3840 x 2160 60 Hz-en
        Fényerő
        400  cd/m²
        A kijelző színei
        1,07 milliárd
        Kontrasztarány (tipikus)
        1300:1
        Dinamikus kontrasztarány
        500 000:1
        Válaszidő (tipikus)
        9  ms
        Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
        178  degree
        Megtekintési szögtartomány (függőleges)
        178  degree
        Képjavítás
        • 3/2 - 2/2 motion pull down
        • Dynamic contrast enhancement
        • Progressive scan
        Paneltechnológia
        ADS
        Operációs rendszer
        Android 10
        Pára
        2%

      • Csatlakoztathatóság

        Hangkimenet
        3.5mm jack
        Videobemenet
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x 1)
        • USB 3.0 (x1)
        Audiobemenet
        3.5 mm jack
        Egyéb csatlakozások
        micro SD
        Külső vezérlés
        • RJ45
        • RS232C (in/out) 2.5 mm jack
        • IR (in/out) 3.5 mm jack

      • Kényelem

        Pozicionálás
        • Landscape (18/7)
        • Portrait (18/7)
        Osztott mátrix
        Max. 3 x 3
        Billentyűzet-vezérlés:
        • Lockable
        • Hidden
        Távvezérlőjel
        Lockable
        Jel áthurkolása
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Energiatakarékossági jellemzők
        Smart Power
        Hálózaton keresztül vezérelhető
        • RS232
        • RJ45

      • Hang

        Beépített hangszórók
        2 x 10 W RMS

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        100 ~ 240 VAC
        Fogyasztás (tipikus)
        130  W
        Fogyasztás (max.)
        200 W
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        <0,5 W
        Energiamegtakarítási funkciók
        Smart Power
        Energiacímke-osztály
        G

      • Támogatott képernyőfelbontás

        Számítógépes formátumok
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
        • 1680 x 1050, 60Hz
        • 3840 x 2160, 60Hz
        Videoformátumok
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 720p, 50,60 Hz
        • 2160p, 50, 60Hz

      • Méretek

        Készülék szélessége
        1241,8  mm
        Termék tömege
        16,6  kg
        Készülék magassága
        712,6  mm
        Készülék mélysége
        63,6  mm
        Készülék szélessége (hüvelyk)
        48,89  hüvelyk
        Készülék magassága (hüvelyk)
        28.06  hüvelyk
        Fali tartó
        400 mm x 400 mm, M6
        Készülék mélysége (hüvelyk)
        2.50  hüvelyk
        Keretvastagság
        13,9 mm (egyenletes szélességű keret)
        Termék tömege (fontban)
        36,60  lb

      • Működtetési feltételek

        Tengerszint feletti magasság
        0 ~ 3000 m
        Hőmérséklettartomány (üzem)
        0 ~ 40  °C
        MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
        50 000  óra
        Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
        -20 ~ 60  °C
        Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]
        20–80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
        Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]
        5–95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

      • Multimédiás alkalmazások

        USB videolejátszás
        • MPEG
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • AVI
        • MP4
        • VP8
        USB képlejátszás
        • JPEG
        • BMP
        • PNG
        USB audiolejátszás
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Belső lejátszó

        CPU
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Memória
        • 16GB
        • 3GB DDR

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • IR sensor cable (1.8 m) (x1)
        • RS232 daisy-chain cable
        • Philips logo (x1)
        • AC Power Cord
        • AC Switch Cover
        • Quick start guide
        • Remote control & AAA batteries
        • RS232 cable
        • USB cover and screws
        • Wire Clamper (x3)

      • Egyéb

        Képernyőn megjelenő nyelvek
        • English
        • French
        • German
        • Italian
        • Polish
        • Turkish
        • Russian
        • Simplified Chinese
        • Spanish
        • Traditional Chinese
        • Arabic
        • Japanese
        Jótállás
        3 év garancia
        Előírt jóváhagyások
        • CE
        • CB
        • FCC, Class A
        • VCCI
        • RoHS
        • UL

      Badge-D2C

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