FailOver. Biztosítja, hogy kijelzője soha ne legyen üres.

A nagy igénybevétellel járó kereskedelmi alkalmazásokhoz nélkülözhetetlen FailOver egy forradalmi technológia, amely automatikusan lejátssza a képernyőn a tartalom biztonsági másolatát abban a valószerűtlen esetben, ha a médialejátszó meghibásodna. Csak válassza ki az elsődleges bemeneti forrást és egy FailOver-csatlakozást, és máris azonnali tartalomvédelemben lesz része.