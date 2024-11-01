75BDL4003H/02
Káprázatos láthatóság fényviszonyoktól függetlenül
A Philips H-Line nagy fényerejű kijelzőivel éjjel-nappal láthatók lesznek a tartalmak. A lenyűgöző képtisztaságnak és kontrasztnak köszönhetően tökéletes megoldást jelent a lebilincselő tartalmak ablakokban és világosabb helyeken történő megjelenítéséhez. A repülőterektől kezdve a bevásárlóközpontokig bárhol.
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Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
H-sorozatú kijelző
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Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.
Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátás is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.
A nagy igénybevétellel járó kereskedelmi alkalmazásokhoz nélkülözhetetlen FailOver egy forradalmi technológia, amely automatikusan lejátssza a képernyőn a tartalom biztonsági másolatát abban a valószerűtlen esetben, ha a médialejátszó meghibásodna. Csak válassza ki az elsődleges bemeneti forrást és egy FailOver-csatlakozást, és máris azonnali tartalomvédelemben lesz része.
Egészítse ki Philips professzionális kijelzőjét egy Android System-on-Chip (SoC) rendszerrel. Az opcionális CRD50 modul egy OPS eszköz, amely kábelek nélkül biztosítja az Android feldolgozási teljesítményt. Egyszerűen csak csúsztassa az OPS foglalatba, amely a futtatáshoz szükséges összes csatlakozást tartalmazza (a tápellátást is beleértve).
Továbbfejlesztett hőelvezetés, magas Tni-vel jellemezhető folyadékkristályos panelek és beépített hőérzékelők a magas környezeti hőmérséklettel való megbirkózás érdekében. Kijelzőfényerő akár 2500 cd/m²-ig az erős környezeti fényhez. A kijelzőpolarizáló kompatibilis a polarizált napszemüvegekkel a tartalmak jobb láthatósága érdekében.
A nagy fényerejű, utcára néző digitális kijelzők gyenge fényviszonyok között is felhívják a figyelmet az üzletre, és bevonzzák a vásárlókat. Az akár 3000 cd/m²-es káprázatos fényerő jó láthatóságot és tiszta képminőséget garantál szélsőséges fényviszonyok között is.
Kép/Kijelző
Csatlakoztathatóság
Kényelem
Hang
Tápellátás
Támogatott képernyőfelbontás
Méretek
Működtetési feltételek
Multimédiás alkalmazások
Tartozékok
Egyéb
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