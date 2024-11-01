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    • Káprázatos láthatóság fényviszonyoktól függetlenül Káprázatos láthatóság fényviszonyoktól függetlenül Káprázatos láthatóság fényviszonyoktól függetlenül

      Signage Solutions H-sorozatú kijelző

      75BDL4003H/02

      Káprázatos láthatóság fényviszonyoktól függetlenül

      A Philips H-Line nagy fényerejű kijelzőivel éjjel-nappal láthatók lesznek a tartalmak. A lenyűgöző képtisztaságnak és kontrasztnak köszönhetően tökéletes megoldást jelent a lebilincselő tartalmak ablakokban és világosabb helyeken történő megjelenítéséhez. A repülőterektől kezdve a bevásárlóközpontokig bárhol.

      Sajnos ez a termék már nem elérhető

      Signage Solutions H-sorozatú kijelző

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      Signage Solutions

      H-sorozatú kijelző

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      Káprázatos láthatóság fényviszonyoktól függetlenül

      Nagy fényerejű, szünetmentes kijelző

      • 75"
      • 3000 cd/m²
      • Ultra HD
      CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

      CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

      Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

      Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül

      Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül

      Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátás is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

      FailOver. Biztosítja, hogy kijelzője soha ne legyen üres.

      A nagy igénybevétellel járó kereskedelmi alkalmazásokhoz nélkülözhetetlen FailOver egy forradalmi technológia, amely automatikusan lejátssza a képernyőn a tartalom biztonsági másolatát abban a valószerűtlen esetben, ha a médialejátszó meghibásodna. Csak válassza ki az elsődleges bemeneti forrást és egy FailOver-csatlakozást, és máris azonnali tartalomvédelemben lesz része.

      Egy opcionális CRD50 modul révén egészítse ki Android feldolgozási teljesítménnyel

      Egészítse ki Philips professzionális kijelzőjét egy Android System-on-Chip (SoC) rendszerrel. Az opcionális CRD50 modul egy OPS eszköz, amely kábelek nélkül biztosítja az Android feldolgozási teljesítményt. Egyszerűen csak csúsztassa az OPS foglalatba, amely a futtatáshoz szükséges összes csatlakozást tartalmazza (a tápellátást is beleértve).

      Extrém körülményekre tervezve

      Továbbfejlesztett hőelvezetés, magas Tni-vel jellemezhető folyadékkristályos panelek és beépített hőérzékelők a magas környezeti hőmérséklettel való megbirkózás érdekében. Kijelzőfényerő akár 2500 cd/m²-ig az erős környezeti fényhez. A kijelzőpolarizáló kompatibilis a polarizált napszemüvegekkel a tartalmak jobb láthatósága érdekében.

      Rendkívül nagy fényerejű utcai kijelzők

      A nagy fényerejű, utcára néző digitális kijelzők gyenge fényviszonyok között is felhívják a figyelmet az üzletre, és bevonzzák a vásárlókat. Az akár 3000 cd/m²-es káprázatos fényerő jó láthatóságot és tiszta képminőséget garantál szélsőséges fényviszonyok között is.

      Műszaki adatok

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (metrikus)
        189.3  cm
        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        74.5  hüvelyk
        Képformátum
        16:9
        Panel felbontása
        3840 x 2160
        Képpont-osztásköz
        0,429 x 0,429 mm
        Optimális felbontás
        3840 x 2160, 60 Hz mellett
        Fényerő
        3000  cd/m²
        A kijelző színei
        1,07 milliárd
        Kontrasztarány (tipikus)
        1200:1
        Dinamikus kontrasztarány
        500 000:1
        Válaszidő (tipikus)
        8  ms
        Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
        178  degree
        Megtekintési szögtartomány (függőleges)
        178  degree
        Képjavítás
        • 3/2 - 2/2 mozgáslebontás
        • Progresszív pásztázás
        • Dinamikus kontrasztjavítás
        Paneltechnológia
        IPS

      • Csatlakoztathatóság

        Hangkimenet
        3,5 mm-es dugasz
        Videobemenet
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-I (digitális + analóg) 1 db
        • HDMI 2.0 (3 db)
        Audiobemenet
        3,5 mm-es jack
        Egyéb csatlakozások
        • OPS
        • USB 2.0 (2 db)
        Videokimenet
        • DisplayPort 1.2 (1 db)
        • HDMI 2.0 (1 db)
        Külső vezérlés
        • IR (be/ki), 3,5 mm-es jack
        • RJ45
        • RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack

      • Kényelem

        Pozicionálás
        • Fekvő (24/7)
        • Álló (24/7)
        Képernyőmentési funkciók
        Pixeleltolás, alacsony fényerő
        Billentyűzet-vezérlés:
        • Rejtett
        • Zárolható
        Távvezérlőjel
        Zárolható
        Jel áthurkolása
        • DisplayPort
        • RS232
        • HDMI
        • IR áthurkolás
        Könnyen telepíthető
        • Hordfogantyúk
        • Smart Insert
        Energiatakarékossági jellemzők
        Smart Power
        Hálózaton keresztül vezérelhető
        • RS232
        • LAN (RJ45)

      • Hang

        Beépített hangszórók
        2 x 10 W RMS

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
        Fogyasztás (tipikus)
        510  W
        Fogyasztás (max.)
        790
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        < 0,5 W

      • Támogatott képernyőfelbontás

        Számítógépes formátumok
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz
        Videoformátumok
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz

      • Méretek

        Készülék szélessége
        1688,2  mm
        Termék tömege
        54,1  kg
        Készülék magassága
        966,6  mm
        Készülék mélysége
        111,1  mm
        Készülék szélessége (hüvelyk)
        66,46  hüvelyk
        Készülék magassága (hüvelyk)
        38.06  hüvelyk
        Fali tartó
        600 x 400 mm, M8
        Készülék mélysége (hüvelyk)
        4.37  hüvelyk
        Keretvastagság
        18,8 mm (egyenletes szélességű keret)
        Termék tömege (fontban)
        119,27  lb
        Smart insert betét szélessége
        180  mm
        Smart insert betét magassága
        300  mm

      • Működtetési feltételek

        Tengerszint feletti magasság
        0 ~ 3000 m
        Hőmérséklettartomány (üzem)
        0 ~ 40  °C
        MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
        50 000  óra
        Relatív páratartalom
        20 ~ 80  %
        Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
        -20 ~ 60  °C
        Figyelem
        Ne működtesse közvetlen napfényben, további óvintézkedések nélkül.

      • Multimédiás alkalmazások

        USB videolejátszás
        • AVI
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TTS
        • VOB
        USB képlejátszás
        • BMP
        • JPEG
        • PNG

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • Szegélyillesztő készlet
        • Philips logó (1 db)
        • RS232 soros összefűzőkábel
        • Huzalszorító (3 db)
        • Hálózati kapcsoló fedele és 1 db csavar
        • USB-fedél és csavarok
        • Hálózati tápkábel
        • HDMI kábel
        • IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db)
        • Nyitott keretes készlet
        • Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db)
        • Távvezérlő és AAA elemek
        • RS232 kábel

      • Egyéb

        Képernyőn megjelenő nyelvek
        • arab
        • angol
        • francia
        • német
        • olasz
        • japán
        • lengyel
        • portugál
        • orosz
        • spanyol
        • egyszerűsített kínai
        • török
        • hagyományos kínai
        Jótállás
        3 év garancia
        Előírt jóváhagyások
        • CE
        • CB
        • EAC
        • UL

      Badge-D2C

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