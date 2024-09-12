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      Signage Solutions Q-sorozatú kijelző

      86BDL3650Q/75

      Általános értékelés / 5
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      Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-sorozatú 4K Ultra HD digitális kijelzővel. Ez a megbízható, egyszerűen telepíthető, Android alapú információmegjelenítő megoldás Wave-kompatibilis a távfelügyelet érdekében, így bárhol, bármikor, teljes körű irányítást tesz lehetővé Önnek.

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      Signage Solutions Q-sorozatú kijelző

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Q-sorozatú kijelző

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      Sokoldalú és könnyen beállítható 18/7-es kijelző

      • 86"
      • Közvetlen LED háttérvilágítású
      • Ultra HD

      Tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül

      Csatlakoztassa és vezérelje a tartalmat felhőn keresztül a beépített HTML5 böngésző segítségével. A Chromium alapú böngésző használatával tervezze meg online a tartalmait, és csatlakoztasson egy kijelzőt vagy a teljes hálózatát. Jelenítse meg a tartalmakat fekvő, illetve álló módban Full HD felbontással. Csak csatlakoztassa a kijelzőt az internethez Wi-Fi vagy RJ45 kábel segítségével, és élvezze a saját lejátszási listáit.

      FailOver. Biztosítja, hogy kijelzője soha ne legyen üres.

      A nagy igénybevétellel járó kereskedelmi alkalmazásokhoz nélkülözhetetlen FailOver egy forradalmi technológia, amely automatikusan lejátssza a képernyőn a tartalom biztonsági másolatát abban a valószerűtlen esetben, ha a beviteli forrás vagy alkalmazás meghibásodna. Csak válassza ki az elsődleges bemeneti forrást és egy FailOver-csatlakozást, és máris azonnali tartalomvédelemben lesz része.

      Egyszerűen ütemezheti az USB-n vagy a belső memóriában tárolt tartalmakat

      Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről vagy belső memóriából. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

      Opcionális Interact eszköz a vezeték nélküli képernyőmegosztáshoz

      Vezeték nélkül megosztható a képernyő a meglévő Wi-Fi hálózaton keresztül az eszközök azonnali és biztonságos csatlakoztatásához, illetve az opcionális HDMI Interact dongle közvetlenül biztosítja a továbbítást a képernyőre – anélkül, hogy a biztonságos hálózathoz kellene csatlakozni.

      Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások

      Az Android 10 SoC platform rendszerű, kemény munkát végző Philips professzionális kijelzők natív Android alkalmazásokhoz vannak optimalizálva, és közvetlenül a kijelzőkre is telepíthetők webes alkalmazások. Rugalmas és biztonságos rendszer, így a kijelzők hosszabb ideig maradnak naprakészek.

      Használja ki a Wave nyújtotta forradalmi lehetőségeket!

      Fedezze fel a Philips Q-sorozatú kijelzők által nyújtott teljesítményt, sokoldalúságot és intelligenciát távoli kapcsolaton keresztül a Wave segítségével. Ez a forradalmi felhőplatform teljes körű irányítást tesz lehetővé az egyszerűsített telepítés és beállítás, a kijelzők felügyelete és vezérlése, a firmware-frissítés, a lejátszási listák kezelése és a teljesítményütemezések beállítása révén. Időt, energiát takaríthat meg, és a környezetre gyakorolt hatást is csökkentheti.

      Műszaki adatok

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (metrikus)
        217.4  cm
        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        85.6  hüvelyk
        Képformátum
        16:9
        Panel felbontása
        3840 x 2160
        Képpont-osztásköz
        0,4935 x 0,4935 mm
        Optimális felbontás
        3840 x 2160 60 Hz-en
        Fényerő
        400  cd/m²
        A kijelző színei
        1,07 milliárd
        Kontrasztarány (tipikus)
        1200:1
        Dinamikus kontrasztarány
        500 000:1
        Válaszidő (tipikus)
        8  ms
        Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
        178  degree
        Megtekintési szögtartomány (függőleges)
        178  degree
        Képjavítás
        • 3/2 - 2/2 motion pull down
        • Progressive scan
        • Dynamic contrast enhancement
        Paneltechnológia
        IPS
        Operációs rendszer
        Android 10
        Pára
        25%

      • Csatlakoztathatóság

        Hangkimenet
        3.5mm jack
        Videobemenet
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x1)
        Audiobemenet
        3.5 mm jack
        Egyéb csatlakozások
        • micro SD
        • OPS
        Külső vezérlés
        • RS232C (in/out) 2.5 mm jack
        • IR (in/out) 3.5 mm jack
        • RJ45

      • Kényelem

        Pozicionálás
        • Landscape (18/7)
        • Portrait (18/7)
        Osztott mátrix
        Max. 3 x 3
        Billentyűzet-vezérlés:
        • Hidden
        • Lockable
        Távvezérlőjel
        Lockable
        Jel áthurkolása
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Könnyen telepíthető
        Smart Insert
        Energiatakarékossági jellemzők
        Smart Power
        Hálózaton keresztül vezérelhető
        • RS232
        • RJ45

      • Hang

        Beépített hangszórók
        2 x 10 W RMS

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        100 - 240 V~, 50/60 Hz
        Fogyasztás (tipikus)
        320  W
        Fogyasztás (max.)
        540 W
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        <0,5 W
        Energiamegtakarítási funkciók
        Smart Power
        Energiacímke-osztály
        G

      • Támogatott képernyőfelbontás

        Számítógépes formátumok
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1680 x 1050, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
        • 1152 x 864, 75Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
        • 720 x 400, 70Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56,60,72 Hz
        • 832 x 624, 75Hz
        Videoformátumok
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 720p, 50,60 Hz
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 2160p, 50, 60Hz

      • Méretek

        Készülék szélessége
        1929,0  mm
        Termék tömege
        49,06  kg
        Készülék magassága
        1100,0  mm
        Készülék mélysége
        69,5 mm (a fali rögzítésnél) / 91,8 mm (a fogantyúnál)  mm
        Készülék szélessége (hüvelyk)
        75,94  hüvelyk
        Készülék magassága (hüvelyk)
        43.31  hüvelyk
        Fali tartó
        600 mm x 400 mm, M8
        Készülék mélysége (hüvelyk)
        2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle)  hüvelyk
        Keretvastagság
        15,5 mm (egyenletes szélességű keret)
        Termék tömege (fontban)
        108,16  lb

      • Működtetési feltételek

        Tengerszint feletti magasság
        0 ~ 3000 m
        Hőmérséklettartomány (üzem)
        0 ~ 40  °C
        MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
        50 000  óra
        Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
        -20 ~ 60  °C
        Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]
        20–80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
        Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]
        5–95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

      • Multimédiás alkalmazások

        USB videolejátszás
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        USB képlejátszás
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB audiolejátszás
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Belső lejátszó

        CPU
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Memória
        • 16GB
        • 3GB DDR

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • IR sensor cable (1.8 m) (x1)
        • RS232 daisy-chain cable
        • Philips logo (x1)
        • AC Power Cord
        • AC Switch Cover
        • Cable clip (x2)
        • HDMI cable (1.8 m) (x1)
        • Quick start guide
        • Remote control & AAA batteries
        • RS232 cable
        • USB Cover (x1)

      • Egyéb

        Képernyőn megjelenő nyelvek
        • Simplified Chinese
        • Traditional Chinese
        • English
        • French
        • German
        • Italian
        • Polish
        • Russian
        • Spanish
        • Turkish
        • Japanese
        • Arabic
        Jótállás
        3 év garancia
        Előírt jóváhagyások
        • CE
        • CB
        • FCC, Class A
        • VCCI
        • RoHS
        • UL

      Badge-D2C

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