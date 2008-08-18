A doboz egyéb tartalma
- Váltakozó áramú hálózati kábel
- Elemek a távvezérlőhöz
- Távvezérlő
- Asztali állvány
- Használati útmutató CD ROM-on
- VGA kábel
BDH4251V/00
Nagyfelbontású nyilvános kijelző
Korszerű, előnyös árú, beltéri nyilvános kijelzéshez tervezett plazmaképernyő. Színvonalas sorremegés-kiegyenlítés, fejlett digitális képfeldolgozás és a legújabb plazmatechnológia garantálja üzeneteinek optimális megjelenítését.Összes előny megtekintése
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Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
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A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafele maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz.
A nagy fényerő és kontrasztértékek különösen előnyösek nyilvános környezetben, ahol a fényviszonyok - gyakran irányíthatatlanul - változhatnak.
Intelligens letapogatási algoritmus, amely érzékeli a videoforrás típusát (mint pl. állókép, mozgókép vagy film) és automatikusan optimalizálja a letapogatási folyamatot Spatial, Temporal vagy Film üzemmódú letapogatással. Eredményképpen mindenkor borotvaéles és stabil képeket nyújt.
A hálózati vezérlés segítségével a felhasználó a RS232 protokollon keresztül, távolról vezérelheti és beállíthatja a képernyőket.
Ha ugyanazt a bemeneti jelet több képernyőn kell megosztani, akkor kedvező árú megoldás a VGA pásztázás, amely a VGA bemeneti jelet felerősítve továbbítja a VGA kimeneti csatlakozóra, amelyre a következő képernyő csatlakoztatható
A kijelző helyi kezelőgombjait úgy alakították ki, hogy közvetlen hozzáféréskor kevésbé láthatók. Ráadásul a távvezérlő érzékelője és a helyi kezelőgombok az RS232 segítségével kikapcsolhatók, így nyilvános helyen elkerülhető a jogosulatlan használat.
A pixeleltolás nevű védőfunkciót alkalmazták. A védőfunkció alkalmazásakor a képernyőkép automatikusan eltolja a pixelek pozícióit, hogy megakadályozza a „szellemképek” megjelenését. Beépített másodlagos beégés-helyreállítást is alkalmaztak. A módszer bizonyos időre a teljes panelen teljes fehér jelet jelenít meg a szellemképek eltávolításához.
Nyilvános kijelzők esetében gyakran van igény 24/7 működésre. A kijelző fényereje még 60000 óra működés után is legalább a kiinduló érték 50%-a.
A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) figyelembevételével fejleszti és gyártja, melyek tiltják a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok használatát.
Kép/Kijelző
Csatlakoztathatóság
Kényelem
Hang
Tápellátás
Támogatott képernyőfelbontás
Méretek
Műszaki adatok
Hangolóegység/Vétel/Adás
Tartozékok
Egyéb
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