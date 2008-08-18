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    • Nagyfelbontású nyilvános kijelző Nagyfelbontású nyilvános kijelző Nagyfelbontású nyilvános kijelző

      plazmamonitor

      BDH4251V/00

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Nagyfelbontású nyilvános kijelző

      Korszerű, előnyös árú, beltéri nyilvános kijelzéshez tervezett plazmaképernyő. Színvonalas sorremegés-kiegyenlítés, fejlett digitális képfeldolgozás és a legújabb plazmatechnológia garantálja üzeneteinek optimális megjelenítését.

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      plazmamonitor

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      Nagyfelbontású nyilvános kijelző

      42"-es XGA plazmamonitor

      • 42"-es
      • XGA
      HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át

      HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át

      A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafele maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz.

      Nagy fényerő (1500 cd/m²) + kontraszt (15 000:1)

      A nagy fényerő és kontrasztértékek különösen előnyösek nyilvános környezetben, ahol a fényviszonyok - gyakran irányíthatatlanul - változhatnak.

      mozgásadaptív sorváltás-kiküszöbölés a borotvaéles képekért

      Intelligens letapogatási algoritmus, amely érzékeli a videoforrás típusát (mint pl. állókép, mozgókép vagy film) és automatikusan optimalizálja a letapogatási folyamatot Spatial, Temporal vagy Film üzemmódú letapogatással. Eredményképpen mindenkor borotvaéles és stabil képeket nyújt.

      A képernyő hálózaton keresztül, kívülről is vezérelhető

      A hálózati vezérlés segítségével a felhasználó a RS232 protokollon keresztül, távolról vezérelheti és beállíthatja a képernyőket.

      VGA áthurkolás a képernyők összefűzéséhez

      Ha ugyanazt a bemeneti jelet több képernyőn kell megosztani, akkor kedvező árú megoldás a VGA pásztázás, amely a VGA bemeneti jelet felerősítve továbbítja a VGA kimeneti csatlakozóra, amelyre a következő képernyő csatlakoztatható

      Rejtett és zárolható kezelőgombok

      A kijelző helyi kezelőgombjait úgy alakították ki, hogy közvetlen hozzáféréskor kevésbé láthatók. Ráadásul a távvezérlő érzékelője és a helyi kezelőgombok az RS232 segítségével kikapcsolhatók, így nyilvános helyen elkerülhető a jogosulatlan használat.

      A beégés elleni különleges funkció megakadályozza a „szellemkép” megjelenését

      A pixeleltolás nevű védőfunkciót alkalmazták. A védőfunkció alkalmazásakor a képernyőkép automatikusan eltolja a pixelek pozícióit, hogy megakadályozza a „szellemképek” megjelenését. Beépített másodlagos beégés-helyreállítást is alkalmaztak. A módszer bizonyos időre a teljes panelen teljes fehér jelet jelenít meg a szellemképek eltávolításához.

      60.000 órát meghaladó, hosszú várható panel-élettartam

      Nyilvános kijelzők esetében gyakran van igény 24/7 működésre. A kijelző fényereje még 60000 óra működés után is legalább a kiinduló érték 50%-a.

      Megfelel a környezetvédelmi RoHS szabványoknak

      A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) figyelembevételével fejleszti és gyártja, melyek tiltják a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok használatát.

      Műszaki adatok

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (metrikus)
        107  cm
        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        42  hüvelyk
        Képformátum
        16:9
        Panel felbontása
        1024 x 768
        Fényerő
        1500  cd/m²
        A kijelző színei
        1,07 milliárd szín
        Kontrasztarány (tipikus)
        15000:1
        Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
        >160  degree
        Megtekintési szögtartomány (függőleges)
        >160  degree
        Képjavítás
        • 3/2 - 2/2 mozgáslebontás
        • 3D fésűszűrő
        • Mozgáskompenzált deinterlész
        • 3D MA deinterlészelés
        • Picture by Picture
        • Kép a képben
        • Progresszív pásztázás
        • Automatikus bőrszínkorrekció
        • Színkiemelés
        • Zajcsökkentés
        Függőleges letapogatási frekvencia
        50 - 85 Hz
        Megjelenítő képernyő típusa
        XGA plazmapanel

      • Csatlakoztathatóság

        Hangkimenet
        • 1 db audió (B/J)
        • Külső hangszóró csatlakozó
        PC
        • RS232, D-Sub9
        • VGA be, D-Sub 15HD
        • VGA-ki D-Sub 15HD
        AV bemenet
        • 1 db komponens (YPbPr)
        • 1 db audió (j/b) YPbPr-hez
        • Kompozit 1 db (CVBS)
        • 1 db audió (L/R)
        • 1 db S-video
        • 2 db SCART
        • 1 db HDMI
        AV kimenet
        • Kompozit 1 db (CVBS)
        • 1 db audió (L/R)
        Egyéb csatlakozások
        S/PDIF kimenet (koaxiális)
        Audiobemenet a számítógéphez
        Bal/jobb audiocsatlakozó (2 db RCA)

      • Kényelem

        Pozicionálás
        • Álló
        • Fekvő
        Képernyőmentési funkciók
        Pixeleltolás, képforgatás, gyenge fényerő
        Kényelmes használat
        Képernyő kijelzés
        Előírt jóváhagyások
        • CE jelzés
        • RoHS
        Hálózaton keresztül vezérelhető
        RS232
        Képernyőformátum beállítás
        • 4:3
        • Felirat nagyítása
        • Szuperszéles
        • Széles képernyő
        • 14:9 zoom
        • 16:9 zoom

      • Hang

        Kimeneti teljesítmény (RMS)
        2 x 10 W
        Hangrendszer
        • Monó
        • Sztereó

      • Tápellátás

        Tápellátás
        100–240 V AC, 50/60 Hz
        Fogyasztás (bekapcsolva)
        320 watt (tipikus)
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        < 1 W

      • Támogatott képernyőfelbontás

        Számítógépes formátumok
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        Videoformátumok
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz

      • Méretek

        Élettartam 50% fényerőig
        60000  óra
        Doboz mélysége
        330  mm
        Doboz magassága
        790  mm
        Doboz szélessége
        1260  mm
        Készülék magassága (állvánnyal együtt)
        716  mm
        Magasság (állvánnyal) (hüvelyk)
        28.19  hüvelyk
        Készülék szélessége
        1039  mm
        Termék tömege
        30,4  kg
        Készülék mélysége (állvánnyal együtt)
        280  mm
        Készülék magassága
        628  mm
        Készülék mélysége
        88  mm
        Mélység (állvánnyal) (hüvelyk)
        11.02  hüvelyk
        Készülék szélessége (hüvelyk)
        49,9  hüvelyk
        Készülék magassága (hüvelyk)
        24.72  hüvelyk
        Készülék mélysége (hüvelyk)
        3,46  hüvelyk
        Doboz mélysége (hüvelyk)
        13.0  hüvelyk
        Doboz magassága (hüvelyk)
        31.1  hüvelyk
        Doboz szélessége (hüvelyk)
        49.6  hüvelyk
        Termék tömege (fontban)
        67,02  lb
        Tömeg, a csomagolással együtt
        37,85  kg
        Tömeg a csomagolással együtt (fontban)
        83,44

      • Műszaki adatok

        Üzemi hőmérséklet-tartomány
        0-40  °C
        Relatív páratartalom tartomány
        20% - 80%

      • Hangolóegység/Vétel/Adás

        Videolejátszás
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • Asztali állvány
        • VGA kábel
        • Távvezérlő
        • Hálózati tápkábel
        • Elemek a távvezérlőhöz
        • Használati útmutató CD ROM-on
        Opcionális tartozékok
        • BAH4251S1 hangsugárzók
        • BM04111&BM01111 mennyezeti tartó
        • BM02111 rögzített fali tartó
        • BM04111&BM02212 rugalmas fali tartó

      • Egyéb

        Keret
        Metál-antracit

      Mit tartalmaz a doboz?

      A doboz egyéb tartalma

      • Váltakozó áramú hálózati kábel
      • Elemek a távvezérlőhöz
      • Távvezérlő
      • Asztali állvány
      • Használati útmutató CD ROM-on
      • VGA kábel
      Badge-D2C

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