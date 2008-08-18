A doboz egyéb tartalma
- Asztali állvány
- Hálózati tápkábel
- VGA kábel
- Távvezérlő
- Elemek a távvezérlőhöz
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- HDMI-DVI adapterkábel
- Használati útmutató CD ROM-on
- Opcionális tartozékok: SmartLoader 22AV1135
BDL3231C/00
Innovatív nyilvános kijelző beltéri alkalmazásokhoz
Csökkentse költségeit ezzel a hálózaton keresztül vezérelhető, 32"-es LCD-monitorral. Hálózatban vagy különálló nyilvános kijelzőként használva ez a típus a legigényesebb nyilvános és vállalati megtekintési alkalmazásokhoz is széles körű szolgáltatásokat kínál.Összes előny megtekintése
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Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
LCD monitor
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A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafele maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz.
A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.
A széles formátumú WXGA felbontású LCD panel 1366 x 768 pixelt képes megjeleníteni; ez lehetővé teszi, hogy a nem váltott soros monitorok is jobb teljesítményt és pontosabb színeket nyújtsanak.
Hálózatba kapcsolt beállítás esetén hasznos az összes kijelző indítási feltételeinek vezérlése áramszünet után az áramforráshoz való újracsatlakozáskor. Az intelligens szabályozás RS232 parancsokkal 4 különböző, rugalmas indítási beállítást tesz lehetővé: bekapcsolási állapot, forrásbemenet, hangerőszint és képformátum. A kijelző mind a négy formátum esetén megjegyzi az utolsó állapotot, vagy megadott beállításban kapcsol be újra, amikor helyreáll az áramszolgáltatás.
A kijelző helyi kezelőgombjait úgy alakították ki, hogy közvetlen hozzáféréskor kevésbé láthatók. Ráadásul a távvezérlő érzékelője és a helyi kezelőgombok az RS232 segítségével kikapcsolhatók, így nyilvános helyen elkerülhető a jogosulatlan használat.
A SmartCard Xpress bővítőaljzat újabb funkciókat ad a kijelzőhöz. A Philips, illetve más gyártók által tervezett kártyák leegyszerűsítik a kijelző csatlakoztatását az aljzaton keresztül, így elkerülhető külső eszközök használata.
A távmenedzselés lehetővé teszi a felhasználó számára a kijelzők távolból történő beállítását az RS232 protokollon keresztül. CEC parancsokat használva bármikor teljes körűen vezérelheti a signage hálózatban lévő összes kijelzőt.
Ezzel a funkcióval az összes menübeállítás egyik kijelzőről a másikra másolható. Így a készülékek egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő. Vezeték nélkül működik.
A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) figyelembevételével fejleszti és gyártja, melyek tiltják a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok használatát.
Kép/Kijelző
Csatlakoztathatóság
Kényelem
Hang
Tápellátás
Támogatott képernyőfelbontás
Méretek
Műszaki adatok
Hangolóegység/Vétel/Adás
Tartozékok
Egyéb
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