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    • Innovatív nyilvános kijelző beltéri alkalmazásokhoz Innovatív nyilvános kijelző beltéri alkalmazásokhoz Innovatív nyilvános kijelző beltéri alkalmazásokhoz

      LCD monitor

      BDL4231C/00

      Általános értékelés / 5
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      Innovatív nyilvános kijelző beltéri alkalmazásokhoz

      Csökkentse költségeit ezzel a hálózaton keresztül vezérelhető, 42"-es LCD-monitorral. Hálózatban vagy különálló nyilvános kijelzőként használva ez a típus a legigényesebb nyilvános és vállalati megtekintési alkalmazásokhoz is széles körű szolgáltatásokat kínál.

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      LCD monitor

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      Innovatív nyilvános kijelző beltéri alkalmazásokhoz

      SmartCard nyílással

      • 42"-es
      • multimédia
      • HD Ready
      HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át

      HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át

      A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafele maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz.

      Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

      Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

      A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

      WXGA, széles formátum, 1366x768 felbontás élesebb képekhez

      A széles formátumú WXGA felbontású LCD panel 1366 x 768 pixelt képes megjeleníteni; ez lehetővé teszi, hogy a nem váltott soros monitorok is jobb teljesítményt és pontosabb színeket nyújtsanak.

      Más indítási beállítások megadása intelligens szabályozással

      Hálózatba kapcsolt beállítás esetén hasznos az összes kijelző indítási feltételeinek vezérlése áramszünet után az áramforráshoz való újracsatlakozáskor. Az intelligens szabályozás RS232 parancsokkal 4 különböző, rugalmas indítási beállítást tesz lehetővé: bekapcsolási állapot, forrásbemenet, hangerőszint és képformátum. A kijelző mind a négy formátum esetén megjegyzi az utolsó állapotot, vagy megadott beállításban kapcsol be újra, amikor helyreáll az áramszolgáltatás.

      Rejtett és zárolható kezelőgombok

      A kijelző helyi kezelőgombjait úgy alakították ki, hogy közvetlen hozzáféréskor kevésbé láthatók. Ráadásul a távvezérlő érzékelője és a helyi kezelőgombok az RS232 segítségével kikapcsolhatók, így nyilvános helyen elkerülhető a jogosulatlan használat.

      Beépített SmartCard Xpress bővítőaljzat

      A SmartCard Xpress bővítőaljzat újabb funkciókat ad a kijelzőhöz. A Philips, illetve más gyártók által tervezett kártyák leegyszerűsítik a kijelző csatlakoztatását az aljzaton keresztül, így elkerülhető külső eszközök használata.

      Távmenedzselés és konfiguráció RS232 protokollon keresztül

      A távmenedzselés lehetővé teszi a felhasználó számára a kijelzők távolból történő beállítását az RS232 protokollon keresztül. CEC parancsokat használva bármikor teljes körűen vezérelheti a signage hálózatban lévő összes kijelzőt.

      Vezeték nélküli SmartLoader a gyors másoláshoz

      Ezzel a funkcióval az összes menübeállítás egyik kijelzőről a másikra másolható. Így a készülékek egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő. Vezeték nélkül működik.

      Megfelel a környezetvédelmi RoHS szabványoknak

      A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) figyelembevételével fejleszti és gyártja, melyek tiltják a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok használatát.

      Műszaki adatok

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (metrikus)
        107  cm
        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        42  hüvelyk
        Képformátum
        16:9
        LCD panel típusa
        • 1366 x 768 pixel
        • Csillogásvédő polarizátor
        Optimális felbontás
        1360 x 768, 60 Hz
        Fényerő
        500  cd/m²
        A kijelző színei
        16,7 millió szín
        Dinamikus képernyőkontraszt
        3000:1
        Válaszidő (tipikus)
        5  ms
        Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
        178  degree
        Megtekintési szögtartomány (függőleges)
        178  degree
        Képjavítás
        • 3/2 - 2/2 mozgáslebontás
        • 3D fésűszűrő
        • 3D MA deinterlészelés
        • Progresszív pásztázás
        • Dinamikus kontrasztjavítás
        Függőleges letapogatási frekvencia
        56 - 75 Hz
        Megjelenítő képernyő típusa
        LCD WXGA Active Matrix TFT

      • Csatlakoztathatóság

        PC
        • 1 db 3,5 mm-es PC audiobemenet
        • RS232, D-Sub9
        • VGA be, D-Sub 15HD
        AV bemenet
        • 2 db HDMI
        • 2 db komponens (YPbPr)
        • 1 db audió (L/R) a 2 YPbPr-hez
        • Kompozit 1 db (CVBS)
        • 1 db audió (L/R)
        • 1 db S-video
        Egyéb csatlakozások
        S/PDIF kimenet (koaxiális)
        Csatlakoztathatóság javítása
        • SmartCard bővítőnyílás
        • Külső hangszóró csatlakozó

      • Kényelem

        Kép a képben
        CVBS PIP a VGA-főegységen
        Előírt jóváhagyások
        • CE jelzés
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • GOST
        • SEMKO
        Hálózaton keresztül vezérelhető
        RS232
        VESA tartó
        400 x 200 mm
        Képernyőformátum beállítás
        • 4:3
        • Széles képernyő
        • Felirat nagyítása
        • Szuperszéles
        • 14:9 zoom
        • 16:9 zoom

      • Hang

        Beépített hangszórók
        2
        Kimeneti teljesítmény (RMS)
        2X10 W
        Hangzásjavítás
        Smart Sound
        Hangrendszer
        • Sztereó
        • Monó

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        90 - 264 VAC, 50/60 Hz
        Fogyasztás (bekapcsolva)
        Tip.: 129 W (VGA) 188 W (videó)
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        <3,5 W

      • Támogatott képernyőfelbontás

        Számítógépes formátumok
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        Videoformátumok
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 60 Hz

      • Méretek

        Doboz mélysége
        34.1  mm
        Doboz magassága
        74.8  mm
        Doboz szélessége
        117  mm
        Készülék magassága (állvánnyal együtt)
        663  mm
        Magasság (állvánnyal) (hüvelyk)
        26.1  hüvelyk
        Készülék szélessége
        1022  mm
        Termék tömege
        21,0  kg
        Készülék mélysége (állvánnyal együtt)
        250  mm
        Készülék magassága
        615  mm
        Készülék mélysége
        129  mm
        Mélység (állvánnyal) (hüvelyk)
        9.8  hüvelyk
        Készülék szélessége (hüvelyk)
        40,2  hüvelyk
        Készülék magassága (hüvelyk)
        24.2  hüvelyk
        Készülék mélysége (hüvelyk)
        5,1  hüvelyk
        Doboz mélysége (hüvelyk)
        13.4  hüvelyk
        Doboz magassága (hüvelyk)
        29.4  hüvelyk
        Doboz szélessége (hüvelyk)
        46.1  hüvelyk
        Termék tömege (fontban)
        46,30  lb
        Tömeg, a csomagolással együtt
        21,8  kg
        Tömeg a csomagolással együtt (fontban)
        48,06
        MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
        100 e (kivéve CCFL: 50 e) óra

      • Műszaki adatok

        Üzemi hőmérséklet-tartomány
        0–40  °C
        Relatív páratartalom tartomány
        5% - 90%

      • Hangolóegység/Vétel/Adás

        Videolejátszás
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • Asztali állvány
        • Hálózati tápkábel
        • VGA kábel
        • Távvezérlő
        • Elemek a távvezérlőhöz
        • Gyors üzembe helyezési útmutató
        • HDMI-DVI adapterkábel
        • Használati útmutató CD ROM-on
        Opcionális tartozékok
        SmartLoader 22AV1135

      • Egyéb

        Keret
        metálantracit
        Jótállás
        Európa és Észak-Amerika: 3 év, APMEA: 1 év

      Mit tartalmaz a doboz?

      A doboz egyéb tartalma

      • Asztali állvány
      • Hálózati tápkábel
      • VGA kábel
      • Távvezérlő
      • Elemek a távvezérlőhöz
      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      • HDMI-DVI adapterkábel
      • Használati útmutató CD ROM-on
      • Opcionális tartozékok: SmartLoader 22AV1135
      Badge-D2C

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