A 46"-es professzionális LCD-monitor garantáltan eljuttatja mondandóját a közönséghez. Akár hálózatban, mozaikos mátrixkijelzőként vagy nyilvános kijelzőként használja, ez a terméktípus - számos funkciója révén - a legigényesebb alkalmazások követelményeinek is eleget tesz
Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap
Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel
Csomag ára
Kihagyás
Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:
Tartozékok hozzáadása
Ez a termék
- {discount-value}
LCD-monitor
összes
recurring payment
Nyűgözze le, és vonja be közönségét az előadásba!
46"-es
multimédia
HDTV monitor
HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át
A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafele maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz.
Full HD LCD-kijelző, 1920 x 1080p
A kijelző felbontása a Full HD megjelöléssel jellemezhető. Ez a csúcstechnológiát képviselő LCD-kijelző teljes, 1080 progresszív sorba rendezett, 1920 képpontos nagy felbontású, széles képernyős megjelenítésre képes, ami az 1080 soros HD felbontással elérhető legjobb képminőséget eredményezi. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű, progresszív pásztázású képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe fokozott vizuális élményt nyújt.
Működés álló módban
A kijelző álló helyzetben is biztonságosan és megbízhatóan felszerelhető.
Rejtett és zárolható kezelőgombok
A kijelző helyi kezelőgombjait úgy alakították ki, hogy közvetlen hozzáféréskor kevésbé láthatók. Ráadásul a távvezérlő érzékelője és a helyi kezelőgombok az RS232 segítségével kikapcsolhatók, így nyilvános helyen elkerülhető a jogosulatlan használat.
A képernyő hálózaton keresztül, kívülről is vezérelhető
A hálózati vezérlés segítségével a felhasználó a RS232 protokollon keresztül, távolról vezérelheti és beállíthatja a képernyőket.
A VGA áthurkolás lehetővé teszi több monitor összefűzését
A monitorok összefűzése hatékonyan osztja el a vezérlést, és az egy forrásból származó vizuális tartalmat az ugyanazon a helyszínen, de különböző pontokon elhelyezett monitorok között.
Fejlett beégésvédelmi funkció
Az LCD monitorok képernyőjén hosszabb ideig látható állóképek ún. szellemképet, vagy „beégést” hozhatnak létre. Bár az LCD monitorok esetében a képbeégés nem állandósul, mégis érdemes védeni ellene a kijelzőt, különösen olyan alkalmazási területeken, ahol a hét minden napján 24 órában használják.
Megfelel a környezetvédelmi RoHS szabványoknak
A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) figyelembevételével fejleszti és gyártja, melyek tiltják a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok használatát.
A megnövelt zoom szolgáltatás támogatja a mozaikos mátrix alkalmazásokat
A belső zoom funkció a videofal mátrix egyszerű megvalósítását teszi lehetővé külső, drága felszerelés nélkül. Összesen 25 monitorból álló „vidiwall” állítható össze belőle, egyenként 5 monitorral vízszintesen és függőlegesen.
Műszaki adatok
Kép/Kijelző
Átlós képernyőméret (metrikus)
116.8
cm
Átlós képernyőméret (hüvelyk)
46
hüvelyk
Képformátum
16:9
Képpont-osztásköz
0,53025 x 0,53025 mm
Optimális felbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz
Fényerő
450
cd/m²
A kijelző színei
16,7 millió szín
Kontrasztarány (tipikus)
1500:1
Válaszidő (tipikus)
6
ms
Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
178
degree
Megtekintési szögtartomány (függőleges)
178
degree
Képjavítás
3/2 - 2/2 mozgáslebontás
3D fésűszűrő
Mozgáskompenzált deinterlész
Kép a képben
Progresszív pásztázás
3D MA deinterlészelés
Vízszintes letapogatási frekvencia
31,5 - 91,1 kHz
Függőleges letapogatási frekvencia
58 - 85 Hz
Megjelenítő képernyő típusa
LCD Full HD W-UXGA akt. mátrix
Csatlakoztathatóság
PC
VGA be, D-Sub 15HD
VGA-ki D-Sub 15HD
RS232, D-Sub9
RS232, D-sub9 kimenet
1 db 3,5 mm-es PC audiobemenet
AV bemenet
2 db HDMI
1 db komponens (YPbPr)
1 db audió (j/b) YPbPr-hez
2 db kompozit (CVBS)
1 db S-video
2 audió (L/R) CVBS-hez és S-videó-hoz
AV kimenet
Kompozit 1 db (CVBS)
1 db audió (L/R)
Csatlakoztathatóság javítása
Külső hangszóró csatlakozó
Kényelem
Pozicionálás
Álló
Fekvő
Előírt jóváhagyások
CE jelzés
RoHS
FCC A osztály
UL
OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek
angol
francia
német
olasz
spanyol
lengyel
török
orosz
Hálózaton keresztül vezérelhető
RS232
VESA tartó
400 x 200 mm
Leszerelhető audió
2 db 7 wattos (opcionális) hangsugárzó
Tápellátás
Hálózati tápellátás
90 - 264 VAC, 50/60 Hz
Fogyasztás (bekapcsolva)
165 W (tipikus)
Fogyasztás készenléti üzemmódban
< 5 W
Támogatott képernyőfelbontás
Számítógépes formátumok
640 x 480, 60, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 50, 60 Hz
Videoformátumok
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 60Hz
Méretek
Készülék magassága (állvánnyal együtt)
705
mm
Magasság (állvánnyal) (hüvelyk)
27.8
hüvelyk
Készülék szélessége
1122
mm
Készülék mélysége (állvánnyal együtt)
406
mm
Készülék magassága
663
mm
Készülék mélysége
138
mm
Mélység (állvánnyal) (hüvelyk)
16.0
hüvelyk
Készülék szélessége (hüvelyk)
44,2
hüvelyk
Készülék magassága (hüvelyk)
26.1
hüvelyk
Készülék mélysége (hüvelyk)
5,4
hüvelyk
MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
50 000 óra (kivéve CCFL, 60 000)
Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet-tartomány
0–40
°C
Relatív páratartalom tartomány
5% - 90%
Hangolóegység/Vétel/Adás
Videolejátszás
NTSC
PAL
SECAM
Tartozékok
Mellékelt tartozékok
HDMI-DVI adapterkábel
VGA kábel
Távvezérlő
Elemek a távvezérlőhöz
Használati útmutató CD ROM-on
Hálózati tápkábel
Gyors üzembe helyezési útmutató
Opcionális tartozékok
BM05211 asztali állvány
BAL4631S1 hangsugárzók
BM04111&BM01111 mennyezeti tartó
BM02111 rögzített fali tartó
BM04111&BM02212 rugalmas fali tartó
Egyéb
Keret
metálantracit
Jótállás
Európa/Észak-Amerika: 3 év
Mit tartalmaz a doboz?
A doboz egyéb tartalma
HDMI-DVI adapterkábel
VGA kábel
Távvezérlő
Elemek a távvezérlőhöz
Használati útmutató CD ROM-on
Hálózati tápkábel
Gyors üzembe helyezési útmutató
Opcionális tartozékok: BM05211 asztali állvány
Opcionális tartozékok: BAL4631S1 hangsugárzók
Opcionális tartozékok: BM04111&BM01111 mennyezeti tartó
Opcionális tartozékok: BM02111 rögzített fali tartó
Opcionális tartozékok: BM04111&BM02212 rugalmas fali tartó