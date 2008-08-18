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      LCD-monitor

      BDL4631V/00

      Általános értékelés / 5
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      A 46"-es professzionális LCD-monitor garantáltan eljuttatja mondandóját a közönséghez. Akár hálózatban, mozaikos mátrixkijelzőként vagy nyilvános kijelzőként használja, ez a terméktípus - számos funkciója révén - a legigényesebb alkalmazások követelményeinek is eleget tesz

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      LCD-monitor

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      LCD-monitor
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      • 46"-es
      • multimédia
      • HDTV monitor
      HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át

      HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át

      A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafele maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz.

      Full HD LCD-kijelző, 1920 x 1080p

      A kijelző felbontása a Full HD megjelöléssel jellemezhető. Ez a csúcstechnológiát képviselő LCD-kijelző teljes, 1080 progresszív sorba rendezett, 1920 képpontos nagy felbontású, széles képernyős megjelenítésre képes, ami az 1080 soros HD felbontással elérhető legjobb képminőséget eredményezi. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű, progresszív pásztázású képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe fokozott vizuális élményt nyújt.

      Működés álló módban

      A kijelző álló helyzetben is biztonságosan és megbízhatóan felszerelhető.

      Rejtett és zárolható kezelőgombok

      A kijelző helyi kezelőgombjait úgy alakították ki, hogy közvetlen hozzáféréskor kevésbé láthatók. Ráadásul a távvezérlő érzékelője és a helyi kezelőgombok az RS232 segítségével kikapcsolhatók, így nyilvános helyen elkerülhető a jogosulatlan használat.

      A képernyő hálózaton keresztül, kívülről is vezérelhető

      A hálózati vezérlés segítségével a felhasználó a RS232 protokollon keresztül, távolról vezérelheti és beállíthatja a képernyőket.

      A VGA áthurkolás lehetővé teszi több monitor összefűzését

      A monitorok összefűzése hatékonyan osztja el a vezérlést, és az egy forrásból származó vizuális tartalmat az ugyanazon a helyszínen, de különböző pontokon elhelyezett monitorok között.

      Fejlett beégésvédelmi funkció

      Az LCD monitorok képernyőjén hosszabb ideig látható állóképek ún. szellemképet, vagy „beégést” hozhatnak létre. Bár az LCD monitorok esetében a képbeégés nem állandósul, mégis érdemes védeni ellene a kijelzőt, különösen olyan alkalmazási területeken, ahol a hét minden napján 24 órában használják.

      Megfelel a környezetvédelmi RoHS szabványoknak

      A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) figyelembevételével fejleszti és gyártja, melyek tiltják a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok használatát.

      A megnövelt zoom szolgáltatás támogatja a mozaikos mátrix alkalmazásokat

      A belső zoom funkció a videofal mátrix egyszerű megvalósítását teszi lehetővé külső, drága felszerelés nélkül. Összesen 25 monitorból álló „vidiwall” állítható össze belőle, egyenként 5 monitorral vízszintesen és függőlegesen.

      Műszaki adatok

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (metrikus)
        116.8  cm
        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        46  hüvelyk
        Képformátum
        16:9
        Képpont-osztásköz
        0,53025 x 0,53025 mm
        Optimális felbontás
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        Fényerő
        450  cd/m²
        A kijelző színei
        16,7 millió szín
        Kontrasztarány (tipikus)
        1500:1
        Válaszidő (tipikus)
        6  ms
        Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
        178  degree
        Megtekintési szögtartomány (függőleges)
        178  degree
        Képjavítás
        • 3/2 - 2/2 mozgáslebontás
        • 3D fésűszűrő
        • Mozgáskompenzált deinterlész
        • Kép a képben
        • Progresszív pásztázás
        • 3D MA deinterlészelés
        Vízszintes letapogatási frekvencia
        31,5 - 91,1 kHz
        Függőleges letapogatási frekvencia
        58 - 85 Hz
        Megjelenítő képernyő típusa
        LCD Full HD W-UXGA akt. mátrix

      • Csatlakoztathatóság

        PC
        • VGA be, D-Sub 15HD
        • VGA-ki D-Sub 15HD
        • RS232, D-Sub9
        • RS232, D-sub9 kimenet
        • 1 db 3,5 mm-es PC audiobemenet
        AV bemenet
        • 2 db HDMI
        • 1 db komponens (YPbPr)
        • 1 db audió (j/b) YPbPr-hez
        • 2 db kompozit (CVBS)
        • 1 db S-video
        • 2 audió (L/R) CVBS-hez és S-videó-hoz
        AV kimenet
        • Kompozit 1 db (CVBS)
        • 1 db audió (L/R)
        Csatlakoztathatóság javítása
        Külső hangszóró csatlakozó

      • Kényelem

        Pozicionálás
        • Álló
        • Fekvő
        Előírt jóváhagyások
        • CE jelzés
        • RoHS
        • FCC A osztály
        • UL
        OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek
        • angol
        • francia
        • német
        • olasz
        • spanyol
        • lengyel
        • török
        • orosz
        Hálózaton keresztül vezérelhető
        RS232
        VESA tartó
        400 x 200 mm
        Leszerelhető audió
        2 db 7 wattos (opcionális) hangsugárzó

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        90 - 264 VAC, 50/60 Hz
        Fogyasztás (bekapcsolva)
        165 W (tipikus)
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        < 5 W

      • Támogatott képernyőfelbontás

        Számítógépes formátumok
        • 640 x 480, 60, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 50, 60 Hz
        Videoformátumok
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 60Hz

      • Méretek

        Készülék magassága (állvánnyal együtt)
        705  mm
        Magasság (állvánnyal) (hüvelyk)
        27.8  hüvelyk
        Készülék szélessége
        1122  mm
        Készülék mélysége (állvánnyal együtt)
        406  mm
        Készülék magassága
        663  mm
        Készülék mélysége
        138  mm
        Mélység (állvánnyal) (hüvelyk)
        16.0  hüvelyk
        Készülék szélessége (hüvelyk)
        44,2  hüvelyk
        Készülék magassága (hüvelyk)
        26.1  hüvelyk
        Készülék mélysége (hüvelyk)
        5,4  hüvelyk
        MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
        50 000 óra (kivéve CCFL, 60 000)

      • Műszaki adatok

        Üzemi hőmérséklet-tartomány
        0–40  °C
        Relatív páratartalom tartomány
        5% - 90%

      • Hangolóegység/Vétel/Adás

        Videolejátszás
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • HDMI-DVI adapterkábel
        • VGA kábel
        • Távvezérlő
        • Elemek a távvezérlőhöz
        • Használati útmutató CD ROM-on
        • Hálózati tápkábel
        • Gyors üzembe helyezési útmutató
        Opcionális tartozékok
        • BM05211 asztali állvány
        • BAL4631S1 hangsugárzók
        • BM04111&BM01111 mennyezeti tartó
        • BM02111 rögzített fali tartó
        • BM04111&BM02212 rugalmas fali tartó

      • Egyéb

        Keret
        metálantracit
        Jótállás
        Európa/Észak-Amerika: 3 év

      Mit tartalmaz a doboz?

      A doboz egyéb tartalma

      • HDMI-DVI adapterkábel
      • VGA kábel
      • Távvezérlő
      • Elemek a távvezérlőhöz
      • Használati útmutató CD ROM-on
      • Hálózati tápkábel
      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      • Opcionális tartozékok: BM05211 asztali állvány
      • Opcionális tartozékok: BAL4631S1 hangsugárzók
      • Opcionális tartozékok: BM04111&BM01111 mennyezeti tartó
      • Opcionális tartozékok: BM02111 rögzített fali tartó
      • Opcionális tartozékok: BM04111&BM02212 rugalmas fali tartó
      Badge-D2C

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