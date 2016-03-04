USB 3.0 hub a kényelmes eléréshez és a gyors töltéshez

A szupergyors USB 3.0 eszköz 5,0 Gbit/s átviteli sebességet biztosít, ami kb. 10-szer gyorsabb az USB 2.0 szabványnál, ezáltal jelentősen csökkenti az adatátvitel idejét, vagyis Ön időt és pénzt takaríthat meg. A nagyobb sávszélességgel, a szupergyors adatátvitellel, a jobb energiagazdálkodással és a kiemelkedő általános teljesítménnyel az USB 3.0 a legújabb globális szabvány, amely lehetővé teszi a nagy kapacitású tárolóeszközök használatát. Mostantól kezdve nem kell sokat várnia, hogy eszközei feltöltődjenek. Az új FastCharge extra gyors töltést biztosít. Az USB 3.0 visszafelé, az USB 2.0-s eszközökkel is kompatibilis.