Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    • 4K Ultra HD felbontás 4K Ultra HD felbontás 4K Ultra HD felbontás
      Energy Label Europe B Energiahatékonysági címke
      További tudnivalókért töltse le a következőt: Energiahatékonysági címke (PDF 209.0KB)

      Brilliance 4K Ultra HD LCD-kijelző

      BDM4350UC/00

      4K Ultra HD felbontás

      Az átfogó szolgáltatásokkal rendelkező, professzionális, 43"-es Ultra HD Philips kijelző nagyobb teret enged a felvételek nagyban való megtekintéséhez, illetve az összes részlet 4K Ultra HD felbontásban történő megjelenítéséhez (ami négyszer nagyobb a hagyományos Full HD TV-kénél).

      Összes előny megtekintése

      Sajnos ez a termék már nem elérhető

      Brilliance 4K Ultra HD LCD-kijelző

      Hasonló termékek

      Összes Irodai monitorok megtekintése

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Ez a termék
      Brilliance
      - {discount-value}

      Brilliance

      4K Ultra HD LCD-kijelző

      összes

      recurring payment

      4K Ultra HD felbontás

      Nézze nagyban, részletekben gazdagon!

      • 43"-es (42,51" / 108 cm átmérő)
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      UltraClear, 4K UHD (3840x2160) felbontás a pontos részletekért

      UltraClear, 4K UHD (3840x2160) felbontás a pontos részletekért

      Ezen Philips kijelzők nagy teljesítményű paneljei UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) felbontású képeket nyújtanak. Ön lehet a CAD megoldásokhoz rendkívül részletgazdag képeket igénylő, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó profi alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi szakember, a Philips kijelzők mindig élettel töltik meg a képeit és grafikáit.

      IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

      IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

      Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

      MultiView 4K az egyetlen képernyőn megjelenített 4 rendszerhez

      MultiView 4K az egyetlen képernyőn megjelenített 4 rendszerhez

      Az átfogó 4K UHD kijelző Philips MultiView funkciója lehetővé teszi, hogy egyszerre akár négy rendszert is megjelenítsen Full HD-ben egyetlen képernyőn. A négy rendszer egyetlen képernyőn való követéséhez használhatja a képenkénti módot (PbP) a szobák és a biztonság ellenőrzése érdekében. Vagy több eszköz (pl. két notebook) esetén párhuzamosan, egymás mellett is megjelenítheti őket, ezáltal sokkal produktívabb együttműködést érhet el. Vagy alkalmazza a kép a képben módot (PiP), és nézze a beltéri egységből érkező, élő futballközvetítést, miközben a számítógépén dolgozik.

      SmartUniformity az egyenletes képek érdekében

      SmartUniformity az egyenletes képek érdekében

      Az LCD képernyőkön megszokott a fényerő és a szín ingadozása. A Philips SmartUniformity üzemmód a fényerő szempontjából pontos képeket szolgáltat, ami létfontosságú a fényképezés, a tervezés és a nyomtatás szempontjából. A színpontosság értékelésére szolgáló színmérővel ez az üzemmód úgy van kalibrálva, hogy 95%-nál jobb átlagos fényerő-egyenletességet biztosítson. Ezen üzemmód kiválasztása egyenletes és pontos képeket nyújt.

      SmartImage gyári beállítások a könnyű optimális képbeállításokért

      SmartImage gyári beállítások a könnyű optimális képbeállításokért

      A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Fotó, Film, Játék, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a fotók és videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra!

      MHL technológia a mobiltartalmak nagy képernyőn való megjelenítéséhez

      MHL technológia a mobiltartalmak nagy képernyőn való megjelenítéséhez

      A Mobile High Definition Link (MHL) egy mobil audio/video interfész a mobiltelefonok és egyéb hordozható készülékek közvetlen csatlakoztatásához nagy felbontású képernyőkhöz. Az opcionális MHL kábel lehetővé teszi az MHL-képes mobilkészülék csatlakoztatását a nagy Philips MHL kijelzőhöz, hogy a HD videóit teljes digitális hanggal élvezhesse. Mostantól nem csupán a mobiljátékok, fényképek, filmek vagy egyéb alkalmazások nagy képernyőn történő használatára van lehetősége, de eközben töltheti is a mobilkészülékét, hogy az soha ne merüljön le használat közben.

      Keskeny keret a stílusos megjelenésért

      A keskeny keretes kialakítás stílusos megjelenést biztosít a nyilvános kijelzőnek, amely így szépen olvad bele bármilyen környezetbe. Ez a kialakítás ezen felül ideális a mátrixkijelzős videofalakhoz is.

      Nagy teljesítményű 7 W-os hangsugárzók a szabadon szárnyaló hangért

      Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.

      USB 3.0 hub a kényelmes eléréshez és a gyors töltéshez

      A szupergyors USB 3.0 eszköz 5,0 Gbit/s átviteli sebességet biztosít, ami kb. 10-szer gyorsabb az USB 2.0 szabványnál, ezáltal jelentősen csökkenti az adatátvitel idejét, vagyis Ön időt és pénzt takaríthat meg. A nagyobb sávszélességgel, a szupergyors adatátvitellel, a jobb energiagazdálkodással és a kiemelkedő általános teljesítménnyel az USB 3.0 a legújabb globális szabvány, amely lehetővé teszi a nagy kapacitású tárolóeszközök használatát. Mostantól kezdve nem kell sokat várnia, hogy eszközei feltöltődjenek. Az új FastCharge extra gyors töltést biztosít. Az USB 3.0 visszafelé, az USB 2.0-s eszközökkel is kompatibilis.

      SmartConnect DisplayPort, HDMI és VGA csatlakozókkal

      Ezek a Philips kijelzők a legkorszerűbb, különféle csatlakozókkal vannak felszerelve (pl. VGA, Display Port, univerzális HDMI csatlakozó), és így lehetővé teszik a nagy felbontású, tömörítetlen video- és audiotartalmak élvezését. Az új DisplayPort és HDMI 2.0 csatlakozók mostantól lehetővé teszik a 4K felbontást 60 Hz-en az egyenletes képi megjelenítés érdekében. Az USB csatlakozók szupergyors adatátvitelt biztosítanak, általános csatlakoztathatóság mellett. Függetlenül attól, milyen forrást használ, ez a Philips kijelző garantálja, hogy befektetése nem fog elavulni a közeljövőben!

      A VESA tartó tökéletes beállítást tesz lehetővé

      A VESA tartó több száz innovatív szerelési megoldás kompatibilitását garantálja.

      Nulla energiafogyasztás a 0 watt kapcsolóval

      A monitor hátulsó részén található, kényelmes elhelyezésű 0 watt kapcsolóval teljesen lekapcsolhatja a monitort az elektromos hálózatról. Így egyáltalán nem fogyaszt energiát, és tovább csökken az Ön „széndioxid-lábnyoma” is

      Műszaki adatok

      • Kép/Kijelző

        Panel mérete
        42,51" (108 cm)
        Képformátum
        16:9
        LCD panel típusa
        IPS LCD
        A háttérvilágítás típusa
        W-LED rendszer
        Képpont-osztásköz
        0,2451 x 0,2451mm
        Optimális felbontás
        3840 x 2160, 60 Hz mellett
        Fényerő
        300  cd/m²
        Egységes fényerő
        96~105%
        A kijelző színei
        Színtámogatás: 1,07 milliárd szín (10 bit)
        Kontrasztarány (tipikus)
        1200:1
        SmartContrast
        50 000 000:1
        Válaszidő (tipikus)
        5 ms (szürkétől szürkéig)*
        Megtekintési szögtartomány
        • 178º (H) / 178º (V)
        • C/R > 20 mellett
        Képjavítás
        SmartImage
        Tényleges képfelület
        941,2 (H) x 529,4 (V)
        Pásztázási frekvencia
        VGA/HDMI: 30 - 99 kHz; DP: 30 - 160 kHz (V) / VGA: 56 - 80 Hz; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (F)
        sRGB
        Igen
        MHL
        1080P, 60 Hz-en
        Delta E
        <3
        Villódzásmentes
        Igen
        Kijelző bevonata
        Csillogásvédelem, 3H, fátyolos hatás: 1%

      • Csatlakoztathatóság

        Jelbemenet
        • VGA (analóg)
        • 2 db DisplayPort
        • HDMI (2.0) - MHL (2 db)
        USB
        4 x USB 3.0 (1 gyorstöltéssel)*
        Szinkronbemenet
        • Külön szinkron
        • Szinkron a zöld színjelen
        Audio (be/ki)
        • Számítógépes audiobemenet
        • Fejhallgató-kimenet

      • Kényelem

        Beépített hangszórók
        2 x 7 W
        Plug & Play kompatibilitás
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10/8.1/8/7
        Kényelmes használat
        • SmartImage
        • Multiview
        • Felhasználó
        • Menü
        • Tápellátás be/ki
        OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek
        • brazíliai portugál
        • cseh
        • holland
        • angol
        • finn
        • francia
        • német
        • görög
        • magyar
        • olasz
        • japán
        • koreai
        • lengyel
        • portugál
        • orosz
        • egyszerűsített kínai
        • spanyol
        • svéd
        • hagyományos kínai
        • török
        • Ukrán
        Egyéb kényelmi jellemzők
        • Kensington zár
        • VESA tartó (200 x 200 mm)
        Vezérlőprogram
        SmartControl
        MultiView
        • PIP (2 eszköz)
        • PBP (4 eszköz)

      • Tápellátás

        ECO mód
        46,5 W (tipikus)
        Tápellátás
        • Beépített
        • 100–240 V AC, 50–60 Hz
        Kikapcsolt mód
        0 watt az AC kapcsolóval
        Bekapcsolt mód
        63,1 W (tipikus) (EnergyStar 6.0 tesztmódszer)
        Készenléti üzemmód
        < 0,5 W (tipikus)
        Tápellátás LED-indikátora
        • Működés - Fehér
        • Készenléti mód - Fehér (villogó)

      • Méretek

        A csomagolás méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé)
        1070 x 680 x 160  mm
        Termék állvány nélkül (mm)
        968 x 562 x 82  mm
        Termék állvánnyal (max. magasság)
        968 x 630 x 259  mm

      • Tömeg

        Termék csomagolással együtt (kg)
        14,29  kg
        Termék állvánnyal (kg)
        9,72  kg
        Termék állvány nélkül (kg)
        9,40  kg

      • Működtetési feltételek

        Tengerszint feletti magasság
        Üzemben: +12 000 láb (3658 m), üzemen kívül: +40 000 láb (12 192 m)
        Hőmérséklettartomány (üzem)
        0–40 °C  °C
        MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
        70 000 óra (háttérvilágítás nélkül)  óra
        Relatív páratartalom
        20–80  %
        Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
        -20 °C-tól 60 °C-ig  °C

      • Fenntarthatóság

        Környezet és energia
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        Újrafelhasználható csomagolóanyag
        100  %
        Speciális anyagok
        • PVC- és BFR-mentes készülékház
        • Higanymentes

      • Megfelelőség és szabványok

        Előírt jóváhagyások
        • CECP
        • WEEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • CE jelzés
        • FCC B osztály
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-standby
        • SASO
        • CB
        • Kínai RoHS szabvány
        • UKRÁN
        • Kuvait
        • KUCAS
        • ICES-003

      • Ház

        Kidolgozás
        Fényes (elülső keret) / szövetszerű (láb / hátsó burkolat)
        Láb
        Ezüst színű
        Elülső keret
        Fekete
        Hátsó burkolat
        Fekete

      • A doboz tartalma:

        Kábelek
        VGA, HDMI, DP, hang, tápellátás
        Egy monitor állvánnyal
        Igen
        Felhasználói dokumentáció
        Igen

      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      • Ez a Philips kijelző rendelkezik MHL-tanúsítvánnyal. De ha az Ön MHL eszköze nem csatlakozik vagy működik megfelelően, olvassa el az eszközre vonatkozó gyakran ismételt kérdéseket, vagy forduljon közvetlenül az értékesítőhöz. Az eszköz gyártójának üzletpolitikája esetlegesen szükségessé teheti az azonos márkájú, speciális MHL kábel/adapter megvásárlását a készülék működéséhez.
      • Opcionális MHL tanúsítványú mobileszköz és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.
      • Az ErP készenlét/kikapcsolt állapotbani energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra
      • Az MHL összeköttetésre alkalmas termékek teljes listáját lásd a www.mhlconsortium.org címen
      • A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő
      • A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
      • Négy bemenet szükséges az egyetlen képernyőn megjelenített 4 rendszerhez.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.