BDM4350UC/00
4K Ultra HD felbontás
Az átfogó szolgáltatásokkal rendelkező, professzionális, 43"-es Ultra HD Philips kijelző nagyobb teret enged a felvételek nagyban való megtekintéséhez, illetve az összes részlet 4K Ultra HD felbontásban történő megjelenítéséhez (ami négyszer nagyobb a hagyományos Full HD TV-kénél).Összes előny megtekintése
Sajnos ez a termék már nem elérhető
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
4K Ultra HD LCD-kijelző
összes
recurring payment
Ezen Philips kijelzők nagy teljesítményű paneljei UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) felbontású képeket nyújtanak. Ön lehet a CAD megoldásokhoz rendkívül részletgazdag képeket igénylő, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó profi alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi szakember, a Philips kijelzők mindig élettel töltik meg a képeit és grafikáit.
Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
Az átfogó 4K UHD kijelző Philips MultiView funkciója lehetővé teszi, hogy egyszerre akár négy rendszert is megjelenítsen Full HD-ben egyetlen képernyőn. A négy rendszer egyetlen képernyőn való követéséhez használhatja a képenkénti módot (PbP) a szobák és a biztonság ellenőrzése érdekében. Vagy több eszköz (pl. két notebook) esetén párhuzamosan, egymás mellett is megjelenítheti őket, ezáltal sokkal produktívabb együttműködést érhet el. Vagy alkalmazza a kép a képben módot (PiP), és nézze a beltéri egységből érkező, élő futballközvetítést, miközben a számítógépén dolgozik.
Az LCD képernyőkön megszokott a fényerő és a szín ingadozása. A Philips SmartUniformity üzemmód a fényerő szempontjából pontos képeket szolgáltat, ami létfontosságú a fényképezés, a tervezés és a nyomtatás szempontjából. A színpontosság értékelésére szolgáló színmérővel ez az üzemmód úgy van kalibrálva, hogy 95%-nál jobb átlagos fényerő-egyenletességet biztosítson. Ezen üzemmód kiválasztása egyenletes és pontos képeket nyújt.
A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Fotó, Film, Játék, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a fotók és videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra!
A Mobile High Definition Link (MHL) egy mobil audio/video interfész a mobiltelefonok és egyéb hordozható készülékek közvetlen csatlakoztatásához nagy felbontású képernyőkhöz. Az opcionális MHL kábel lehetővé teszi az MHL-képes mobilkészülék csatlakoztatását a nagy Philips MHL kijelzőhöz, hogy a HD videóit teljes digitális hanggal élvezhesse. Mostantól nem csupán a mobiljátékok, fényképek, filmek vagy egyéb alkalmazások nagy képernyőn történő használatára van lehetősége, de eközben töltheti is a mobilkészülékét, hogy az soha ne merüljön le használat közben.
A keskeny keretes kialakítás stílusos megjelenést biztosít a nyilvános kijelzőnek, amely így szépen olvad bele bármilyen környezetbe. Ez a kialakítás ezen felül ideális a mátrixkijelzős videofalakhoz is.
Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.
A szupergyors USB 3.0 eszköz 5,0 Gbit/s átviteli sebességet biztosít, ami kb. 10-szer gyorsabb az USB 2.0 szabványnál, ezáltal jelentősen csökkenti az adatátvitel idejét, vagyis Ön időt és pénzt takaríthat meg. A nagyobb sávszélességgel, a szupergyors adatátvitellel, a jobb energiagazdálkodással és a kiemelkedő általános teljesítménnyel az USB 3.0 a legújabb globális szabvány, amely lehetővé teszi a nagy kapacitású tárolóeszközök használatát. Mostantól kezdve nem kell sokat várnia, hogy eszközei feltöltődjenek. Az új FastCharge extra gyors töltést biztosít. Az USB 3.0 visszafelé, az USB 2.0-s eszközökkel is kompatibilis.
Ezek a Philips kijelzők a legkorszerűbb, különféle csatlakozókkal vannak felszerelve (pl. VGA, Display Port, univerzális HDMI csatlakozó), és így lehetővé teszik a nagy felbontású, tömörítetlen video- és audiotartalmak élvezését. Az új DisplayPort és HDMI 2.0 csatlakozók mostantól lehetővé teszik a 4K felbontást 60 Hz-en az egyenletes képi megjelenítés érdekében. Az USB csatlakozók szupergyors adatátvitelt biztosítanak, általános csatlakoztathatóság mellett. Függetlenül attól, milyen forrást használ, ez a Philips kijelző garantálja, hogy befektetése nem fog elavulni a közeljövőben!
A VESA tartó több száz innovatív szerelési megoldás kompatibilitását garantálja.
A monitor hátulsó részén található, kényelmes elhelyezésű 0 watt kapcsolóval teljesen lekapcsolhatja a monitort az elektromos hálózatról. Így egyáltalán nem fogyaszt energiát, és tovább csökken az Ön „széndioxid-lábnyoma” is
Kép/Kijelző
Csatlakoztathatóság
Kényelem
Tápellátás
Méretek
Tömeg
Működtetési feltételek
Fenntarthatóság
Megfelelőség és szabványok
Ház
A doboz tartalma:
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.