A doboz egyéb tartalma
- Távvezérlő
- Elemek a távvezérlőhöz
- Hálózati tápkábel
- VGA kábel
- Használati útmutató CD ROM-on
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Opcionális tartozékok: Több felhasználós érintőszoftver
- Opcionális tartozékok: Asztali állvány
BDT5551EH/02
Interaktív kommunikáció a közönséggel
Osszon meg közönségével meglepően tiszta megjelenésű fontos információkat vagy marketingüzeneteket. Az interaktív érintőképernyő segítségével minden eddiginél hatásosabban lekötheti ügyfelei figyelmét.Összes előny megtekintése
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Multi-Touch kijelző
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A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.
A kijelző felbontása a Full HD megjelöléssel jellemezhető. Ez a csúcstechnológiát képviselő LCD-kijelző teljes, 1080 progresszív sorba rendezett, 1920 képpontos nagy felbontású, széles képernyős megjelenítésre képes, ami az 1080 soros HD felbontással elérhető legjobb képminőséget eredményezi. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű, progresszív pásztázású képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe fokozott vizuális élményt nyújt.
Tapasztalja meg az élvonalbeli LED-technológia nyújtotta egyenletes fényeloszlást. A panel pereménél fehér színű LED-ek (fénykibocsátó diódák) sorakoznak, amelyek még kiegyensúlyozottabb fényeloszlást tesznek lehetővé. Így a készülék energiafelvétele és hőkibocsátása még alacsonyabb, és valósághű, egyenletes színtartományt nyújt.
A keskeny keretes kialakítás stílusos megjelenést biztosít a nyilvános kijelzőnek, amely így szépen olvad bele bármilyen környezetbe. A keskeny keretes kialakításának köszönhetően bármilyen belső térhez és alkalmazáshoz illeszkedik.
A képernyő szélén található érzékelők tökéletes képtisztaságot nyújtanak, ugyanakkor multi-touch kommunikációs lehetőséget biztosítanak, így a képernyő számos új, interaktív alkalmazáshoz használható.
Élvezze az egyszerre használható 2 érintőpontos érintőképernyő lenyűgöző funkcióit. A még nagyobb rugalmassághoz és optimális teljesítményhez kiváló működtetési lehetősgek társulnak, hogy tökéletes legyen az interaktivitás.
Az automatikus érintésfelismeréshez egyszerűen USB-n keresztül csatlakoztassa a kijelzőt a médialejátszóhoz. Az USB csatlakozó HID-kompatibilis, így igazi plug-and-play működést biztosít.
A digitális signage piac számára kifejlesztett OPS (Open Pluggable Specification, nyílt csatlakozószabvány) foglalaton keresztül a médialejátszó módosítása vagy frissítése merő gyerekjáték. Egyszerűen csatlakoztassa médialejátszóját a kijelzőhöz, és már el is készült! Az OPS mind az alapszintű, mind a közép- vagy csúcskategóriás médialejátszókkal kompatibilis, így hosszú távon hozzájárul a fenntartási költségek csökkentéséhez.
A professzionális számítógépek a legtöbb nyilvános signage installáció szerves részei. Méretük gyakran hozzáadódik a kijelző mélységéhez, és használatuk sokszor kábelrengeteggel jár. Ezért megalkottuk ezt a kijelzőt, amelynek a hátsó burkolatában található egy Smart insert rekesz, amelybe egy professzionális kis méretű számítógép ideálisan behelyezhető. Ezen felül a kábelkezelési rendszer nagyszerű megoldást kínál a kábelek rendben tartására és professzionális elrendezésére.
Az érintőképernyőink szoftverfüggetlenek, és támogatják a Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS és Linux rendszereket.
Kép/Kijelző
Csatlakoztathatóság
Kényelem
Hang
Tápellátás
Támogatott képernyőfelbontás
Méretek
Működtetési feltételek
Tartozékok
Egyéb
Interaktivitás
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