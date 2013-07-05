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    • Interaktív kommunikáció a közönséggel Interaktív kommunikáció a közönséggel Interaktív kommunikáció a közönséggel

      Signage Solutions Multi-Touch kijelző

      BDT5551EH/02

      Általános értékelés / 5
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      Interaktív kommunikáció a közönséggel

      Osszon meg közönségével meglepően tiszta megjelenésű fontos információkat vagy marketingüzeneteket. Az interaktív érintőképernyő segítségével minden eddiginél hatásosabban lekötheti ügyfelei figyelmét.

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      Signage Solutions Multi-Touch kijelző

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Multi-Touch kijelző

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      Interaktív kommunikáció a közönséggel

      a 140 cm-es (55"-es) érintőképernyős LED-kijelzővel

      • 55"-es
      • Edge-LED háttérvilágítás
      • Full HD
      Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

      Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

      A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

      Full HD LCD-kijelző, 1920 x 1080p

      A kijelző felbontása a Full HD megjelöléssel jellemezhető. Ez a csúcstechnológiát képviselő LCD-kijelző teljes, 1080 progresszív sorba rendezett, 1920 képpontos nagy felbontású, széles képernyős megjelenítésre képes, ami az 1080 soros HD felbontással elérhető legjobb képminőséget eredményezi. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű, progresszív pásztázású képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe fokozott vizuális élményt nyújt.

      Edge-LED háttérvilágítás

      Tapasztalja meg az élvonalbeli LED-technológia nyújtotta egyenletes fényeloszlást. A panel pereménél fehér színű LED-ek (fénykibocsátó diódák) sorakoznak, amelyek még kiegyensúlyozottabb fényeloszlást tesznek lehetővé. Így a készülék energiafelvétele és hőkibocsátása még alacsonyabb, és valósághű, egyenletes színtartományt nyújt.

      Keskeny keret a stílusos megjelenésért

      A keskeny keretes kialakítás stílusos megjelenést biztosít a nyilvános kijelzőnek, amely így szépen olvad bele bármilyen környezetbe. A keskeny keretes kialakításának köszönhetően bármilyen belső térhez és alkalmazáshoz illeszkedik.

      Optikai érintőtechnológia a továbbfejlesztett felhasználói kommunikációért

      A képernyő szélén található érzékelők tökéletes képtisztaságot nyújtanak, ugyanakkor multi-touch kommunikációs lehetőséget biztosítanak, így a képernyő számos új, interaktív alkalmazáshoz használható.

      Egyszerre használható 2 érintőpont

      Élvezze az egyszerre használható 2 érintőpontos érintőképernyő lenyűgöző funkcióit. A még nagyobb rugalmassághoz és optimális teljesítményhez kiváló működtetési lehetősgek társulnak, hogy tökéletes legyen az interaktivitás.

      USB Plug-and-Play kompatibilis

      Az automatikus érintésfelismeréshez egyszerűen USB-n keresztül csatlakoztassa a kijelzőt a médialejátszóhoz. Az USB csatlakozó HID-kompatibilis, így igazi plug-and-play működést biztosít.

      OPS (Open Pluggable Specification) foglalat

      A digitális signage piac számára kifejlesztett OPS (Open Pluggable Specification, nyílt csatlakozószabvány) foglalaton keresztül a médialejátszó módosítása vagy frissítése merő gyerekjáték. Egyszerűen csatlakoztassa médialejátszóját a kijelzőhöz, és már el is készült! Az OPS mind az alapszintű, mind a közép- vagy csúcskategóriás médialejátszókkal kompatibilis, így hosszú távon hozzájárul a fenntartási költségek csökkentéséhez.

      Smart insert rekesz a hátsó burkolatban egy kis számítógép elhelyezéséhez

      A professzionális számítógépek a legtöbb nyilvános signage installáció szerves részei. Méretük gyakran hozzáadódik a kijelző mélységéhez, és használatuk sokszor kábelrengeteggel jár. Ezért megalkottuk ezt a kijelzőt, amelynek a hátsó burkolatában található egy Smart insert rekesz, amelybe egy professzionális kis méretű számítógép ideálisan behelyezhető. Ezen felül a kábelkezelési rendszer nagyszerű megoldást kínál a kábelek rendben tartására és professzionális elrendezésére.

      Minden vezető operációs rendszerrel kompatibilis

      Az érintőképernyőink szoftverfüggetlenek, és támogatják a Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS és Linux rendszereket.

      Műszaki adatok

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (metrikus)
        138.6  cm
        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        54.6  hüvelyk
        Képformátum
        16:9
        Panel felbontása
        1920 x 1080p
        Képpont-osztásköz
        0,21 x 0,63 mm
        Optimális felbontás
        1920 x 1080 - 60 Hz
        Fényerő
        450  cd/m²
        A kijelző színei
        1,07 milliárd
        Kontrasztarány (tipikus)
        4000:1
        Válaszidő (tipikus)
        6,5  ms
        Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
        178  degree
        Megtekintési szögtartomány (függőleges)
        178  degree
        Képjavítás
        • 3/2 - 2/2 mozgáslebontás
        • 3D fésűszűrő
        • Mozgáskompenzált deinterlész
        • Progresszív pásztázás
        • 3D MA deinterlészelés
        • Dinamikus kontrasztjavítás

      • Csatlakoztathatóság

        PC
        • VGA be, D-Sub 15HD
        • RS232, D-Sub9
        • RS232, D-sub9 kimenet
        • 1 db 3,5 mm-es PC audiobemenet
        • RJ45
        • VGA ki (DVI-I-n keresztül)
        AV bemenet
        • 1 db kompozit (BNC)
        • 1 db komponens (BNC)
        • 1 db DVI-D
        AV kimenet
        1 db audió (L/R)
        Egyéb csatlakozások
        • AC kimenet
        • Display Port
        • DVI kimenet
        • Külső hangszóró csatlakozó
        • HDMI
        • IR kimenet
        • OPS
        • USB

      • Kényelem

        Pozicionálás
        • Fekvő
        • Álló
        Billentyűzet-vezérlés:
        • Rejtett
        • Zárolható
        Távvezérlőjel
        Zárolható
        Jel áthurkolása
        • RS232
        • VGA
        • DVI
        • IR áthurkolás
        Könnyen telepíthető
        • AC kimenet
        • Smart Insert
        Energiatakarékossági jellemzők
        Smart Power
        Egyéb kényelmi jellemzők
        Hordfogantyúk
        Biztonsági vezérlő funkciók
        • Hőmérséklet-szabályozás
        • Hőmérséklet-érzékelő
        Hálózaton keresztül vezérelhető
        • RS232
        • HDMI (Egyetlen kábel)
        • RJ45

      • Hang

        Beépített hangszórók
        2 x 12 W (RMS)

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        90 ~ 264 VAC, 50 ~ 60Hz
        Fogyasztás (tipikus)
        110  W
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        < 0,5 W

      • Támogatott képernyőfelbontás

        Számítógépes formátumok
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Videoformátumok
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Méretek

        Doboz mélysége
        280  mm
        Doboz magassága
        980  mm
        Smart Insert szerelvény
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Doboz szélessége
        1480  mm
        Készülék szélessége
        1273  mm
        Termék tömege
        47  kg
        Készülék magassága
        745  mm
        Készülék mélysége
        80,5  mm
        Fali tartó
        400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
        Keretvastagság
        29 mm
        Tömeg, a csomagolással együtt
        55,5  kg

      • Működtetési feltételek

        Hőmérséklettartomány (üzem)
        0 ~ 40  °C
        MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
        60 000  óra
        Relatív páratartalom
        20 ~ 80  %
        Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
        -20 ~ 60  °C

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • Távvezérlő
        • Elemek a távvezérlőhöz
        • Hálózati tápkábel
        • VGA kábel
        • Használati útmutató CD ROM-on
        • Gyors üzembe helyezési útmutató
        Opcionális tartozékok
        • Több felhasználós érintőszoftver
        • Asztali állvány

      • Egyéb

        Képernyőn megjelenő nyelvek
        • angol
        • francia
        • német
        • olasz
        • lengyel
        • török
        • orosz
        • egyszerűsített kínai
        • spanyol
        Jótállás
        3 év garancia

      • Interaktivitás

        Multi-touch technológia
        Optikai érzékelés
        Érintőpontok
        2 egyszerre használható érintőpont
        Plug & Play
        HID-kompatibilis
        Védőüveg
        5 mm-es temperált biztonsági üveg

      Mit tartalmaz a doboz?

      A doboz egyéb tartalma

      • Távvezérlő
      • Elemek a távvezérlőhöz
      • Hálózati tápkábel
      • VGA kábel
      • Használati útmutató CD ROM-on
      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      • Opcionális tartozékok: Több felhasználós érintőszoftver
      • Opcionális tartozékok: Asztali állvány
      Badge-D2C

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