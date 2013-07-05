OPS (Open Pluggable Specification) foglalat

A digitális signage piac számára kifejlesztett OPS (Open Pluggable Specification, nyílt csatlakozószabvány) foglalaton keresztül a médialejátszó módosítása vagy frissítése merő gyerekjáték. Egyszerűen csatlakoztassa médialejátszóját a kijelzőhöz, és már el is készült! Az OPS mind az alapszintű, mind a közép- vagy csúcskategóriás médialejátszókkal kompatibilis, így hosszú távon hozzájárul a fenntartási költségek csökkentéséhez.