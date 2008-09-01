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    • Easy Advertiser Easy Advertiser Easy Advertiser

      Kártyák nyilvános Signage-hez

      CRD01/00

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      Easy Advertiser

      Ez az egyszerűen használható önálló médiahirdető kártya együttműködik professzionális Signage-monitorainkkal, és lehetővé teszi a megjelenített tartalom ütemezését. Az EA Publisher eszközzel együttesen használva saját maga hozhatja létre a megjeleníteni kívánt tartalmat; a létrehozott diavetítéseket és filmeket pedig a nap 24 órájában bármikor bemutathatja

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      Kártyák nyilvános Signage-hez

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      Kártyák nyilvános Signage-hez
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      Kártyák nyilvános Signage-hez

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      Easy Advertiser

      A tökéletes és egyszerű signage-megoldás

      • Easy Advertiser

      Teljes körű, gyorsan üzembe helyezhető megoldás

      Egy PowerPoint programmal ellátott irodai számítógép, egy digitális fényképezőgép, egy hozzá tartozó, kép- és videokezelésre alkalmas számítógépes alkalmazás, és a Philips BDLx231Cx/00 signage-kijelző után már csak egy dologra van szüksége, hogy megkezdhesse a digitális signage-bemutatót az üzletben vagy a részlegen. Az Easy Advertiser egy teljes körű csomag, amely az Easy Advertiser Publisher számítógépes program mellett egy 1 GB méretű USB tárolóeszközt, az összes szükséges kábelt, egy rögzítőelemet, valamint egy fejlett elektronikával ellátott Smartcard kártyát tartalmaz, amelynek segítségével a programmal létrehozott tartalmak egyszerűen lejátszhatók a csatlakoztatott USB tárolóeszközről. Telepítse a kártyát a felhasználói kézikönyvben szereplő utasítások alapján

      Könnyen használható számítógépes tartalomkezelő alkalmazás

      A vállalati kommunikációs vagy reklámanyagok készítésekor az az ideális, ha a már korábban is használt standard eszközöket egy könnyen használható publikáló alkalmazással együtt használhatja. Az Easy Advertiser Publisher egy olyan Windows alatt futó alkalmazás, amely Microsoft PowerPoint diákat, JPEG formátumú fényképeket és MPEG formátumú filmeket is képes importálni. A programmal beállíthatja, hogy a megfelelő tartalom a megfelelő időben jelenjen meg a kijelzőn. A ciklus egyszerű: hozza létre a tartalmat, importálja, ütemezze a megjelenítését, majd mentse egy USB-háttéreszközre a megjelenítéshez

      Megfelel a környezetvédelmi RoHS szabványoknak

      A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) figyelembevételével fejleszti és gyártja, melyek tiltják a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok használatát.

      Nincs szükség Internet-kapcsolatra

      Különálló, könnyen üzembe helyezhető signage-bemutató termék, amelynél nincs szükség előfizetésre, és más hosszadalmas üzembe helyezési procedúrákra. A termék a tartalmat egy USB tárolóeszközről játssza le, így nincs szükség Internet-kapcsolatra. Csak annyit kell tennie, hogy a mellékelt számítógépes alkalmazással az otthoni vagy az irodai gépéről átmásolja a tartalmat az USB tárolóeszközre, az eszközt csatlakoztatja a kijelző kártyáján található porthoz, és megkezdi a lejátszást

      Microsoft PowerPoint diák, képek és videók együttes használata

      Az Easy Advertiser alkalmazással teljes alkotói szabadságot kap: tetszőlegesen kombinálhatja a digitális fényképezőgépről származó képeket, a Microsoft PowerPoint alkalmazással készített diákat és a különféle filmeket (akár 720p HD felbontásig), és tetszés szerinti sorrendben és időben lejátszhatja őket, így mindig a leghatékonyabb módon szólíthatja meg közönségét.

      Játssza le, amit szeretne, és amikor szeretné

      Az eszköz lehetővé teszi, hogy a kívánt tartalmat a kívánt időben, a nap 24 órájának valamelyikére ütemezve játssza le, és így maximálisan kielégítse ügyfelei információigényét. Készítsen egy vagy több diát az Easy Advertiser Publisher alkalmazással. Fogja meg a diát, és húzza be a megfelelő időintervallumba. Exportálja a diát az alkalmazással az USB tárolóeszközre, csatlakoztassa az eszközt a kártyához, és máris elindíthatja a bemutatót

      Automatikus készenléti mód, ha nincs aktív ütemezés

      Ha az adott időpontra épp nincs semmilyen tartalom ütemezve, a nyilvános signage kijelző készenléti módra kapcsol, így energiát takaríthat meg, és a villanyszámlát is csökkentheti. A távvezérlővel felülbírálhatja ezt az állapotot, és a kijelzőt más célokra, például DVD-lejátszásra használhatja.

      Hozza ki a legtöbbet a kijelzőből: játsszon le 720p HD videókat

      Az ügyfelekre a kiváló minőségű és tűéles videók teszik a legjobb benyomást. A készülék az USB-háttéreszközre exportált, kiváló minőségű MPEG2 HD 720p videókat kristálytisztán, ugrálás és megakadások nélkül fogja lejátszani.

      Mindent egy távvezérlővel kezelhet

      A kijelzőhöz mellékelt távvezérlő zökkenőmentesen együttműködik az alkalmazással, és valamennyi szolgáltatás és funkció irányítására alkalmas.

      Műszaki adatok

      • Csatlakoztathatóság

        USB
        USB 2.0 x 1
        Egyéb csatlakozások
        HDMI

      • Kényelem

        Előírt jóváhagyások
        • CE jelzés
        • RoHS
        • C-Tick
        Óra
        24/12 órás kijelző
        Rendelkezésre álló nyelv: UI
        • magyar
        • francia
        • német
        • spanyol
        • olasz

      • Multimédiás alkalmazások

        Lejátszás javítása
        • Képek diavetítése
        • Képek és mozgóképek diavetítése
        • Választható megjelenítési időköz
        Lejátszási formátumok
        • JPEG (24 bites, színes, nem prog.)
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        Lejátszási mód
        • 24 órás tartalomütemezés
        • Automatikus készenléti mód
        • Kézi visszajátszás
        • Az összes tartalom folyamatos lejátszása

      • PC szoftveralkalmazás

        Tartalomkezelés
        • 24 órás tartalomütemezés létrehozásának lehetősége
        • Több diavetítés létrehozásának lehetősége
        • Képforgatás
        • Vázlat nézet
        • Filmszalag nézet
        • Az ütemezési fájlok közzététele USB-háttéreszközön
        Támogatott fájlformátumok
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        • Microsoft PowerPoint 2003
        Támogatott operációs rendszerek
        Windows XP

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • Gyors üzembe helyezési útmutató
        • CD-ROM szoftverrel + kézikönyv
        • Garancialevél
        • 1 GB USB-háttéreszköz
        • Műanyagvégű fedél
        • HDMI kábel
        • Külső hálózati adapter
        • Rögzítőelem a tápellátáshoz
        Opcionális tartozékok
        • VESA adapterlap: BM04211
        • Állítható fali tartó: BM02212
        • Mennyezeti tartó: BM01311
        • Mennyezeti lemez: BM1321
        • Hosszabbítócső (150 cm): BM01711
        • Hosszabbítócső (150 cm): BM01811
        • Hosszabbítócső (80 cm): BM01611

      • Kapcsolódó termékek

        Kompatibilitás:
        • BDL3231C
        • BDL4231C

      Mit tartalmaz a doboz?

      A doboz egyéb tartalma

      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      • CD-ROM szoftverrel + kézikönyv
      • Garancialevél
      • 1 GB USB-háttéreszköz
      • Műanyagvégű fedél
      • HDMI kábel
      • Külső hálózati adapter
      • Rögzítőelem a tápellátáshoz
      • Opcionális tartozékok: VESA adapterlap: BM04211
      • Opcionális tartozékok: Állítható fali tartó: BM02212
      • Opcionális tartozékok: Mennyezeti tartó: BM01311
      • Opcionális tartozékok: Mennyezeti lemez: BM1321
      • Opcionális tartozékok: Hosszabbítócső (150 cm): BM01711
      • Opcionális tartozékok: Hosszabbítócső (150 cm): BM01811
      • Opcionális tartozékok: Hosszabbítócső (80 cm): BM01611
      Badge-D2C

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