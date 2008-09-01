Ez az egyszerűen használható önálló médiahirdető kártya együttműködik professzionális Signage-monitorainkkal, és lehetővé teszi a megjelenített tartalom ütemezését. Az EA Publisher eszközzel együttesen használva saját maga hozhatja létre a megjeleníteni kívánt tartalmat; a létrehozott diavetítéseket és filmeket pedig a nap 24 órájában bármikor bemutathatja
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Easy Advertiser
A tökéletes és egyszerű signage-megoldás
Easy Advertiser
Teljes körű, gyorsan üzembe helyezhető megoldás
Egy PowerPoint programmal ellátott irodai számítógép, egy digitális fényképezőgép, egy hozzá tartozó, kép- és videokezelésre alkalmas számítógépes alkalmazás, és a Philips BDLx231Cx/00 signage-kijelző után már csak egy dologra van szüksége, hogy megkezdhesse a digitális signage-bemutatót az üzletben vagy a részlegen. Az Easy Advertiser egy teljes körű csomag, amely az Easy Advertiser Publisher számítógépes program mellett egy 1 GB méretű USB tárolóeszközt, az összes szükséges kábelt, egy rögzítőelemet, valamint egy fejlett elektronikával ellátott Smartcard kártyát tartalmaz, amelynek segítségével a programmal létrehozott tartalmak egyszerűen lejátszhatók a csatlakoztatott USB tárolóeszközről. Telepítse a kártyát a felhasználói kézikönyvben szereplő utasítások alapján
Könnyen használható számítógépes tartalomkezelő alkalmazás
A vállalati kommunikációs vagy reklámanyagok készítésekor az az ideális, ha a már korábban is használt standard eszközöket egy könnyen használható publikáló alkalmazással együtt használhatja. Az Easy Advertiser Publisher egy olyan Windows alatt futó alkalmazás, amely Microsoft PowerPoint diákat, JPEG formátumú fényképeket és MPEG formátumú filmeket is képes importálni. A programmal beállíthatja, hogy a megfelelő tartalom a megfelelő időben jelenjen meg a kijelzőn. A ciklus egyszerű: hozza létre a tartalmat, importálja, ütemezze a megjelenítését, majd mentse egy USB-háttéreszközre a megjelenítéshez
Megfelel a környezetvédelmi RoHS szabványoknak
A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) figyelembevételével fejleszti és gyártja, melyek tiltják a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok használatát.
Nincs szükség Internet-kapcsolatra
Különálló, könnyen üzembe helyezhető signage-bemutató termék, amelynél nincs szükség előfizetésre, és más hosszadalmas üzembe helyezési procedúrákra. A termék a tartalmat egy USB tárolóeszközről játssza le, így nincs szükség Internet-kapcsolatra. Csak annyit kell tennie, hogy a mellékelt számítógépes alkalmazással az otthoni vagy az irodai gépéről átmásolja a tartalmat az USB tárolóeszközre, az eszközt csatlakoztatja a kijelző kártyáján található porthoz, és megkezdi a lejátszást
Microsoft PowerPoint diák, képek és videók együttes használata
Az Easy Advertiser alkalmazással teljes alkotói szabadságot kap: tetszőlegesen kombinálhatja a digitális fényképezőgépről származó képeket, a Microsoft PowerPoint alkalmazással készített diákat és a különféle filmeket (akár 720p HD felbontásig), és tetszés szerinti sorrendben és időben lejátszhatja őket, így mindig a leghatékonyabb módon szólíthatja meg közönségét.
Játssza le, amit szeretne, és amikor szeretné
Az eszköz lehetővé teszi, hogy a kívánt tartalmat a kívánt időben, a nap 24 órájának valamelyikére ütemezve játssza le, és így maximálisan kielégítse ügyfelei információigényét. Készítsen egy vagy több diát az Easy Advertiser Publisher alkalmazással. Fogja meg a diát, és húzza be a megfelelő időintervallumba. Exportálja a diát az alkalmazással az USB tárolóeszközre, csatlakoztassa az eszközt a kártyához, és máris elindíthatja a bemutatót
Automatikus készenléti mód, ha nincs aktív ütemezés
Ha az adott időpontra épp nincs semmilyen tartalom ütemezve, a nyilvános signage kijelző készenléti módra kapcsol, így energiát takaríthat meg, és a villanyszámlát is csökkentheti. A távvezérlővel felülbírálhatja ezt az állapotot, és a kijelzőt más célokra, például DVD-lejátszásra használhatja.
Hozza ki a legtöbbet a kijelzőből: játsszon le 720p HD videókat
Az ügyfelekre a kiváló minőségű és tűéles videók teszik a legjobb benyomást. A készülék az USB-háttéreszközre exportált, kiváló minőségű MPEG2 HD 720p videókat kristálytisztán, ugrálás és megakadások nélkül fogja lejátszani.
Mindent egy távvezérlővel kezelhet
A kijelzőhöz mellékelt távvezérlő zökkenőmentesen együttműködik az alkalmazással, és valamennyi szolgáltatás és funkció irányítására alkalmas.
Műszaki adatok
Csatlakoztathatóság
USB
USB 2.0 x 1
Egyéb csatlakozások
HDMI
Kényelem
Előírt jóváhagyások
CE jelzés
RoHS
C-Tick
Óra
24/12 órás kijelző
Rendelkezésre álló nyelv: UI
magyar
francia
német
spanyol
olasz
Multimédiás alkalmazások
Lejátszás javítása
Képek diavetítése
Képek és mozgóképek diavetítése
Választható megjelenítési időköz
Lejátszási formátumok
JPEG (24 bites, színes, nem prog.)
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720p)
Lejátszási mód
24 órás tartalomütemezés
Automatikus készenléti mód
Kézi visszajátszás
Az összes tartalom folyamatos lejátszása
PC szoftveralkalmazás
Tartalomkezelés
24 órás tartalomütemezés létrehozásának lehetősége
Több diavetítés létrehozásának lehetősége
Képforgatás
Vázlat nézet
Filmszalag nézet
Az ütemezési fájlok közzététele USB-háttéreszközön
Támogatott fájlformátumok
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720p)
Microsoft PowerPoint 2003
Támogatott operációs rendszerek
Windows XP
Tartozékok
Mellékelt tartozékok
Gyors üzembe helyezési útmutató
CD-ROM szoftverrel + kézikönyv
Garancialevél
1 GB USB-háttéreszköz
Műanyagvégű fedél
HDMI kábel
Külső hálózati adapter
Rögzítőelem a tápellátáshoz
Opcionális tartozékok
VESA adapterlap: BM04211
Állítható fali tartó: BM02212
Mennyezeti tartó: BM01311
Mennyezeti lemez: BM1321
Hosszabbítócső (150 cm): BM01711
Hosszabbítócső (150 cm): BM01811
Hosszabbítócső (80 cm): BM01611
Kapcsolódó termékek
Kompatibilitás:
BDL3231C
BDL4231C
Mit tartalmaz a doboz?
A doboz egyéb tartalma
Gyors üzembe helyezési útmutató
CD-ROM szoftverrel + kézikönyv
Garancialevél
1 GB USB-háttéreszköz
Műanyagvégű fedél
HDMI kábel
Külső hálózati adapter
Rögzítőelem a tápellátáshoz
Opcionális tartozékok: VESA adapterlap: BM04211
Opcionális tartozékok: Állítható fali tartó: BM02212