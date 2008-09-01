Teljes körű, gyorsan üzembe helyezhető megoldás

Egy PowerPoint programmal ellátott irodai számítógép, egy digitális fényképezőgép, egy hozzá tartozó, kép- és videokezelésre alkalmas számítógépes alkalmazás, és a Philips BDLx231Cx/00 signage-kijelző után már csak egy dologra van szüksége, hogy megkezdhesse a digitális signage-bemutatót az üzletben vagy a részlegen. Az Easy Advertiser egy teljes körű csomag, amely az Easy Advertiser Publisher számítógépes program mellett egy 1 GB méretű USB tárolóeszközt, az összes szükséges kábelt, egy rögzítőelemet, valamint egy fejlett elektronikával ellátott Smartcard kártyát tartalmaz, amelynek segítségével a programmal létrehozott tartalmak egyszerűen lejátszhatók a csatlakoztatott USB tárolóeszközről. Telepítse a kártyát a felhasználói kézikönyvben szereplő utasítások alapján