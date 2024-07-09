Keresőkifejezés

    *Medián szőrcsökkenés 18 kezelés után: 86% a lábszáron, 70% a bikinivonalon, 67% a hónaljon, objektív vizsgálat 75 fővel, a kezelési ütemterv betartásával. Az egyéni eredmények eltérhetnek.

    Hogyan fejti ki hatását
    a Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő?

    Step 1

    Az IPL gyengéd fényimpulzusokat bocsát ki, melyeket a szőrszálak gyökerei elnyelnek

    Step 2

    Ezek a fényimpulzusok a szőrtüszőket nyugalmi fázisba helyezik 

    Step 1

    A szőrszálak természetesen kihullanak, és a kezelés megakadályozza az újranövekedésüket

    Miért tart néhány hétig, hogy látszódjon a hatás?

    Az IPL csak a növekedésben lévő szőrszálakon működik. A szőrszálak nem egyszerre növekednek, hanem ciklusokban. Ezért meg kell ismételni a kezelést két hét múlva - amikor új szőrszálak kezdenek növekedni.

    Készen áll az IPL kezelésre

    Készen áll az IPL kezelésre

    Készen áll az IPL kezelésre

    Készen áll az IPL kezelésre

    Ki használhatja
    a Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő készüléket?

    Az IPL megfelelő a szőrszínemhez?

    Az IPL működni fog

    Az IPL nem fog működni

    Az IPL működni fog 

           Az IPL nem fog
           működni

    Az IPL kezelés akkor működik, amikor a fény energiáját elnyeli a melanin - egyfajta pigment. Mivel az ősz és világosszőke szőr nem tartalmaz elegendő melanint, az IPL kezelés nem lesz hatásos. Az IPL kezelés vörös szőrszín esetén sem működik.

    Ez a színtáblázat általános referenciaként szolgál a testszőrzet színéhez, nem csak a hajszínhez. Mindig vedd figyelembe az IPL készülékkel kezelt testrész szőrszínét.

    Használható a Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő az én bőrtónusomnál? 

    Az IPL működni fog

    Az IPL nem
    fog működni

    Az IPL működni fog

    Az IPL nem működni fog

    A Lumea nem alkalmazható sötétbarna vagy sötét bőrtónusokon, mivel ezek a bőrtónusok könnyebben elnyelik a fényt, ami fájdalmat, bőrpírt vagy égési sérülést okozhat. 

    NE alkalmazd az IPL kezelést:

    Step 1

    Tetoválásokon

    Step 1

    Anyajegyeken vagy szeplőkön

    Step 1

    4 héten belül azután, hogy az adott bőrfelületet védelem nélkül napsugárzás érte

    A Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő használata 
    nyáron

    A Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő egész évben használható, beleértve a nyári hónapokat is. Vannak azonban óvintézkedések, melyeket be kell tartani a barnulás előtt és után. A barnulás alatt napozást értünk - Nem baj, ha némi napfény éri a bőröd, ha kint tartózkodsz. 

    Barnulás a Philips Lumea IPL használata előtt:

    • A Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő alkalmazásával várj legalább 1 hónapot az utolsó napozás után

    • Ne alkalmazd a Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő készüléket, ha leégett a bőröd, amíg a leégés fennáll.

    • Ne feledd, hogy mindenféle barnulás sötétíti a bőrt.

    • Mindig ellenőrizd az ajánlott bőrtónus- és szőrszín-táblázatot, és szükség esetén módosítsd a fényintenzitást alacsonyabb beállításra, hogy elkerüld a bőrreakciókat és a mellékhatásokat.
       

    Barnulás a Philips Lumea IPL használata után:

    • A bőröd érzékenyebb lesz közvetlenül a kezelés után.

    • Fedd le a kezelt területeket, amikor kimész a napra, vagy használj naptejet (*50 SPF) a kezelést követő 48 órában.

    •  Várj legalább 24 órát, vagy amíg az összes bőrpír eltűnik, mielőtt a kezelt területet napfénynek tennéd ki.

    Térj vissza a Philips Lumea IPL szőrtelenítő összes témakörének megtekintéséhez >

