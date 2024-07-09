A Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő egész évben használható, beleértve a nyári hónapokat is. Vannak azonban óvintézkedések, melyeket be kell tartani a barnulás előtt és után. A barnulás alatt napozást értünk - Nem baj, ha némi napfény éri a bőröd, ha kint tartózkodsz.