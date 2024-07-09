*Medián szőrcsökkenés 18 kezelés után: 86% a lábszáron, 70% a bikinivonalon, 67% a hónaljon, objektív vizsgálat 75 fővel, a kezelési ütemterv betartásával. Az egyéni eredmények eltérhetnek.
Hogyan fejti ki hatását a Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő?
Az IPL gyengéd fényimpulzusokat bocsát ki, melyeket a szőrszálak gyökerei elnyelnek
Ezek a fényimpulzusok a szőrtüszőket nyugalmi fázisba helyezik
A szőrszálak természetesen kihullanak, és a kezelés megakadályozza az újranövekedésüket
Miért tart néhány hétig, hogy látszódjon a hatás?
Az IPL csak a növekedésben lévő szőrszálakon működik. A szőrszálak nem egyszerre növekednek, hanem ciklusokban. Ezért meg kell ismételni a kezelést két hét múlva - amikor új szőrszálak kezdenek növekedni.
Készen áll az IPL kezelésre
Készen áll az IPL kezelésre
Készen áll az IPL kezelésre
Készen áll az IPL kezelésre
Ki használhatja a Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő készüléket?
Az IPL megfelelő a szőrszínemhez?
Az IPL működni fog
Az IPL nem fog működni
Az IPL működni fog
Az IPL nem fog működni
Az IPL kezelés akkor működik, amikor a fény energiáját elnyeli a melanin - egyfajta pigment. Mivel az ősz és világosszőke szőr nem tartalmaz elegendő melanint, az IPL kezelés nem lesz hatásos. Az IPL kezelés vörös szőrszín esetén sem működik.
Ez a színtáblázat általános referenciaként szolgál a testszőrzet színéhez, nem csak a hajszínhez. Mindig vedd figyelembe az IPL készülékkel kezelt testrész szőrszínét.
Használható a Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő az én bőrtónusomnál?
Az IPL működni fog
Az IPL nem fog működni
Az IPL működni fog
Az IPL nem működni fog
A Lumea nem alkalmazható sötétbarna vagy sötét bőrtónusokon, mivel ezek a bőrtónusok könnyebben elnyelik a fényt, ami fájdalmat, bőrpírt vagy égési sérülést okozhat.
NE alkalmazd az IPL kezelést:
Tetoválásokon
Anyajegyeken vagy szeplőkön
4 héten belül azután, hogy az adott bőrfelületet védelem nélkül napsugárzás érte
A Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő használata
nyáron
A Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő egész évben használható, beleértve a nyári hónapokat is. Vannak azonban óvintézkedések, melyeket be kell tartani a barnulás előtt és után. A barnulás alatt napozást értünk - Nem baj, ha némi napfény éri a bőröd, ha kint tartózkodsz.
Barnulás a Philips Lumea IPL használata előtt:
A Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő alkalmazásával várj legalább 1 hónapot az utolsó napozás után
Ne alkalmazd a Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő készüléket, ha leégett a bőröd, amíg a leégés fennáll.
Ne feledd, hogy mindenféle barnulás sötétíti a bőrt.
Mindig ellenőrizd az ajánlott bőrtónus- és szőrszín-táblázatot, és szükség esetén módosítsd a fényintenzitást alacsonyabb beállításra, hogy elkerüld a bőrreakciókat és a mellékhatásokat.
Barnulás a Philips Lumea IPL használata után:
A bőröd érzékenyebb lesz közvetlenül a kezelés után.
Fedd le a kezelt területeket, amikor kimész a napra, vagy használj naptejet (*50 SPF) a kezelést követő 48 órában.
Várj legalább 24 órát, vagy amíg az összes bőrpír eltűnik, mielőtt a kezelt területet napfénynek tennéd ki.
