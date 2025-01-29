*Medián szőrcsökkenés 18 kezelés után: 86% a lábszáron, 70% a bikinivonalon, 67% a hónaljon, objektív vizsgálat 75 fővel, a kezelési ütemterv betartásával. Az egyéni eredmények eltérhetnek
Távolítsd el a szőrt a bőr egy kis részéről, és villants a Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő készülékkel. Az allergiás reakciók tesztelésére várj 24 órát.
Használhatsz borotvát, epilátort vagy gyantát, de ha gyantázol, akkor 24 órát kell várnod utána a Lumea használata előtt.
Ellenőrizd, hogy bőröd tiszta (nincs rajta testápoló) és száraz.
Teszteld a bőröd a SmartSkin érzékelővel, hogy megtudd, melyik beállítás megfelelő számodra.
a kezelni kívánt terület alapján.
Ne villants kétszer ugyanazon a helyen.
Töröld le a kezelőfejet és a fénykibocsátó ablakot
Használd a készülékhez mellékelt Lumea kendőt. Nedvesítsd meg a kendőt néhány csepp vízzel.
Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy háromhavonta töltsd fel a Lumea készüléket, még akkor is, ha nem használtad.
Javasoljuk, hogy az első négy kezelésnél kéthetente egyszer használd a Lumea készüléket. 8 hét elteltével a kezelés fő fázisa befejeződik.
Az eredmények fenntartása érdekében ismételd meg a kezelést 4 hetente a fenntartó fázisban, bár ez személyenként és a test különböző területein is változhat.
Az IPL csak olyan szőrszálon működik, mely valóban növekedési fázisban van, de a szőrszálak nem nőnek egyszerre. Ezért a korai fázisban kéthetente meg kell ismételni a kezeléseket – amikor új szőrszálak kezdenek nőni.
