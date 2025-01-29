Keresőkifejezés

    Philips Lumea

    Szőrtelen sima bőr 18 hónapon át*


    *Medián szőrcsökkenés 18 kezelés után: 86% a lábszáron, 70% a bikinivonalon, 67% a hónaljon, objektív vizsgálat 75 fővel, a kezelési ütemterv betartásával. Az egyéni eredmények eltérhetnek 

    Hogyan kell használni a Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő készüléket?

    24 órával az első kezelés előtt:

    Teszteld a bőröd allergia szempontjából


    Távolítsd el a szőrt a bőr egy kis részéről, és villants a Philips Lumea IPL villanófényes szőrtelenítő készülékkel. Az allergiás reakciók tesztelésére várj 24 órát.

    Közvetlenül a kezelés előtt:

    Távolíts el minden látható szőrszálat

    Használhatsz borotvát, epilátort vagy gyantát, de ha gyantázol, akkor 24 órát kell várnod utána a Lumea használata előtt.
    Ellenőrizd, hogy bőröd tiszta (nincs rajta testápoló) és száraz.

    Válaszd ki a megfelelő beállítást a SmartSkin érzékelő segítségével

    Teszteld a bőröd a SmartSkin érzékelővel, hogy megtudd, melyik beállítás megfelelő számodra.

    A kezelés:

    Válaszd ki a megfelelő kezelőfejet

    a kezelni kívánt terület alapján.

    Kezelés után:

    Húzd ki a Lumea csatlakozóját a konnektorból, és hagyd hűlni a készüléket 10 percig

    Töröld le a kezelőfejet és a fénykibocsátó ablakot
    Használd a készülékhez mellékelt Lumea kendőt. Nedvesítsd meg a kendőt néhány csepp vízzel.

    icon battery

    Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy háromhavonta töltsd fel a Lumea készüléket, még akkor is, ha nem használtad.

    Használd a mobilalkalmazást a következő kezelés megtervezéséhez

    A jó eredmény érdekében meg kell ismételni a kezelést. Az alkalmazásban beállíthatsz egy tervet a test különböző részeire. Emlékeztetőt kapsz, amikor eljön a kezelés ideje.

    Milyen gyorsan várhatok eredményeket?

    lumea progress


    Javasoljuk, hogy az első négy kezelésnél kéthetente egyszer használd a Lumea készüléket. 8 hét elteltével a kezelés fő fázisa befejeződik.
    Az eredmények fenntartása érdekében ismételd meg a kezelést 4 hetente a fenntartó fázisban, bár ez személyenként és a test különböző területein is változhat.

    Az IPL csak olyan szőrszálon működik, mely valóban növekedési fázisban van, de a szőrszálak nem nőnek egyszerre. Ezért a korai fázisban kéthetente meg kell ismételni a kezeléseket – amikor új szőrszálak kezdenek nőni.

