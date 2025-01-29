

Javasoljuk, hogy az első négy kezelésnél kéthetente egyszer használd a Lumea készüléket. 8 hét elteltével a kezelés fő fázisa befejeződik.

Az eredmények fenntartása érdekében ismételd meg a kezelést 4 hetente a fenntartó fázisban, bár ez személyenként és a test különböző területein is változhat.



Az IPL csak olyan szőrszálon működik, mely valóban növekedési fázisban van, de a szőrszálak nem nőnek egyszerre. Ezért a korai fázisban kéthetente meg kell ismételni a kezeléseket – amikor új szőrszálak kezdenek nőni.