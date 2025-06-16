Keresőkifejezés

    Professional use
    1 vélemények

    Curved Business Monitor

    A munkafolyamat hatékonyságának újraértelmezése

    Ívelt

    A Philips ívelt monitorai a látómezőt körbeölelve, a szem természetes formáját követve fokozzák a személyes asztali élményt. Ez a finom, immerszív hatás segít a fókusz megtartásában, csökkenti a zavaró tényezőket, és ergonomikusabb, kényelmesebb látványélményt biztosít.

    DisplayHDR 400

    DisplayHDR 400 a még élethűbb és kimagaslóbb látvány érdekében

    A VESA tanúsítvánnyal rendelkező DisplayHDR 400 kijelző jelentős előrelépés a normál SDR-kijelzőkhöz képest. Más HDR-kompatibilis kijelzőkkel szemben a valódi DisplayHDR 400 lenyűgöző fényerőt, kontrasztot és színeket biztosít. A globális fényerő-szabályozásnak és a legalább 400 nit értékű fényerőnek köszönhetően a képek látványos hangsúlyokkal és mélyebb, árnyaltabb feketékkel kelnek életre. Gazdag, új színek szélesebb palettáját képes visszaadni, és olyan vizuális élményt nyújt, amely rabul ejti az érzékeket.

    MI által továbbfejlesztett webkamera automatikus keretezéssel

    Mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett webkamera automatikus keretezés funkcióval: a dinamikus videohívásokhoz.

    A mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett funkció tökéletes a többszemélyes videokonferenciákhoz. Ha egy vagy több ember csatlakozik a webkameranézethez, a mesterséges intelligenciával működő funkció automatikusan úgy fog beállni és zoomolni, hogy a csapat összes tagja a kereten belül helyezkedjen el. Hasonlóképpen, amikor a résztvevők elhagyják a webkameranézetet, a mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett webkamera ennek megfelelően módosul, így ideális a hosszú megbeszélésekhez és csoportos hívásokhoz.

    Állítható webkamera

    Állítható webkamera: a kényelmes videókonferenciákhoz.

    Ezzel a funkcióval még kényelmesebbé teheti a videókonferenciákat. A webkamera 30 fokkal történő előre- és hátradöntésével a felhasználók mostantól kényelmesen kezdeményezhetnek hívást és vehetnek részt a megbeszéléseken bármilyen, a számukra leginkább megfelelő pozícióban.

    Busylight: a munkahelyi állapot beállításához

    Ez a funkció lehetővé teszi a privát szféra védelmét és az optimális együttműködést, ha nyüzsgő irodai környezetben dolgozik. Ha a felhasználó azt szeretné mások felé közölni, hogy elfoglalt, egyszerűen csak megnyomja a monitorkeret bal alsó menüjében található Busylight gyorsbillentyűt, és a webkamerán található jelzőfény pirosra vált. Ezenkívül a Busylight funkció a felhasználó Microsoft Teams-állapotával is szinkronizálható.

    Feature Image 2022_MNT_SuperWide_32:9

    32:9 formátumú SuperWide kijelző a többmonitoros kialakítások kiváltására

    A 49"-es, 32:9 formátumú, 5120 x 1440-es felbontású SuperWide kijelzőt széles látószögével a többmonitoros kialakítások kiváltására tervezték. Olyan mintha kettő darab 27"-es, 16:9 formátumú Quad HD kijelző lenne egymás mellett. A SuperWide monitorok két monitor szélességű képernyőterületet biztosítanak a bonyolult beállítások nélkül.

    SoftBlue_Feature Image

    SoftBlue technológia: a kényelmes megtekintéshez

    A SoftBlue technológia fokozott vizuális kényelmet és védelmet nyújt a kék fénynek való tartós kitettség által okozott káros egészségügyi hatások ellen. Az alacsony kékfénykibocsátású panellel a kijelző által a 415–455 nm és 400–500 nm közötti tartományban kibocsátott fény aránya kevesebb mint 50%-ra csökken. Ennek eredményeként a SoftBlue technológia optimális vizuális kényelmet biztosít, minimálisra csökkenti a szem terhelését, és támogatja a folyamatos koncentrálást. Arról nem is beszélve, hogy a SoftBlue LED-technológia tesztelésen esett át és TÜV Rheinland alacsony kékfényszint (hardveres megoldás) tanúsítványt kapott a kékfénykibocsátás csökkentésében elért hatékonyságáért.

    Fülhallgató-akasztó: a testreszabható tároláshoz

    Ezzel a termékkel a fülhallgatót páratlan módon tárolhatja. Óvatosan húzza le a monitor oldalán található akasztót: ez a funkció rendezett asztalt és praktikus kábelelvezetési megoldást biztosít a munkaterületen.

    A funkció logója

    Eyesafe (a szem számára biztonságos) tanúsítvánnyal rendelkező kék fény elleni védelem és színpontosság

    A Philips kijelző megfelel a TÜV Rheinland Eyesafe® szabványnak, hogy valóban védelmet nyújtson Önnek a kék fénynek való huzamos kitettséggel szemben. A folyamatosan bekapcsolt kékfényszűrő nemcsak a digitális szemfáradtság csökkentését segíti, hanem a színintegritást is garantálja.

    Széles nézési szögtartomány

    Széles nézési szögtartomány

    A keret nélküli ultraszéles kijelzők ideálisak a multitasking felhasználóknak, és kiválthatják a többmonitoros rendszereket. Az immerszív 1500R/1800R görbületnek köszönhetően kitágítják a látómezőt, bevonják a perifériás látást, és kimagasló vizuális kényelmet nyújtanak.

    USB-C Dokkolás

    USB-C Dokkolás

    Széles választékban érhetők el az ívelt monitorok, köztük a beépített USB 3.2 Type-C dokkolóval rendelkező modellek. A Power Delivery funkcióval együtt ez nagy sebességű adatátvitelt és rugalmas csatlakoztathatóságot biztosít – akár irodában, akár otthon.

    Megoldás mindenki számára

    Megoldás mindenki számára

    A Philips ívelt monitorait kifejezetten úgy alakították ki, hogy imitálják a szem természetes görbületét, minimalizálják a torzítást, és csökkentsék a zavaró tényezőket, hogy olyan élményt nyújtsanak, amely teljesen magával ragadja a felhasználót. A 24"-es, 27"-es, 32"-es, 34"-es, 43"-es és 49"-es méretekben kapható Philips monitorok mindenki számára kínálnak megoldást.

    Értékelések

