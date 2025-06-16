A VESA tanúsítvánnyal rendelkező DisplayHDR 400 kijelző jelentős előrelépés a normál SDR-kijelzőkhöz képest. Más HDR-kompatibilis kijelzőkkel szemben a valódi DisplayHDR 400 lenyűgöző fényerőt, kontrasztot és színeket biztosít. A globális fényerő-szabályozásnak és a legalább 400 nit értékű fényerőnek köszönhetően a képek látványos hangsúlyokkal és mélyebb, árnyaltabb feketékkel kelnek életre. Gazdag, új színek szélesebb palettáját képes visszaadni, és olyan vizuális élményt nyújt, amely rabul ejti az érzékeket.
A mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett funkció tökéletes a többszemélyes videokonferenciákhoz. Ha egy vagy több ember csatlakozik a webkameranézethez, a mesterséges intelligenciával működő funkció automatikusan úgy fog beállni és zoomolni, hogy a csapat összes tagja a kereten belül helyezkedjen el. Hasonlóképpen, amikor a résztvevők elhagyják a webkameranézetet, a mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett webkamera ennek megfelelően módosul, így ideális a hosszú megbeszélésekhez és csoportos hívásokhoz.
Ezzel a funkcióval még kényelmesebbé teheti a videókonferenciákat. A webkamera 30 fokkal történő előre- és hátradöntésével a felhasználók mostantól kényelmesen kezdeményezhetnek hívást és vehetnek részt a megbeszéléseken bármilyen, a számukra leginkább megfelelő pozícióban.
Ez a funkció lehetővé teszi a privát szféra védelmét és az optimális együttműködést, ha nyüzsgő irodai környezetben dolgozik. Ha a felhasználó azt szeretné mások felé közölni, hogy elfoglalt, egyszerűen csak megnyomja a monitorkeret bal alsó menüjében található Busylight gyorsbillentyűt, és a webkamerán található jelzőfény pirosra vált. Ezenkívül a Busylight funkció a felhasználó Microsoft Teams-állapotával is szinkronizálható.
A 49"-es, 32:9 formátumú, 5120 x 1440-es felbontású SuperWide kijelzőt széles látószögével a többmonitoros kialakítások kiváltására tervezték. Olyan mintha kettő darab 27"-es, 16:9 formátumú Quad HD kijelző lenne egymás mellett. A SuperWide monitorok két monitor szélességű képernyőterületet biztosítanak a bonyolult beállítások nélkül.
A SoftBlue technológia fokozott vizuális kényelmet és védelmet nyújt a kék fénynek való tartós kitettség által okozott káros egészségügyi hatások ellen. Az alacsony kékfénykibocsátású panellel a kijelző által a 415–455 nm és 400–500 nm közötti tartományban kibocsátott fény aránya kevesebb mint 50%-ra csökken. Ennek eredményeként a SoftBlue technológia optimális vizuális kényelmet biztosít, minimálisra csökkenti a szem terhelését, és támogatja a folyamatos koncentrálást. Arról nem is beszélve, hogy a SoftBlue LED-technológia tesztelésen esett át és TÜV Rheinland alacsony kékfényszint (hardveres megoldás) tanúsítványt kapott a kékfénykibocsátás csökkentésében elért hatékonyságáért.
Ezzel a termékkel a fülhallgatót páratlan módon tárolhatja. Óvatosan húzza le a monitor oldalán található akasztót: ez a funkció rendezett asztalt és praktikus kábelelvezetési megoldást biztosít a munkaterületen.
A Philips kijelző megfelel a TÜV Rheinland Eyesafe® szabványnak, hogy valóban védelmet nyújtson Önnek a kék fénynek való huzamos kitettséggel szemben. A folyamatosan bekapcsolt kékfényszűrő nemcsak a digitális szemfáradtság csökkentését segíti, hanem a színintegritást is garantálja.
