A Philips VA LED-kijelző korszerű, réteges, függőleges elrendezésű technológiát használ, amely rendkívül nagy kontrasztarányt biztosít a széles nézési szögű és élénk színű képeken. Míg az általános irodai alkalmazásokat könnyű használni, a kijelző kifejezetten fényképek, internetezés, mozifilmek, játékok és igényes grafikai alkalmazások számára lett kifejlesztve. Az optimalizált pixelkezelési technológia 178/178 fokos, rendkívül széles betekintési szöget biztosít, ami éles képeket eredményez.
A VESA tanúsítvánnyal rendelkező DisplayHDR 400 kijelző jelentős előrelépés a normál SDR-kijelzőkhöz képest. Más HDR-kompatibilis kijelzőkkel szemben a valódi DisplayHDR 400 lenyűgöző fényerőt, kontrasztot és színeket biztosít. A globális fényerő-szabályozásnak és a legalább 400 nit értékű fényerőnek köszönhetően a képek látványos hangsúlyokkal és mélyebb, árnyaltabb feketékkel kelnek életre. Gazdag, új színek szélesebb palettáját képes visszaadni, és olyan vizuális élményt nyújt, amely rabul ejti az érzékeket.
Az asztali monitorok személyes felhasználói élményt nyújtanak, amelyhez nagyon jól illeszkedik az ívelt tervezés. Az ívelt képernyő kellemes, mégis finoman magába szippantó hatást kelt, amely Önre összpontosul az asztal fókuszában.
A hagyományos beépített KVM-monitor gomboktól eltérően az intelligens KVM lehetővé teszi a források közötti váltást egyetlen gombnyomással a billentyűzeten. Ha minden eszköz megfelelően van csatlakoztatva, a felhasználók a „Ctrl” billentyű háromszori megnyomásával egyszerűen válthatnak a források között.
A 49"-es, 32:9 formátumú, 5120 x 1440-es felbontású SuperWide kijelzőt széles látószögével a többmonitoros kialakítások kiváltására tervezték. Olyan mintha kettő darab 27"-es, 16:9 formátumú Quad HD kijelző lenne egymás mellett. A SuperWide monitorok két monitor szélességű képernyőterületet biztosítanak a bonyolult beállítások nélkül.
Ezzel a funkcióval még kényelmesebbé teheti a videókonferenciákat. A webkamera 30 fokkal történő előre- és hátradöntésével a felhasználók mostantól kényelmesen kezdeményezhetnek hívást és vehetnek részt a megbeszéléseken bármilyen, a számukra leginkább megfelelő pozícióban.
A mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett funkció tökéletes a többszemélyes videokonferenciákhoz. Ha egy vagy több ember csatlakozik a webkameranézethez, a mesterséges intelligenciával működő funkció automatikusan úgy fog beállni és zoomolni, hogy a csapat összes tagja a kereten belül helyezkedjen el. Hasonlóképpen, amikor a résztvevők elhagyják a webkameranézetet, a mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett webkamera ennek megfelelően módosul, így ideális a hosszú megbeszélésekhez és csoportos hívásokhoz.
Ezzel a termékkel a fülhallgatót páratlan módon tárolhatja. Óvatosan húzza le a monitor oldalán található akasztót: ez a funkció rendezett asztalt és praktikus kábelelvezetési megoldást biztosít a munkaterületen.
