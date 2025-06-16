Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    Professional use
    vélemények

    Curved Business monitor

    A munkafolyamat hatékonyságának újraértelmezése

    RRP

    A termék forgalmazása megszűnt
    Összes modell megtekintése

    Philips monitorok

    Dokkolómegoldások

    A Philips USB-C dokkolós monitorai egyetlen kábellel egyszerűsítik a beállítást és növelik a produktivitást. Extra adapter nélkül hosszabbíthatja meg laptopja üzemidejét, minden eszközt csatlakoztathat, daisy chain kapcsolatot hozhat létre, sőt a telefonját is töltheti. A kompakt, mindent egyben megoldás helyet takarít meg és rendezettebb munkát biztosít.

    A termék standard fényképe A termék alternatív fényképe Fénykép a termék elejéről

    VA-kijelző

    A VA-kijelző fantasztikus képeket kínál széles nézési szögekkel

    A Philips VA LED-kijelző korszerű, réteges, függőleges elrendezésű technológiát használ, amely rendkívül nagy kontrasztarányt biztosít a széles nézési szögű és élénk színű képeken. Míg az általános irodai alkalmazásokat könnyű használni, a kijelző kifejezetten fényképek, internetezés, mozifilmek, játékok és igényes grafikai alkalmazások számára lett kifejlesztve. Az optimalizált pixelkezelési technológia 178/178 fokos, rendkívül széles betekintési szöget biztosít, ami éles képeket eredményez.

    DisplayHDR 400

    DisplayHDR 400 a még élethűbb és kimagaslóbb látvány érdekében

    A VESA tanúsítvánnyal rendelkező DisplayHDR 400 kijelző jelentős előrelépés a normál SDR-kijelzőkhöz képest. Más HDR-kompatibilis kijelzőkkel szemben a valódi DisplayHDR 400 lenyűgöző fényerőt, kontrasztot és színeket biztosít. A globális fényerő-szabályozásnak és a legalább 400 nit értékű fényerőnek köszönhetően a képek látványos hangsúlyokkal és mélyebb, árnyaltabb feketékkel kelnek életre. Gazdag, új színek szélesebb palettáját képes visszaadni, és olyan vizuális élményt nyújt, amely rabul ejti az érzékeket.

    Ívelt tervezésű képernyő

    Ívelt tervezésű képernyő a lenyűgöző élmény érdekében

    Az asztali monitorok személyes felhasználói élményt nyújtanak, amelyhez nagyon jól illeszkedik az ívelt tervezés. Az ívelt képernyő kellemes, mégis finoman magába szippantó hatást kelt, amely Önre összpontosul az asztal fókuszában.

    Használati útmutató Terméklap

    SmartKVM: a források közötti egyszerű váltáshoz.

    A hagyományos beépített KVM-monitor gomboktól eltérően az intelligens KVM lehetővé teszi a források közötti váltást egyetlen gombnyomással a billentyűzeten. Ha minden eszköz megfelelően van csatlakoztatva, a felhasználók a „Ctrl” billentyű háromszori megnyomásával egyszerűen válthatnak a források között.

    Feature Image 2022_MNT_SuperWide_32:9

    32:9 formátumú SuperWide kijelző a többmonitoros kialakítások kiváltására

    A 49"-es, 32:9 formátumú, 5120 x 1440-es felbontású SuperWide kijelzőt széles látószögével a többmonitoros kialakítások kiváltására tervezték. Olyan mintha kettő darab 27"-es, 16:9 formátumú Quad HD kijelző lenne egymás mellett. A SuperWide monitorok két monitor szélességű képernyőterületet biztosítanak a bonyolult beállítások nélkül.

    Feature Image Adjustable webcam_49B2U6900CH

    Állítható webkamera: a kényelmes videókonferenciákhoz.

    Ezzel a funkcióval még kényelmesebbé teheti a videókonferenciákat. A webkamera 30 fokkal történő előre- és hátradöntésével a felhasználók mostantól kényelmesen kezdeményezhetnek hívást és vehetnek részt a megbeszéléseken bármilyen, a számukra leginkább megfelelő pozícióban.

    Feature Image Webcam Autoframing

    Mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett webkamera automatikus keretezés funkcióval: a dinamikus videohívásokhoz.

    A mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett funkció tökéletes a többszemélyes videokonferenciákhoz. Ha egy vagy több ember csatlakozik a webkameranézethez, a mesterséges intelligenciával működő funkció automatikusan úgy fog beállni és zoomolni, hogy a csapat összes tagja a kereten belül helyezkedjen el. Hasonlóképpen, amikor a résztvevők elhagyják a webkameranézetet, a mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett webkamera ennek megfelelően módosul, így ideális a hosszú megbeszélésekhez és csoportos hívásokhoz.

    Fülhallgató-akasztó: a testreszabható tároláshoz

    Ezzel a termékkel a fülhallgatót páratlan módon tárolhatja. Óvatosan húzza le a monitor oldalán található akasztót: ez a funkció rendezett asztalt és praktikus kábelelvezetési megoldást biztosít a munkaterületen.

    USB-C Pro Dokkoló

    USB-C Pro Dokkoló

    A legfejlettebb és legátfogóbb megoldást igénylő profi felhasználók számára a Philips függőleges hibrid dokkolással ellátott monitorokat kínál. Ez a megoldás még sokoldalúbb csatlakozást, univerzális portreplikációt és magas minőségű energia-, adat- és AV-átvitelt biztosít.

    USB-C Dokkolás

    USB-C Dokkolás

    A vállalati és irodai környezetre tervezett legjobb megoldás az egyedülálló USB-C dokkoló, amely az USB-C, az RJ45 és a DP-out csatlakozást egyesíti. Teljesen kiváltja a terjedelmes külső dokkolókat, csökkenti a rendetlenséget az asztalon, és magas szintű csatlakozást biztosít.

    Megoldás mindenkinek

    Hibrid kapcsolat

    A Pro Docking kínálat részeként a Philips monitorok a hagyományos USB-A csatlakozású laptopokat is támogatják. A hibrid monitorok beépített USB dokkolóállomása a DisplayLink technológiával univerzális portreplikációt biztosít, így egyetlen dual-mesh USB-C/A kábelen keresztül érhetők el az irodai perifériák, például a billentyűzet, egér és RJ-45 Ethernet.

    Összehasonlítás

    Összehasonlítás

    Értékelések

    Ügyfélszolgálat és támogatás

    Segítséget kaphat a termékhez, megtalálhatja a kézikönyveket, megismerheti a legjobb tippeket és trükköket, és elháríthatja a problémákat

    CustomerSupport

    Terméktámogatás kezdőlapja

    Itt megtalálhatja az összes terméktámogatási témát és további tartalmakat

    MagnifyingGlass

    Termék keresése

    Keressen típusszám szerint a konkrét termékre vonatkozó információkért

    Összehasonlítás

    Összehasonlítás
    Curved Business monitor
    Curved Business monitor
    * A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben
    * A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
    * NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján
    * sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
    * Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot
    * Az olyan műveletek, mint pl. a képernyőmegosztás, az internetes online video- és audiostreamelés befolyásolhatják a hálózati teljesítményt. A hardver, a hálózati sávszélesség és annak teljesítménye meghatározzák az általános audio- és videominőséget.
    * Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.
    * Ha az Ethernet-kapcsolat lassúnak tűnik, lépjen be a képernyőmenübe, és válassza az USB 3.0 vagy újabb verziót, amely támogatja az 1 G LAN-sebességet.
    * Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.
    * Az 5 éves garancia önkéntes korlátozott gyártói garancia. Csak az ezen az oldalon felsorolt országokra vonatkozik: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. A fogyasztók számára a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerinti törvényes jogaikon felül és azok befolyásolása nélkül biztosítják. A nem fogyasztói (üzleti/professzionális) végfelhasználók esetében csak a korlátozott gyártói garancia feltételei érvényesek.
    * A kijelző színei 8 bitre csökkennek, a maximális felbontás HDMI-vel 5120 x 1440 lehet 75 Hz mellett, DisplayPorttal pedig 5120 x 1440 lehet 120 Hz mellett
    * Ez a digitális hangszabályozással (DSC) rendelkező laptopokra érvényes, más esetben, a Thunderbolt 4 bemenet és kimenet maximális felbontása 5120 x 1440 lehet 60 Hz mellett, 8 bites kijelzőszínnel és 1. generációs USB 3.2 csatlakozóval.
    * Ne feledje, hogy a PowerSensor 2 csak telepített Windows 11 esetén működik. Ha a PowerSensor 2 aktiválva van, a WAL (Walk Away Lock) jelenti az eltávolodást a monitortól és a lezárást, a WOA (Wake On) pedig az ébresztést.
    * A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.
    * A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.

    Rólunk

    Webáruház támogatás
    Felhasználási feltételek
    Rendelés keresése
    Rólunk
    Elérhetőség
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Minden jog fenntartva.

    Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.