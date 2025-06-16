* A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben

* A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

* NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján

* sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

* Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot

* Az olyan műveletek, mint pl. a képernyőmegosztás, az internetes online video- és audiostreamelés befolyásolhatják a hálózati teljesítményt. A hardver, a hálózati sávszélesség és annak teljesítménye meghatározzák az általános audio- és videominőséget.

* Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.

* Ha az Ethernet-kapcsolat lassúnak tűnik, lépjen be a képernyőmenübe, és válassza az USB 3.0 vagy újabb verziót, amely támogatja az 1 G LAN-sebességet.

* Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.

* Az 5 éves garancia önkéntes korlátozott gyártói garancia. Csak az ezen az oldalon felsorolt országokra vonatkozik: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. A fogyasztók számára a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerinti törvényes jogaikon felül és azok befolyásolása nélkül biztosítják. A nem fogyasztói (üzleti/professzionális) végfelhasználók esetében csak a korlátozott gyártói garancia feltételei érvényesek.

* A kijelző színei 8 bitre csökkennek, a maximális felbontás HDMI-vel 5120 x 1440 lehet 75 Hz mellett, DisplayPorttal pedig 5120 x 1440 lehet 120 Hz mellett

* Ez a digitális hangszabályozással (DSC) rendelkező laptopokra érvényes, más esetben, a Thunderbolt 4 bemenet és kimenet maximális felbontása 5120 x 1440 lehet 60 Hz mellett, 8 bites kijelzőszínnel és 1. generációs USB 3.2 csatlakozóval.

* Ne feledje, hogy a PowerSensor 2 csak telepített Windows 11 esetén működik. Ha a PowerSensor 2 aktiválva van, a WAL (Walk Away Lock) jelenti az eltávolodást a monitortól és a lezárást, a WOA (Wake On) pedig az ébresztést.

* A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.