    A hihetetlen hatékonyság kivételes energiatakarékossággal párosul

    A Philips monitorok innovatív, környezetbarát technológiákkal rendelkeznek a zöldebb jövő érdekében: energiahatékonyak, teljesen újrahasznosítható csomagolással rendelkeznek, megfelelnek a szigorú nemzetközi környezetvédelmi előírásoknak, valamint mentesek az olyan káros anyagoktól a higany és a PVC/BFR. Ezek összessége segít, hogy közösen egy szebb jövőt építhessünk.

    Beépített USB-C dokkolóegység

    Beépített USB-C dokkolóegység

    A Philips kijelző tápellátást biztosító, beépített C típusú USB dokkolóegységgel rendelkezik. A vékony, megfordítható USB-C csatlakozó egyszerű, egykábeles dokkolást tesz lehetővé. Így az összes perifériát, például a billentyűzetet, egeret és az RJ-45 Ethernet kábelt egyszerűen a monitor dokkolóegységéhez csatlakoztatja. Csak csatlakoztassa össze notebookját és a monitort egyetlen USB-C kábellel nagyfelbontású videók megtekintéséhez és adatok szupergyors átviteléhez, miközben egyidejűleg tápellátást és töltést is biztosít notebookjának.

    100% újrahasznosítható anyag és FSC-tanúsítvánnyal rendelkező csomagolás

    A monitor csomagolása 100% újrahasznosítható anyagból készült és FSC-tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez a tanúsítvány garantálja, hogy a csomagolást a környezeti fenntarthatóság figyelembe vételével tervezték.

    85% újrahasznosított műanyag és 5% óceán felé tartó műanyag felhasználásával készült

    A környezetbarát jelleg a régi anyagok újrafelhasználását jelenti. Ezért a Philips monitor 85%-ban újrahasznosított műanyagból és 5%-ban olyan műanyagból készül, amely nagy eséllyel az óceánba kerülne, így jelentős mértékben csökkenti a hulladékot.

    100% újrahasznosított alumínium talp és állvány

    A fenntarthatóságot szem előtt tartva tervezett, környezettudatos termék nemcsak elegáns és tartós, hanem a környezeti lábnyoma is kisebb – erős és stílusos megjelenésű alapot biztosít a munkaterülethez.

    Kapokrostból készült táska: puha, komposztálható és sérülésmentes szállítást biztosít

    A kapokrostból készült táska puha, könnyű, és természetes növényi rostból készült, amely megvédi a képernyőt a karcolásoktól és a szállítási sérülésektől. Kellemes érintésű, biztonságosan kezelhető, és teljesen komposztálható; amint a küldetése befejeződött, visszatér a földbe. A táska környezetbarát módon nyújt védelmet szállítás közben. Könnyen kicsomagolható és nem káros a bolygónkra.

    A Philips a fenntartható, környezetbarát monitorokat támogatja.

    Csomagolásunk 100%-ban újrahasznosítható. Egyes kiválasztott modellekben pedig akár 85% fogyasztás utáni újrahasznosított műanyagot is felhasználunk.

    Veszélyes anyagok használatának korlátozása

    Halogénmentes kialakítás a káros környezeti hatások minimalizálásáért

    A 0 wattos keménykapcsolónak köszönhetően az energiafogyasztás teljesen nullára csökkenthető, tovább mérsékelve a karbonlábnyomot. A monitor érzékeli a környezeti fényt és automatikusan igazítja a fényerőt, fenntartja az optimális világosságot alacsonyabb fogyasztással, valamint mozgásérzékeléssel csökkenti a fogyasztást, ha nincs használatban.

    * Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
    * A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.
    * A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
    * sRGB színtér a CIE1931 szabvány alapján, NTSC színtér a CIE1976 szabvány alapján.
    * Ne feledje, hogy a PowerSensor 2 csak telepített Windows 11 esetén működik. Ha a PowerSensor 2 aktiválva van, a WAL (Walk Away Lock) jelenti az eltávolodást a monitortól és a lezárást, a WOA (Wake On) pedig az ébresztést.
    * A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő
    * Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.
    * Az 5 éves garancia önkéntes korlátozott gyártói garancia. Csak az ezen az oldalon felsorolt országokra vonatkozik: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. A fogyasztók számára a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerinti törvényes jogaikon felül és azok befolyásolása nélkül biztosítják. A nem fogyasztói (üzleti/professzionális) végfelhasználók esetében csak a korlátozott gyártói garancia feltételei érvényesek.
    * A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.
    * A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.

