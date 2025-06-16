A Philips kijelző tápellátást biztosító, beépített C típusú USB dokkolóegységgel rendelkezik. A vékony, megfordítható USB-C csatlakozó egyszerű, egykábeles dokkolást tesz lehetővé. Így az összes perifériát, például a billentyűzetet, egeret és az RJ-45 Ethernet kábelt egyszerűen a monitor dokkolóegységéhez csatlakoztatja. Csak csatlakoztassa össze notebookját és a monitort egyetlen USB-C kábellel nagyfelbontású videók megtekintéséhez és adatok szupergyors átviteléhez, miközben egyidejűleg tápellátást és töltést is biztosít notebookjának.
A monitor csomagolása 100% újrahasznosítható anyagból készült és FSC-tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez a tanúsítvány garantálja, hogy a csomagolást a környezeti fenntarthatóság figyelembe vételével tervezték.
A környezetbarát jelleg a régi anyagok újrafelhasználását jelenti. Ezért a Philips monitor 85%-ban újrahasznosított műanyagból és 5%-ban olyan műanyagból készül, amely nagy eséllyel az óceánba kerülne, így jelentős mértékben csökkenti a hulladékot.
A fenntarthatóságot szem előtt tartva tervezett, környezettudatos termék nemcsak elegáns és tartós, hanem a környezeti lábnyoma is kisebb – erős és stílusos megjelenésű alapot biztosít a munkaterülethez.
A kapokrostból készült táska puha, könnyű, és természetes növényi rostból készült, amely megvédi a képernyőt a karcolásoktól és a szállítási sérülésektől. Kellemes érintésű, biztonságosan kezelhető, és teljesen komposztálható; amint a küldetése befejeződött, visszatér a földbe. A táska környezetbarát módon nyújt védelmet szállítás közben. Könnyen kicsomagolható és nem káros a bolygónkra.
