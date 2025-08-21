Minden pixel és minden részlet pontosan olyan lesz, amilyennek lennie kell



A színezőktől és animátoroktól a zenei producereken át egészen a játéktervezőkig – a Philips Brilliance monitor stílusosan és tökéletes pontossággal alkalmazkodik minden munkafolyamathoz. Az elegáns, tükröződésmentes bevonatú elülső üveg bármilyen fényviszonyok mellett kényelmes megtekintést biztosít. A letisztult, minimalista dizájn tökéletesen illik a kreatív környezetbe.