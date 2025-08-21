Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    Philips Brilliance 27E3U7903 image

    Philips
    Brilliance 27E3U7903

    További infók

    Alkotóknak tervezve. A tökéletességre kalibrálva

     
    Fedezze fel az 5K felbontás erejét – tökéletes kijelzője zökkenőmentes Thunderbolt™ 4 csatlakozással, Calman Ready funkcióval a kalibrált színekhez és stúdiószintű pontossággal.

    A tökéletességig finomított precizitás

    Vizuális motor a modern kreatív stúdiók számára


    Olyan profik számára, akik többre vágynak a pixeleknél – a Philips Brilliance 27E3U7903 monitor 5K felbontást kínál 218 PPI-vel az ultrafinom részletekért, élethű színekért és zökkenőmentes kompatibilitásért.

    visualization for 4k vs 5k

    Akár játékfilmet szerkeszt, akár 3D-s objektumokat hoz létre, vagy maximálisan valósághű látványterveket készít, minden árnyalat és képkocka pontosan úgy jelenik meg, ahogyan elképzelte.

     

    • 5120 x 2880 5K UHD felbontás
    • 99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
    • Delta E <2 színpontosság
    • HDR600 tanúsítás

     

    a woman editing and crafting assets with Philips monitor

    Alkotókra tervezve

    Minden pixel és minden részlet pontosan olyan lesz, amilyennek lennie kell


    A színezőktől és animátoroktól a zenei producereken át egészen a játéktervezőkig – a Philips Brilliance monitor stílusosan és tökéletes pontossággal alkalmazkodik minden munkafolyamathoz. Az elegáns, tükröződésmentes bevonatú elülső üveg bármilyen fényviszonyok mellett kényelmes megtekintést biztosít. A letisztult, minimalista dizájn tökéletesen illik a kreatív környezetbe.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

     

    Filmesek és vágók

     
    HDR600, Calman Ready, képkockaszintű pontosság

     

    Grafikusok

     
    99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, tükröződésmentes tisztaság

     

    Animátorok és
    játéktervezők

     
    5K részletek, Smart KVM, Thunderbolt 4 sebesség

     

    Fotósok és
    színezők

     
    Display P3/AdobeRGB, gyári kalibrálás, valósághű pixeles megjelenítés

     

    Filmesek és vágók

     
    HDR600, Calman Ready, képkockaszintű pontosság

     

    Grafikusok

     
    99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, tükröződésmentes tisztaság

     

    Animátorok és
    játéktervezők

     
    5K részletek, Smart KVM, Thunderbolt 4 sebesség

     

    Fotósok és
    színezők

     
    Display P3/AdobeRGB, gyári kalibrálás, valósághű pixeles megjelenítés

    Teljesítmény, dokkolás és szállítás

    Thunderbolt™ 4. Komplex dokkolás. Soha többé rendetlenség!


    Csak egyetlen kábel. Lehetőségek végtelen tárháza. A Philips Brilliance monitor több, mint egy kijelző - a kreatív felszerelés központi eleme. A Thunderbolt™ 4 ki- és bemenetnek, a láncolásnak és a komplex dokkolási funkcionalitásnak köszönhetően a stúdiója tisztább, gyorsabb és erősebb lesz.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

    Az Ön beállításai - leegyszerűsítve

    Thunderbolt™ 4

    Smart KVM

    5MP AI Webcam

    USB-C Docking

    Alkotókra tervezve

    Minden pixel és minden részlet pontosan olyan lesz, amilyennek lennie kell


    A színezőktől és animátoroktól a zenei producereken át egészen a játéktervezőkig – a Philips Brilliance monitor stílusosan és tökéletes pontossággal alkalmazkodik minden munkafolyamathoz. Az elegáns, tükröződésmentes bevonatú elülső üveg bármilyen fényviszonyok mellett kényelmes megtekintést biztosít. A letisztult, minimalista dizájn tökéletesen illik a kreatív környezetbe.

    Philips Evnia AI autoframing feature

    Inspirációra tervezve


    Minimalista formaterv. Maximális teljesítmény.

    A modern kreatív stúdiók által inspirált Philips Brilliance monitor kifinomultságot visz a terébe. A letisztult vonalak, a modern esztétika és a funkcionális kialakítás olyan környezetet teremt, amelyben öröm a munka.

    ready to create with philips brilliance monitor

    Készen áll alkotásra?

     
    Emelje új szintre stúdióját a Philips Brilliance monitorral

    További infók

    A linkre kattintva elhagyja a Philips Electronics Ltd. ("Philips") hivatalos webhelyét. Az ezen az oldalon esetlegesen megjelenő, harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és semmilyen módon nem jelentik a hivatkozott webhelyeken közölt információkhoz való kapcsolódást vagy támogatást. A Philips nem vállal semmilyen felelősséget vagy garanciát harmadik felek webhelyeivel vagy az azokon található információkkal kapcsolatban.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Rólunk

    Webáruház támogatás
    Felhasználási feltételek
    Rendelés keresése
    Rólunk
    Elérhetőség
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Minden jog fenntartva.

    Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.