Olyan profik számára, akik többre vágynak a pixeleknél – a Philips Brilliance 27E3U7903 monitor 5K felbontást kínál 218 PPI-vel az ultrafinom részletekért, élethű színekért és zökkenőmentes kompatibilitásért.
Akár játékfilmet szerkeszt, akár 3D-s objektumokat hoz létre, vagy maximálisan valósághű látványterveket készít, minden árnyalat és képkocka pontosan úgy jelenik meg, ahogyan elképzelte.
Akár játékfilmet szerkeszt, akár 3D-s objektumokat hoz létre, vagy maximálisan valósághű látványterveket készít, minden árnyalat és képkocka pontosan úgy jelenik meg, ahogyan elképzelte.
A színezőktől és animátoroktól a zenei producereken át egészen a játéktervezőkig – a Philips Brilliance monitor stílusosan és tökéletes pontossággal alkalmazkodik minden munkafolyamathoz. Az elegáns, tükröződésmentes bevonatú elülső üveg bármilyen fényviszonyok mellett kényelmes megtekintést biztosít. A letisztult, minimalista dizájn tökéletesen illik a kreatív környezetbe.
Filmesek és vágók
Grafikusok
Animátorok és
játéktervezők
Fotósok és
színezők
Filmesek és vágók
Grafikusok
Animátorok és
játéktervezők
Fotósok és
színezők
Csak egyetlen kábel. Lehetőségek végtelen tárháza. A Philips Brilliance monitor több, mint egy kijelző - a kreatív felszerelés központi eleme. A Thunderbolt™ 4 ki- és bemenetnek, a láncolásnak és a komplex dokkolási funkcionalitásnak köszönhetően a stúdiója tisztább, gyorsabb és erősebb lesz.
A színezőktől és animátoroktól a zenei producereken át egészen a játéktervezőkig – a Philips Brilliance monitor stílusosan és tökéletes pontossággal alkalmazkodik minden munkafolyamathoz. Az elegáns, tükröződésmentes bevonatú elülső üveg bármilyen fényviszonyok mellett kényelmes megtekintést biztosít. A letisztult, minimalista dizájn tökéletesen illik a kreatív környezetbe.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.