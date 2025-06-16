Ez a Philips kijelző a vetített, kapacitív 10 pontos érintési technológiát alkalmazza a folyamatos érintési reakcióhoz. Teljes mértékben kihasználhatja az érintésalapú alkalmazások új képességeit, és régebbi alkalmazásait is életre keltheti. Gépeljen tízujjas érintéssel, vagy játsszon izgalmas interaktív játékokat barátaival. Végezze munkáját kollégáival interaktívan együttműködve munkahelyi vagy iskolai környezetben, és növelje termelékenységét és hatékonyságát.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.
Vizsgálatok kimutatták, hogy az ultraibolya sugarakhoz hasonlóan a LED-kijelzők által kibocsátott rövid hullámhosszúságú, kék fénysugarak is károsíthatják a szemet, és idővel befolyásolhatják a látást. Az egészség szempontjából kifejlesztett Philips LowBlue üzemmód beállítás intelligens szoftvertechnológiát használ a rövid hullámhosszúságú, káros kék fények csökkentése érdekében.
A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.
A Philips VA LED-kijelző korszerű, réteges, függőleges elrendezésű technológiát használ, amely rendkívül nagy kontrasztarányt biztosít a széles nézési szögű és élénk színű képeken. Míg az általános irodai alkalmazásokat könnyű használni, a kijelző kifejezetten fényképek, internetezés, mozifilmek, játékok és igényes grafikai alkalmazások számára lett kifejlesztve. Az optimalizált pixelkezelési technológia 178/178 fokos, rendkívül széles betekintési szöget biztosít, ami éles képeket eredményez.
Egy HDMI-re felkészített készülék minden szükséges hardverrel rendelkezik a nagy felbontású multimédia-interfész (HDMI – High-Definition Multimédia Interface) bemenet fogadásához. HDMI-kábel segítségével kiváló minőségű videó és audió továbbítható egyetlen kábelen keresztül, számítógépről vagy akármennyi AV forrásról (beltéri egységek, DVD lejátszók, A/V receiverek és videokamerák).
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.