    Professional use
    Monitor

    Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval

    Érintés

    A Philips érintőképernyős monitorok innovatív, felhasználóbarát megoldásokat kínálnak számos felhasználási területre és szakmához. A Projected-Capacitive (P-Cap) technológiával felszerelt interaktív kijelzők akár 10 pontos érintést is támogatnak, és fejlett IP65-ös védelemmel rendelkeznek az érintés, víz és por ellen.

    A termék standard fényképe A termék alternatív fényképe A termék alternatív fényképe

    SmoothTouch

    SmoothTouch kijelző a természetes, folyamatos érintési reakcióhoz

    Ez a Philips kijelző a vetített, kapacitív 10 pontos érintési technológiát alkalmazza a folyamatos érintési reakcióhoz. Teljes mértékben kihasználhatja az érintésalapú alkalmazások új képességeit, és régebbi alkalmazásait is életre keltheti. Gépeljen tízujjas érintéssel, vagy játsszon izgalmas interaktív játékokat barátaival. Végezze munkáját kollégáival interaktívan együttműködve munkahelyi vagy iskolai környezetben, és növelje termelékenységét és hatékonyságát.

    16:9-es Full HD kijelző

    16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

    Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

    SmartContrast

    SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

    A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

    Feature Image 2022_MNT_LowBlue Mode

    LowBlue üzemmód a szemet kímélő hatékonyság érdekében

    Vizsgálatok kimutatták, hogy az ultraibolya sugarakhoz hasonlóan a LED-kijelzők által kibocsátott rövid hullámhosszúságú, kék fénysugarak is károsíthatják a szemet, és idővel befolyásolhatják a látást. Az egészség szempontjából kifejlesztett Philips LowBlue üzemmód beállítás intelligens szoftvertechnológiát használ a rövid hullámhosszúságú, káros kék fények csökkentése érdekében.

    Feature Image 2022_MNT_Flicker-free technology

    Kevésbé fárasztja a szemet a villódzásmentes technológiának köszönhetően

    A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.

    Feature Image 2022_MNT_VA display_178

    A VA-kijelző fantasztikus képeket kínál széles nézési szögekkel

    A Philips VA LED-kijelző korszerű, réteges, függőleges elrendezésű technológiát használ, amely rendkívül nagy kontrasztarányt biztosít a széles nézési szögű és élénk színű képeken. Míg az általános irodai alkalmazásokat könnyű használni, a kijelző kifejezetten fényképek, internetezés, mozifilmek, játékok és igényes grafikai alkalmazások számára lett kifejlesztve. Az optimalizált pixelkezelési technológia 178/178 fokos, rendkívül széles betekintési szöget biztosít, ami éles képeket eredményez.

    Feature Image 2022_MNT_HDMI ready_B2B

    A HDMI univerzális digitális csatlakoztathatóságot biztosít

    Egy HDMI-re felkészített készülék minden szükséges hardverrel rendelkezik a nagy felbontású multimédia-interfész (HDMI – High-Definition Multimédia Interface) bemenet fogadásához. HDMI-kábel segítségével kiváló minőségű videó és audió továbbítható egyetlen kábelen keresztül, számítógépről vagy akármennyi AV forrásról (beltéri egységek, DVD lejátszók, A/V receiverek és videokamerák).

    VESA Mount

    VESA tartó a rugalmasságért

    Értékesítési pont (POS)

    Értékesítési pont (POS)

    A Philips érintőképernyős monitorai tökéletes választást jelentenek minden kiskereskedelmi és POS-igényhez. Csatlakoztathatók a POS terminálrendszerhez a készletkezelés egyszerűsítéséhez, a hatékonyabb ügyfélkiszolgáláshoz, a zökkenőmentesebb fizetési folyamathoz és még sok minden máshoz.

    Információs pont (POI)

    Információs pont (POI)

    A Philips érintőképernyős monitorok dinamikusságot és kényelmet visznek az információs pontokra, lehetővé téve, hogy az emberek egyszerűen juthassanak információhoz repülőtereken, bevásárlóközpontokban, vasútállomásokon, szórakozóhelyeken és számos egyéb helyszínen.

    Por- és vízálló

    Por- és vízálló

    Kevésbé tökéletes környezetben olyan monitorra van szüksége, amelyet úgy terveztek, hogy ellenálljon a vízcseppeknek és a pornak, amelyek a hétköznapokban érhetik. A Philips kijelzők megfelelnek a nemzetközi por- és vízállósági IP besorolásnak, ellenállnak a vízcseppeknek és a pornak, amelyek a hétköznapokban érhetik.

    Értékelések

    Ügyfélszolgálat és támogatás

    Segítséget kaphat a termékhez, megtalálhatja a kézikönyveket, megismerheti a legjobb tippeket és trükköket, és elháríthatja a problémákat

    CustomerSupport

    Terméktámogatás kezdőlapja

    Itt megtalálhatja az összes terméktámogatási témát és további tartalmakat

    MagnifyingGlass

    Termék keresése

    Keressen típusszám szerint a konkrét termékre vonatkozó információkért

    * A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
    * A kesztyű anyaga és vastagsága: nitril (0,15 mm), pamut (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
    * Az érintőfunkciót támogató operációs rendszerekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatásért tekintse meg a felhasználói kézikönyv „SmoothTouch” című fejezetét.
    * A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő
    * Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.
    * NTSC színtér a CIE1931 szabvány alapján
    * A tájékoztatóban felsorolt termékek és tartozékok országonként és régiónként eltérőek lehetnek.
    * A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.

