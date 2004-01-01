Keresőkifejezés

    Leöblíthetem a Philips szőrtelenítő készüléket vízzel?

    Közzétéve 2025. június 27.

    A Philips szőrtelenítők markolatára öntött vagy nyomott ikonok jelzik, hogy vízzel tisztíthatók-e vagy leöblíthetők-e. Előfordulhat, hogy ezek az ikonok nem látszanak jól azonnal, ezért mindig jól megvilágított helyen ellenőrizze őket. A termékhez mellékelt dokumentumok azt is feltüntetik, hogy tisztítható-e vízzel vagy sem.

    • Ha a terméken áthúzott csap ikon látható, akkor a készülék károsodásának elkerülése érdekében nem lehet vízzel leöblíteni vagy tisztítani. 
    • Ha a terméken csap vagy zuhany ikon látható, akkor vízzel leöblíthető vagy tisztítható.

    Megjegyzés: Egyes termékek esetében a levehető fésűtartozékok és a vágófogazat moshatók, de a markolat nem az. A részleteket lásd a termékhez mellékelt dokumentációban.

    Egy áthúzott csap ikonja, egy csap ikonja és egy zuhany ikonja.

