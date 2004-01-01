Kompatibilis a telefonom a Philips GroomTribe alkalmazással?
Közzétéve 2025. március 5.
Töltse le a Philips GroomTribe alkalmazást telefonjára, és használja a Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatott Philips borotvával. Az alkalmazás kompatibilis az iOS 11.3 vagy újabb rendszerű iPhone 6S (vagy újabb) készülékekkel. Használható 4,5 hüvelyknél nagyobb képernyővel rendelkező Android telefonokon is, amelyeken a 6.0-s vagy újabb operációs rendszer fut, illetve amelyek kompatibilisek a Bluetooth 4.1-es vagy újabb verziójával.
Honnan tudhatom, hogy a borotva Bluetooth-csatlakoztatású-e?
Ha borotvája rendelkezik Bluetooth funkcióval, erről a csomagoláson és a mellékelt felhasználói kézikönyvben olvashat.
Mi a teendő, ha a Philips termék nem rendelkezik Bluetooth funkcióval?
A GroomTribe alkalmazás számos Philips férfi szépségápolási termékhez tartalmaz támogatási tartalmakat és egyéb információkat. További információkért töltse le az alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play áruházból.