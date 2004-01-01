Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    Philips támogatás

    Kompatibilis a telefonom a Philips GroomTribe alkalmazással?

    Közzétéve 2025. március 5.
    Töltse le a Philips GroomTribe alkalmazást telefonjára, és használja a Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatott Philips borotvával. Az alkalmazás kompatibilis az iOS 11.3 vagy újabb rendszerű iPhone 6S (vagy újabb) készülékekkel. Használható 4,5 hüvelyknél nagyobb képernyővel rendelkező Android telefonokon is, amelyeken a 6.0-s vagy újabb operációs rendszer fut, illetve amelyek kompatibilisek a Bluetooth 4.1-es vagy újabb verziójával.

    Honnan tudhatom, hogy a borotva Bluetooth-csatlakoztatású-e?

    Ha borotvája rendelkezik Bluetooth funkcióval, erről a csomagoláson és a mellékelt felhasználói kézikönyvben olvashat.

    Mi a teendő, ha a Philips termék nem rendelkezik Bluetooth funkcióval?

    A GroomTribe alkalmazás számos Philips férfi szépségápolási termékhez tartalmaz támogatási tartalmakat és egyéb információkat. További információkért töltse le az alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play áruházból.

    Gyakran ismétlődő kérdések

    Nem találja, amit keres?

    Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét

    Terméktámogatás kezdőlapja

    Rólunk

    Webáruház támogatás
    Felhasználási feltételek
    Rendelés keresése
    Rólunk
    Elérhetőség
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Minden jog fenntartva.

    Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.