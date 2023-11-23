Ha szeretné, hogy Philips borotvája a legjobb eredményt nyújtsa, tekintse át az alábbi útmutatást és technikákat.
Profi tipp: ha a Philips borotva nem olyan rövidre vagy jól borotvál, mint korábban, a borotvafejek eltávolítása és alapos tisztítása segíthet a csúcsteljesítmény helyreállításában.
Hogyan érhetem el a legjobb eredményeket a Philips borotvával?
Közzétéve 2025. március 4.
Készítse elő a borotvát
Az alapos, kényelmes és problémamentes borotválkozáshoz elengedhetetlen egy jól előkészített borotva. Ezért javasoljuk, hogy minden borotválkozás után tisztítsa meg a borotvát, és győződjön meg arról, hogy az akkumulátora fel van töltve, és készen áll a következő használatra. Ezenkívül havonta távolítsa el és alaposan tisztítsa meg a borotvafejeket.
Az akkumulátor lemerülése és/vagy a szennyezett borotvafejek csökkenthetik a borotválási teljesítményt, ezért érdemes időt szánni a borotva kiváló állapotának fenntartására.
Az ebben a részben található információkat az alábbi videó ismerteti (bár a borotvatípusok eltérők, ugyanazok az elvek vonatkoznak minden Philips borotvára. További részletekért olvassa el az alábbi információkat).
Tipp: Miután koppintással/kattintással elindította a videót, koppintson/kattintson a videó alján található COG ikonra az Ön nyelve szerinti feliratozás engedélyezéséhez (ha szükséges).
Adjon bőrének alkalmazkodási időt
Ha első alkalommal használ új Philips borotvát, előfordulhat, hogy a bőrének időre van szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon. Ez azt jelenti, hogy az első néhány borotválkozás után bőre kissé irritáltnak tűnhet vagy érződhet. Rendszeresen használja a Philips borotvát legalább 21 napon keresztül, és hagyjon időt a bőrének az alkalmazkodásra.
Borotválkozás után használjon gyengéd hidratálót, borotválkozás utáni krémet vagy balzsamot az irritált bőr megnyugtatására.
Hosszú arcszőrzet esetén vágja le előre a szakállát
A hosszú arcszőrzet borotvával történő vágása kényelmetlen lehet, és húzódás érzését okozhatja.
A Philips ezért azt javasolja, hogy vágja le arcszőrzetét, ha néhány napig nem borotválkozott, vagy ha sűrű a szakálla.
Egyes Philips borotvákhoz erre való vágótartozék is tartozik. Vagy használhat normál szakállvágót is.
Borotválkozás közben legyen óvatos
Borotválkozás közben fontos, hogy gyengéden használja a készüléket, különösen akkor, ha érzékeny, irritációra hajlamos a bőre. Tartsa a borotvafejeket határozottan, de gyengéden a bőréhez, hogy a borotva végigcsúszhasson a bőrén.
A gyengéd nyomás csökkenti a borotva és a bőr közötti súrlódást is, ami kellemesebb borotválkozási élményt eredményez.
Tippek nedves borotválkozáshoz
Megjegyzés: mindig ellenőrizze, hogy a borotva alkalmas-e ilyen használatra, mielőtt vízzel és habbal/zselével borotválkozna. Az erre alkalmas borotvák a markolat hátulján lévő csap vagy fürdőkád szimbólum, illetve a felhasználói kézikönyvben leírtak alapján azonosíthatók.
Ha a Philips borotvát habbal vagy borotvazselével használja:
- Borotválkozás előtt mossa le arcát szappannal vagy arctisztítóval
- Vigye fel kedvenc borotvazseléjét vagy -habját az arcára és a nyakára
- Mozgassa a borotvát szűk körökben, és csúsztassa végig a bőrén. Ez biztosítja, hogy a különböző irányokban növő szőrszálakat el tudja távolítani
- A lehető legkevesebbszer haladjon át a borotvával ugyanazon a területen
- Borotválkozás közben öblítse le a felesleges habot vagy zselét a borotvafejekről, hogy a pengék tiszták maradjanak.
Tippek száraz borotválkozáshoz
Ha víz vagy borotvahab/-zselé nélkül borotválkozik:
- Borotválkozás előtt mossa le arcát vízzel és szappannal/arctisztítóval
- Várjon legalább 15 percet, hogy a bőre teljesen megszáradjon, mielőtt elkezdené a borotválkozást
- Mozgassa a borotvát szűk körökben, és csúsztassa végig a bőrén. Ez biztosítja, hogy a különböző irányokban növő szőrszálakat el tudja távolítani
- A lehető legkevesebbszer haladjon át a borotvával ugyanazon a területen