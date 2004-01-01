A Philips nedves-száraz elektromos borotvával történő nedves borotválkozáshoz bármilyen kereskedelmi forgalomban kapható borotvahabot vagy -zselét használhat.

Bár a nedves borotválkozás energiaigényesebb, és gyorsabban lemerítheti a borotva akkumulátorát, ez nem befolyásolja a borotva teljesítményét.

Megjegyzés: Mielőtt benedvesítené a borotvát, mindig ellenőrizze, hogy vízálló-e. Tekintse meg az (online is elérhető) felhasználói kézikönyvet, vagy ellenőrizze a borotva hátoldalán, hogy van-e csap vagy fürdőkád ikon rajta.