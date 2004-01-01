Az első használat előtt töltse fel a Philips szőrtelenítőt, hajvágót vagy vágókészüléket, és később is rendszeresen töltse fel, hogy mindig készen álljon a következő vágásra.

A termék töltésével kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg az alábbi információkat. A készülék konkrét töltési idejével kapcsolatban tekintse meg a mellékelt felhasználói kézikönyvet, vagy keresse meg a típusszámot itt, és keresse meg a kézikönyvet online.

Ha a Philips termékhez cseretöltőt kell vásárolnia, azt itt találja.