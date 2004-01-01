Keresőkifejezés

    Hogyan tölthetem fel a Philips szőrtelenítőt, vágókészüléket vagy hajvágót?

    Közzétéve 2025. június 27.

    Az első használat előtt töltse fel a Philips szőrtelenítőt, hajvágót vagy vágókészüléket, és később is rendszeresen töltse fel, hogy mindig készen álljon a következő vágásra. 

    A termék töltésével kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg az alábbi információkat. A készülék konkrét töltési idejével kapcsolatban tekintse meg a mellékelt felhasználói kézikönyvet, vagy keresse meg a típusszámot itt, és keresse meg a kézikönyvet online. 

    Ha a Philips termékhez cseretöltőt kell vásárolnia, azt itt találja.

    Tippek a használati utasítások megértéséhez

    Egyes Philips szépségápolási termékekhez képes felhasználói kézikönyv tartozik. Az alábbi példa azt mutatja be, hogy egy ilyen felhasználói kézikönyv hogyan magyarázza el a termék töltési és használati idejét.

    Az 1a és 1b azt jelzi, hogy a termék gyorstöltő funkcióval rendelkezik, vagyis egy 5 perces töltés elegendő akkumulátor-élettartamot biztosít egy borotválkozáshoz.

    A 2a és 2b pedig azt jelzi, hogy az akkumulátor 1 óra töltés után teljesen feltöltődik, és ez 90 perces borotválkozási időt biztosít.

    Ezek az alapelvek a termék képes felhasználói kézikönyvének megértését segítik. 

    USB töltőkábel

    Egyes Philips termékek USB-töltőkábellel rendelkeznek. Ez a kábel egy adapter, például a Philips HQ87 (IPX4 besorolású, vagyis fröccsenő víz ellen védett, és nedves környezetben, például fürdőszobában is biztonságosan használható) segítségével csatlakoztatható konnektorhoz. A termék töltéséhez bármely más ismert márka adaptere is használható, feltéve, hogy 5 V-os és 1 A-es vagy magasabb kimenettel rendelkezik (mindig tartsa be a gyártó által előírt biztonsági óvintézkedéseket).

    Megjegyzés: A termék felhasználói kézikönyvében feltüntetett töltési idők az ezzel a módszerrel végzett töltésen alapulnak. Ha a terméket más áramforrásról (pl. laptop USB-portjáról) tölti, a töltési idő jelentősen hosszabb lehet.

    Töltő csatlakozódugóval

    Ha a Philips termékhez beépített hálózati csatlakozódugóval rendelkező töltő tartozik, egyszerűen csatlakoztassa a töltőkábel végén található kis méretű csatlakozót a Philips szőrtelenítőhöz, majd csatlakoztassa a töltőt a konnektorhoz. 

    Töltőállvány

    Ha a Philips termékhez töltőállvány is tartozik, vagy ha vásárolt egy kompatibilis töltőállványt a készülékhez, a Philips termékhez mellékelt töltő vagy kábel segítségével csatlakoztathatja az áramforráshoz.

    Például, ha a Philips termék USB-töltőkábellel rendelkezik, akkor azt csatlakoztathatja magához a készülékhez vagy a töltőállványhoz. Az USB-töltéssel kapcsolatos további információkért tekintse meg a fenti információkat, amelyek a töltőállvánnyal végzett töltésre is vonatkoznak. 

    Elemmel működő készülékek

    Egyes Philips szépségápolási eszközök eldobható AA elemekkel működnek. Ha a vágókészülék nem kapcsol be, vagy lassabban működik, mint korábban, ideje kicserélni az elemeket.

    Csak a felhasználói kézikönyvben megadott eldobható elemeket használja. Ne használjon különböző típusú, illetve új és használt elemeket egyszerre. Új elemek behelyezésekor ügyeljen arra, hogy az elem + és - pólusai a megfelelő helyzetben legyenek.  
     

