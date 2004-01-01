Nem, a legtöbb Philips szőrtelenítő nem használható, amikor hálózati aljzathoz van csatlakoztatva (vezetékes). Mivel számos Philips szépségápolási termék használható fürdőkádban vagy zuhany alatt, biztonsági okokból nem kapcsolnak be, ha a készülék hálózati aljzathoz van csatlakoztatva.

Egyes Philips termékek (beleértve néhány hajvágó típust is) csak száraz körülmények közötti használatra vannak tervezve, és ezek vezetékes és vezeték nélküli használatra egyaránt alkalmasak. Ha már megvásárolta a terméket, olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy megtudja, használható-e vezetékkel, vagy egyszerűen csatlakoztassa a hálózati aljzathoz, és próbálja meg bekapcsolni (csak száraz körülmények között). Ha vezeték nélkül bekapcsol, de vezetékes használat esetén nem, akkor ilyen kialakítású termékről van szó.

Ha Philips szőrtelenítő vásárlását fontolgatja, és szeretné tudni, hogy használható-e konnektorhoz csatlakoztatva, további információkért tekintse meg a termék csomagolását vagy a termékoldalon található információkat.