    Mely Philips borotvák kompatibilisek a Quick Clean Pod patronnal?

    Közzétéve 2025. március 5.

    A Philips Quick Clean Pod (2. ábra) segítségével minden olyan Philips borotva megtisztítható, amelynek a három ötszögletű borotvafejének (1. ábra) közepén egy kis lyuk található.

    Azonban nem minden borotva rendelkezik automatikus tisztítóprogrammal. Ha szeretné megtudni, hogy a borotvája rendelkezik-e ilyennel, tartsa fejjel lefelé a borotvát, és nyomja meg a bekapcsológombot.

    • Ha a borotva kijelzőjén három cseppet tartalmazó animáció jelenik meg, a borotva rendelkezik automatikus tisztítóprogrammal, és a program befejezésekor automatikusan kikapcsol.
    • Ha nem jelenik meg a három cseppet megjelenítő animáció, a borotva nem rendelkezik automatikus tisztítóprogrammal. A Quick Clean Pod segítségével megtisztítható, de nem követ egy adott tisztítási ciklust, és a tisztítást követően manuálisan kell kikapcsolni a borotvát.

    Ha a borotva nem kompatibilis a Quick Clean Pod patronnal, minden zuhanybiztos vagy vízálló Philips borotva megtisztítható csap alatt, hideg vagy meleg vízzel. Ellenőrizze, hogy a borotva hátulján található-e egy kis csap vagy zuhany/fürdőkád ikon. Ha ezen ikonok bármelyike látható, a borotvát csapvíz alatt is megtisztíthatja. 

    Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XP9202/10 , XP9200/30 , XP9201/30 , XP9201/33 , XP9400/31 , XP9204/30 , XP9404/46 , XP9403/31 , S9976/55 , S9974/35 , S9975/55 , SP9883/36 , SP9872/15 , S9986/59 , S9982/55 , S9987/59 , S5585/35 , S5587/10 , S7786/55 , S7783/59 , S7783/55 , S7782/50 , S5583/10 , S5584/50 , S5585/10 , S5585/30 , S5587/30 , S5589/30 , S5589/38 , S7940/16 , S7960/17 , S6620/11 , S6630/11 , S6640/44 , S6680/26 , S7930/16 , S7970/26 , SP9820/12 , SP9860/13 , SP9861/16 , SP9862/14 , SP9863/14 , S5250/06 , S7311/66 , S5070/65 , S5073/62 , S5210/06 , S7310/67 , S5572/06 , S5550/06 , S5550/44 , S5572/10 , S5672/41 , S5530/06 , S5630/12 , S9521/31 , S5050/64 , S5100/06 , S7720/26 , S7520/41 , S7510/41 , S5420/06 , S5400/26 , S5400/06 , S5320/06 , S5150/26 , S5130/06 , S5110/06 , S7780/64 , S5620/12 , S5600/41 , S5520/45 , S5510/45 , S7530/50 , S5340/06 , S7310/12 , S7370/12 , S9511/31 , S9031/12 , S9111/31 , S9711/31 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez Kattintson ide, ha kevesebb termékszámot szeretne megjeleníteni

