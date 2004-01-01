A Philips Quick Clean Pod (2. ábra) segítségével minden olyan Philips borotva megtisztítható, amelynek a három ötszögletű borotvafejének (1. ábra) közepén egy kis lyuk található.

Azonban nem minden borotva rendelkezik automatikus tisztítóprogrammal. Ha szeretné megtudni, hogy a borotvája rendelkezik-e ilyennel, tartsa fejjel lefelé a borotvát, és nyomja meg a bekapcsológombot.

Ha a borotva kijelzőjén három cseppet tartalmazó animáció jelenik meg, a borotva rendelkezik automatikus tisztítóprogrammal, és a program befejezésekor automatikusan kikapcsol.

Ha nem jelenik meg a három cseppet megjelenítő animáció, a borotva nem rendelkezik automatikus tisztítóprogrammal. A Quick Clean Pod segítségével megtisztítható, de nem követ egy adott tisztítási ciklust, és a tisztítást követően manuálisan kell kikapcsolni a borotvát.

Ha a borotva nem kompatibilis a Quick Clean Pod patronnal, minden zuhanybiztos vagy vízálló Philips borotva megtisztítható csap alatt, hideg vagy meleg vízzel. Ellenőrizze, hogy a borotva hátulján található-e egy kis csap vagy zuhany/fürdőkád ikon. Ha ezen ikonok bármelyike látható, a borotvát csapvíz alatt is megtisztíthatja.