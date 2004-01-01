Az optimális vágási és siklási teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy cserélje ki a szitát 12 havonta, vagy akkor, ha már nem biztosítja az elvárt borotválási vagy vágási eredményt. A szitát mindig eredeti Philips szitára cserélje.



A szita pontos élettartama a használati szokásoktól függően változhat. A kézi pengéhez hasonlóan a szita idővel eltompul, ami csökkent borotválási teljesítményt és fokozott szőrszálhúzást eredményezhet borotválás és vágás közben. A jelzettnél hamarabb vagy később is kicserélheti a szitát, attól függően, hogy mennyire elégedett a teljesítményével.

