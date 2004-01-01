Keresőkifejezés

    Mikor kell kicserélnem a női borotva szitáját?

    Közzétéve 2025. szeptember 4.
    Az optimális vágási és siklási teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy cserélje ki a szitát 12 havonta, vagy akkor, ha már nem biztosítja az elvárt borotválási vagy vágási eredményt. A szitát mindig eredeti Philips szitára cserélje.

    A szita pontos élettartama a használati szokásoktól függően változhat. A kézi pengéhez hasonlóan a szita idővel eltompul, ami csökkent borotválási teljesítményt és fokozott szőrszálhúzást eredményezhet borotválás és vágás közben. A jelzettnél hamarabb vagy később is kicserélheti a szitát, attól függően, hogy mennyire elégedett a teljesítményével.
     

    Jó, ha tudja

    • Ha a borotvaszita megsérül, azonnal cserélje ki.
    • A szőrzet sűrűsége és vastagsága befolyásolja a borotvaszita élettartamát.
    • A szita rendszeres tisztítása és karbantartása segíthet a szita élettartamának maximalizálásában és az optimális borotválási teljesítmény biztosításában. Minden használat után tisztítsa meg a Philips női borotvát a szőrszálak és a szennyeződések eltávolítása érdekében. 
    • A női borotvát felhelyezett fésűvel vagy védősapkával együtt tárolja, hogy megóvja a szitát a véletlen károsodástól.

