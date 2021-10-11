Keresőkifejezés

    Hogyan tisztítsam a Philips szőrtelenítő készülékemet?

    Közzétéve 2025. június 27.

    A Philips szőrtelenítő optimális teljesítményének fenntartása érdekében fontos, hogy minden használat után tisztítsa meg a terméket. A szőrtelenítő tisztításához ne használjon maró hatású tisztítószert, dörzsszivacsot vagy törlőruhát, benzint, acetont stb.

    A Philips szőrtelenítő tisztításával kapcsolatban tekintse meg az alábbi utasításokat.

    Tipp: Ha a Philips szőrtelenítőt tisztítás után tárolja, a fésűtartozék vagy a védősapka legyen rajta, hogy megvédje a pengéket a véletlen károsodástól.


     

    Mosható szőrtelenítők

    A mosható szőrtelenítők markolatának hátuljára egy vízcsap ábrája van nyomtatva, vagy az ábra felhasználói kézikönyvben van feltüntetve.

    A vízcsap ábrával ellátott mosható szőrtelenítők vízzel is tisztíthatók, ez azonban nem jelenti azt, hogy zuhanyozás vagy fürdés közben lehet velük végezni szőrtelenítést vagy hajvágást.

    Az eszközök tisztításához vegye le a tartozékokat és a vágóegységet, majd tisztítsa meg az alatta lévő területet vízzel. Ne használjon szappanos vizet vagy tisztítószereket, mivel ezek eltávolíthatják a vágóegység védő zsírbevonatát, és befolyásolhatják annak teljesítményét. A tartozékokat külön mossa le és szárítsa meg, mielőtt visszaszerelné azokat a szőrtelenítőre. Soha ne merítse a készüléket vízbe.

    Mosható szőrtelenítők

    Zuhanybiztos szőrtelenítők

    A zuhanybiztos szőrtelenítők zuhany/fürdőkád szimbólummal rendelkeznek, és biztonságosan tisztíthatók vízzel, valamint zuhanyozás vagy fürdés közben is használhatók. Biztonsági okokból ezek a vízálló szőrtelenítők csak vezeték nélkül használhatók, és nem kapcsolnak be, ha csatlakoztatva vannak a tápellátáshoz.

    Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva a fali aljzatból. Az eszközök tisztításához vegye le a készülék fésűtartozékát és vágóegységét. Meleg csapvíz alatt tisztítsa meg a fésűtartozékot és a vágóegységet. Rázza le a felesleges vizet, és hagyja teljesen megszáradni az alkatrészeket. Soha ne törölje meg a vágóegységet törülközővel vagy papírzsebkendővel, mert ez a sérülését okozhatja.
     
    Ne használjon szappanos vizet vagy tisztítószereket, mivel ezek eltávolíthatják a vágóegység védő zsírbevonatát, és befolyásolhatják annak teljesítményét.

    Az adott típusra vonatkozó részletesebb utasításokért tekintse meg a használati útmutatót.
     
    Zuhanybiztos szőrtelenítők

    Nem mosható szőrtelenítők

    Ezek a szőrtelenítők áthúzott csap szimbólummal rendelkeznek, amely vagy a felhasználói kézikönyvben van feltüntetve, vagy a markolat hátulján található. Ezek a készülékek nem moshatók vízzel. Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva a fali aljzatból. Vegye le a fésűtartozékot és a vágóegységet a készülékről. Tisztítsa meg a vágóegységet és a készülék belsejét a mellékelt tisztítókefével vagy egy fültisztító pálcikával.  

    Az adott típusra vonatkozó részletesebb utasításokért tekintse meg a használati útmutatót.

     

    Nem mosható szőrtelenítők

