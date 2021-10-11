A mosható szőrtelenítők markolatának hátuljára egy vízcsap ábrája van nyomtatva, vagy az ábra felhasználói kézikönyvben van feltüntetve.

A vízcsap ábrával ellátott mosható szőrtelenítők vízzel is tisztíthatók, ez azonban nem jelenti azt, hogy zuhanyozás vagy fürdés közben lehet velük végezni szőrtelenítést vagy hajvágást.

Az eszközök tisztításához vegye le a tartozékokat és a vágóegységet, majd tisztítsa meg az alatta lévő területet vízzel. Ne használjon szappanos vizet vagy tisztítószereket, mivel ezek eltávolíthatják a vágóegység védő zsírbevonatát, és befolyásolhatják annak teljesítményét. A tartozékokat külön mossa le és szárítsa meg, mielőtt visszaszerelné azokat a szőrtelenítőre. Soha ne merítse a készüléket vízbe.