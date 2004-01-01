A különböző légitársaságok eltérő követelményeket támaszthatnak az akkumulátoros termékek légi járműveken történő szállítására. Utazás előtt mindig egyeztessen légitársaságával, hogy megtudja, milyen speciális előírásaik vannak.

Azon légitársaságok esetében, amelyek legfeljebb 100 wattos lítium-ion akkumulátorokat engednek a kézipoggyászban (általános, de nem egyezményes követelmény), bármely lítium-ion akkumulátorral rendelkező Philips vágó- és szépségápolási termék kényelmesen felvihető, mivel ezen a határértéken belül vannak.

Amennyiben kétségei vannak, mindig egyeztessen a légitársasággal.