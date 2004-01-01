Utazhatok a Philips vágó- vagy szépségápolási termékeivel?
Közzétéve 2025. augusztus 11.
Philips vágó- és szépségápolási termékek (beleértve a borotvákat, vágókészülékeket, OneBlade és Head Pro készülékeket, szőrtelenítőket, epilátorokat, hajszárítókat és Lumea IPL-készülékeket) az alábbi irányelvek betartásával biztonságosan szállíthatók és használhatók külföldön.
Légi közlekedés
A különböző légitársaságok eltérő követelményeket támaszthatnak az akkumulátoros termékek légi járműveken történő szállítására. Utazás előtt mindig egyeztessen légitársaságával, hogy megtudja, milyen speciális előírásaik vannak.
Azon légitársaságok esetében, amelyek legfeljebb 100 wattos lítium-ion akkumulátorokat engednek a kézipoggyászban (általános, de nem egyezményes követelmény), bármely lítium-ion akkumulátorral rendelkező Philips vágó- és szépségápolási termék kényelmesen felvihető, mivel ezen a határértéken belül vannak.
Amennyiben kétségei vannak, mindig egyeztessen a légitársasággal.
A Philips termékek töltése külföldön
Ha a Philips vágó- és szépségápolási termékeit külföldön tölti, mindig ellenőrizze, hogy az adott országban használt tápegység kompatibilis-e az Ön által használt töltő vagy hálózati adapter specifikációival. Ezek a specifikációk általában magán a dugaszon/adapteren vannak feltüntetve.
Ha az egyetlen különbség az érintkezők száma vagy a dugasz alakja, akkor az otthoni használatra szolgáló csatlakozóval/adapterrel együtt szabványos utazó konnektorátalakító is használható.