A Philips borotva a használattal és karbantartással kapcsolatos fontos információk közlése érdekében szimbólumokat, ikonokat és egyéb jeleket alkalmaz.

A cikkben látható ikonok némelyikét angol szöveg kíséri. A borotván lévő szöveg a nyelvi beállításoknak megfelelően változó, de a szimbólum minden nyelven ugyanaz.

Megjegyzés: ez a cikk csak a Philips i9000 Series borotvára vonatkozik. Az ikonok és szimbólumok a típustól függően – i9000, i9000 Prestige vagy i9000 Prestige Ultra – eltérőek. A színek eltérhetnek az alábbi példáktól.