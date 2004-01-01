Mit jelentenek a Philips i9000 Series borotván lévő szimbólumok?
Közzétéve 2025. június 23.
A Philips borotva a használattal és karbantartással kapcsolatos fontos információk közlése érdekében szimbólumokat, ikonokat és egyéb jeleket alkalmaz.
A cikkben látható ikonok némelyikét angol szöveg kíséri. A borotván lévő szöveg a nyelvi beállításoknak megfelelően változó, de a szimbólum minden nyelven ugyanaz.
Megjegyzés: ez a cikk csak a Philips i9000 Series borotvára vonatkozik. Az ikonok és szimbólumok a típustól függően – i9000, i9000 Prestige vagy i9000 Prestige Ultra – eltérőek. A színek eltérhetnek az alábbi példáktól.
Dugó és nyíl
A kis csatlakozódugó szimbólum az alatta lévő nyíllal azt jelzi, hogy a borotva nem használható, ha áramforráshoz van csatlakoztatva.
Bekapcsolás előtt húzza ki a borotva csatlakozódugóját az áramforrásból.
Csap és borotvafejek
A szétszerelt borotvafejek felett csapból folyó víz azt jelzi, hogy a borotvát alaposan meg kell tisztítani. Ez az emlékeztető havonta egyszer automatikusan megjelenik.
Tisztítsa meg a borotvát a felhasználói kézikönyvben található utasítások szerint. (Tipp: a felhasználói kézikönyv online is elérhető.)
3 vízcsepp
A 3 vízcsepp szimbólum azt jelzi, hogy a borotvát meg kell tisztítani. Ez az ikon minden borotválkozás után automatikusan megjelenik.
Tisztítsa meg a borotvát a felhasználói kézikönyvben található utasítások szerint. (Tipp: a felhasználói kézikönyv online is elérhető.)
Vízszintes vonal
Az egy vízszintes sáv vagy vonal azt jelzi, hogy a borotva akkumulátora lemerülőben van.
Töltse fel borotváját egy áramforráshoz csatlakoztatva.
A borotva töltésekor a vonalak alulról fölfelé haladva töltődnek fel. Először villognak, majd folyamatosan világítanak, amíg az összes vonal folyamatos fénnyel nem világít, ekkor a borotva teljesen fel van töltve.
IQ szimbólum
Az I és Q betűt magába foglaló ikon azt jelzi, hogy a borotva beépített SkinIQ technológiája figyeli a borotválkozást.
Akkumulátor
Egy kis elem ikon jelenik meg, amely azt jelzi, hogy az akkumulátor (majdnem) lemerült.
Csatlakoztassa a borotvát egy áramforráshoz, és hagyja töltődni.
Madártoll, borotvafejek, plusz (+) jel, buborékok
Ezek a szimbólumok a borotva borotválkozási módját jelzik.
Buborékok: hab üzemmód, habbal vagy zselével történő borotválkozáshoz
A kijelző alján található gomb megnyomásával állíthatja be a módot, amikor a borotva be van kapcsolva.
Folyadéktartály
Amikor a Quick Clean Pod patronját ki kell cserélni, a borotva markolatán megjelenik egy kis tartály, benne kék folyadékkal.
Lakat
Az utazózár aktiválásakor egy kis lakat szimbólum jelenik meg a borotva markolatán. Ez megakadályozza, hogy a borotva utazás vagy tárolás közben automatikusan bekapcsoljon.
Az utazózár ki- és bekapcsolásával kapcsolatos információkért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet (amely online is elérhető).
Tipp: Az i9000 esetében az utazózár be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot kb. 5 másodpercig. Az i9000 Prestige és az i9000 Prestige Ultra esetében használja a kijelző alján található menügombot az utazózárhoz való hozzáféréshez.
Telefon párbeszédbuborékkal
Egy beszéd/párbeszéd/értesítés szimbólummal kísért kis mobiltelefon ikon azt jelzi, hogy a borotva kommunikál a GroomTribe alkalmazással, vagy azt, hogy a borotva memóriája majdnem megtelt.
Rendszeresen szinkronizálja borotválkozásait a GroomTribe alkalmazással, hogy hasznos információkat kaphasson borotválkozási teljesítményével és sok minden mással kapcsolatban.