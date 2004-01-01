Keresőkifejezés

    Mit jelentenek a Philips i9000 Series borotván lévő szimbólumok?

    Közzétéve 2025. június 23.

    A Philips borotva a használattal és karbantartással kapcsolatos fontos információk közlése érdekében szimbólumokat, ikonokat és egyéb jeleket alkalmaz.

    A cikkben látható ikonok némelyikét angol szöveg kíséri. A borotván lévő szöveg a nyelvi beállításoknak megfelelően változó, de a szimbólum minden nyelven ugyanaz.

    Megjegyzés: ez a cikk csak a Philips i9000 Series borotvára vonatkozik. Az ikonok és szimbólumok a típustól függően – i9000, i9000 Prestige vagy i9000 Prestige Ultra – eltérőek. A színek eltérhetnek az alábbi példáktól.

    Dugó és nyíl

    A kis csatlakozódugó szimbólum az alatta lévő nyíllal azt jelzi, hogy a borotva nem használható, ha áramforráshoz van csatlakoztatva.

    Bekapcsolás előtt húzza ki a borotva csatlakozódugóját az áramforrásból.

    Csap és borotvafejek

    A szétszerelt borotvafejek felett csapból folyó víz azt jelzi, hogy a borotvát alaposan meg kell tisztítani. Ez az emlékeztető havonta egyszer automatikusan megjelenik.

    Tisztítsa meg a borotvát a felhasználói kézikönyvben található utasítások szerint. (Tipp: a felhasználói kézikönyv online is elérhető.)

    3 vízcsepp

    A 3 vízcsepp szimbólum azt jelzi, hogy a borotvát meg kell tisztítani. Ez az ikon minden borotválkozás után automatikusan megjelenik.

    Tisztítsa meg a borotvát a felhasználói kézikönyvben található utasítások szerint. (Tipp: a felhasználói kézikönyv online is elérhető.)

    Vízszintes vonal

    Az egy vízszintes sáv vagy vonal azt jelzi, hogy a borotva akkumulátora lemerülőben van.

    Töltse fel borotváját egy áramforráshoz csatlakoztatva.

    A borotva töltésekor a vonalak alulról fölfelé haladva töltődnek fel. Először villognak, majd folyamatosan világítanak, amíg az összes vonal folyamatos fénnyel nem világít, ekkor a borotva teljesen fel van töltve.

    IQ szimbólum

    Az I és Q betűt magába foglaló ikon azt jelzi, hogy a borotva beépített SkinIQ technológiája figyeli a borotválkozást.

    Akkumulátor

    Egy kis elem ikon jelenik meg, amely azt jelzi, hogy az akkumulátor (majdnem) lemerült.


    Csatlakoztassa a borotvát egy áramforráshoz, és hagyja töltődni.

    Madártoll, borotvafejek, plusz (+) jel, buborékok

    Ezek a szimbólumok a borotva borotválkozási módját jelzik.

    • Madártoll: érzékeny mód
    • Ötszögletű borotvafejek: normál üzemmód
    • Ötszögletű borotvafejek plusz (+) jellel: Intenzív mód
    • Buborékok: hab üzemmód, habbal vagy zselével történő borotválkozáshoz

    A kijelző alján található gomb megnyomásával állíthatja be a módot, amikor a borotva be van kapcsolva.

    Folyadéktartály

    Amikor a Quick Clean Pod patronját ki kell cserélni, a borotva markolatán megjelenik egy kis tartály, benne kék folyadékkal.

    Lakat

    Az utazózár aktiválásakor egy kis lakat szimbólum jelenik meg a borotva markolatán. Ez megakadályozza, hogy a borotva utazás vagy tárolás közben automatikusan bekapcsoljon.

    Az utazózár ki- és bekapcsolásával kapcsolatos információkért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet (amely online is elérhető).

    Tipp: Az i9000 esetében az utazózár be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot kb. 5 másodpercig. Az i9000 Prestige és az i9000 Prestige Ultra esetében használja a kijelző alján található menügombot az utazózárhoz való hozzáféréshez. 

    Telefon párbeszédbuborékkal

    Egy beszéd/párbeszéd/értesítés szimbólummal kísért kis mobiltelefon ikon azt jelzi, hogy a borotva kommunikál a GroomTribe alkalmazással, vagy azt, hogy a borotva memóriája majdnem megtelt.

    Rendszeresen szinkronizálja borotválkozásait a GroomTribe alkalmazással, hogy hasznos információkat kaphasson borotválkozási teljesítményével és sok minden mással kapcsolatban.

