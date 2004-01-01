Keresőkifejezés

    Olvastam híreket a cumikról és a BPA-ról – hogyan tudja igazolni, hogy a Philips Avent cumik BPA-mentesek?

    Közzétéve 2025. október 21.

    A Philips Avent cumik mindegyik termékcsaládja BPA-mentes. A szülői és gyermekápolási termékek vezető márkájaként mi, a Philips Aventnél a termékeink biztonságát tekintjük a legfontosabbnak. Ezt a jogalkotók által globálisan meghatározott összes vonatkozó biztonsági követelmény teljes körű betartásával és a legszigorúbb előírások követésével biztosítjuk.

    A Philips Avent SCF085/60 cumival kapcsolatos hírek nyomán ellenőriztük az eredményeinket, és további teszteket végeztünk a DEKRA segítségével, a világ legnagyobb független tesztelő, bevizsgáló és tanúsító szakértői szervezetével. Ezek a tesztek azt is megerősítik, hogy a cumi termékeinkben – beleértve a tesztelt mintát is – nem észlelhető BPA, és azok igazoltan BPA-mentesek.

    Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCF094/04 , SCF094/03 , SCF094/02 , SCF094/01 , SCF094/05 , SCF075/17 , SCF075/18 , SCF376/32 , SCF075/11 , SCF075/12 , SCF075/13 , SCF075/14 , SCF080/23 , SCF080/24 , SCF080/26 , SCF080/27 , SCF087/01 , SCF087/02 , SCF087/03 , SCF087/04 , SCF087/10 , SCF087/11 , SCF087/17 , SCF091/37 , SCF091/38 , SCF091/41 , SCF091/42 , SCF091/43 , SCF091/46 , SCF093/03 , SCF093/06 , SCF099/26 , SCF099/27 , SCF349/47 , SCF349/50 , SCF349/58 , SCF376/24 , SCF376/25 , SCF376/27 , SCF376/28 , SCF376/29 , SCF376/31 , SCF075/01 , SCF075/02 , SCF075/03 , SCF075/04 , SCF075/07 , SCF075/08 , SCF085/21 , SCF091/33 , SCF376/23 , SCF092/02 , SCF092/03 , SCF092/04 , SCF092/05 , SCF093/01 , SCF091/05 , SCF086/06 , SCF086/05 , SCF086/04 , SCF086/03 , SCF085/34 , SCF085/24 , SCF091/15 , SCF085/58 , SCF376/19 , SCF091/17 , SCF085/17 , SCF085/18 , SCF085/13 , SCF085/12 , SCF080/07 , SCF080/05 , SCF080/08 , SCF080/03 , SCF080/06 , SCF085/02 , SCF085/04 , SCF085/03 , SCF222/01 , SCF222/02 , SCF223/02 , SCF223/03 , SCF376/11 , SCF349/12 , SCF349/14 , SCF349/15 , SCF376/22 , SCF349/11 , SCF376/12 , SCF376/21 , SCF348/12 , SCF348/14 , SCF212/00 , SCF244/20 , SCF344/20 , SCF245/20 , SCF342/22 , SCF343/20 , SCF226/22 , SCF213/20 , SCF212/22 , SCF212/20 , SCF211/22 , SCF222/20 , SCF227/20 , SCF227/22 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez Kattintson ide, ha kevesebb termékszámot szeretne megjeleníteni

