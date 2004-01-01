A Philips Avent cumik mindegyik termékcsaládja BPA-mentes. A szülői és gyermekápolási termékek vezető márkájaként mi, a Philips Aventnél a termékeink biztonságát tekintjük a legfontosabbnak. Ezt a jogalkotók által globálisan meghatározott összes vonatkozó biztonsági követelmény teljes körű betartásával és a legszigorúbb előírások követésével biztosítjuk.

A Philips Avent SCF085/60 cumival kapcsolatos hírek nyomán ellenőriztük az eredményeinket, és további teszteket végeztünk a DEKRA segítségével, a világ legnagyobb független tesztelő, bevizsgáló és tanúsító szakértői szervezetével. Ezek a tesztek azt is megerősítik, hogy a cumi termékeinkben – beleértve a tesztelt mintát is – nem észlelhető BPA, és azok igazoltan BPA-mentesek.