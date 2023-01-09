Nézd meg mások mit gondolnak a Philips Lumea IPL szőrtelenítőről!
Az első 4 kezeléshez elegendő kéthetente alkalmazni (más márkák heti rendszerességű használatához képest), majd havonta egy alkalom elegendő a szinten tartáshoz.
4 intelligens kezelőfej alkalmazkodik minden testrészhez a kényelmes és hatékony szőrtelenítésért.
Használd vezetékesen a nagyobb területek gyors kezelésére vagy válaszd a vezeték nélküli üzemmódot a nehezen elérhető helyek precíz kezeléséhez.
A Philips Lumea készüléket a kényelmes és könnyű használatra tervezték. Használja a készüléket vezetékkel a nagy testfelületek, például a lábak gyors kezeléséhez, vagy válassza a vezeték nélküli akkumulátoros üzemmódot a nehezen elérhető testrészek precíz kezeléséhez.
A speciális tervezésű tartozékok tökéletesen illeszkednek teste vonalaihoz, és minden testrész esetén megtalálják a leghatékonyabb programokat, amikor csatlakoztatva vannak. Arc: Lapos kialakítás és egy kis méretű, UV-szűrővel rendelkező ablak. Test: Befelé ívelt kialakítás nagy ablakkal. Bikinivonal és hónalj: Kifelé ívelt kialakítás a nehezen elérhető területek kezeléséhez.
Az egészségügyi technológiák terén vezető szerepet betöltő Philips a Lumea IPL készüléket bőrgyógyászok bevonásával fejlesztette ki, hogy Ön egyszerűen és eredményesen alkalmazhassa otthona biztonságában. A professzionális szépségszalonokban használt technológián alapuló Lumea IPL kíméletes kezelést biztosít, még az érzékeny területeken is.
Az ingyenes oktatóalkalmazásunk lépésekre bontott útmutatást biztosít a bőrelemzést végző és a szőrmennyiség-csökkenés folyamatot nyomon követő exkluzív SkinAI technológiával kapcsolatban.
Az IPL-nek kontrasztra van szüksége a szőrszín és a bőrszín pigmentje között, ezért működik a természetesen sötét szőke, barna és fekete szőrön, valamint a világos és a sötétbarna (I-V) közötti bőrtónusokon.
