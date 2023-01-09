A legtöbb bőrtónushoz és szőrszínhez alkalmas

Az IPL-nek kontrasztra van szüksége a szőrszín és a bőrszín pigmentje között, ezért működik a természetesen sötét szőke, barna és fekete szőrön, valamint a világos és a sötétbarna (I-V) közötti bőrtónusokon.