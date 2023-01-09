Keresőkifejezés

    Philips Lumea IPL S9900 device
    210 vélemények

    Lumea IPL 9900 Series

    A legintelligensebb IPL készülékünk exkluzív SkinAI funkciókkal

    Philips Lumea – A világ első számú márkája az IPL technológiában²

    Élvezd az akár 18 hónapig tartó szőrtelen, sima bőrt²

    Tartós simaság mindössze három kezeléssel

    Fedezd fel eddigi legokosabb IPL megoldásunkat a hosszan tartó sima bőrért. Leggyorsabb, vezeték nélküli Lumea IPL készülékünk SenselQ technológiával most exkluzív SkinAl funkciókkal érkezik a Lumea IPL alkalmazásban, hogy elemezze bőröd és nyomon kövesse előrehaladásod.

    Ismerd meg a Philips Lumea IPL-t

    A legokosabb IPL megoldásunk 90 napos pénzvisszafizetési garanciával és 2 év kiterjesztett garanciával a tartósan sima bőrért.

    Spóroljon időt és energiát

    Csak havi 2 alkalommal

    Az első 4 kezeléshez elegendő kéthetente alkalmazni (más márkák heti rendszerességű használatához képest), majd havonta egy alkalom elegendő a szinten tartáshoz.

    Hatékonyság

    Kezelőfejek minden testrészéhez

    4 intelligens kezelőfej alkalmazkodik minden testrészhez a kényelmes és hatékony szőrtelenítésért.

    Extra kényelem

    Vezetékes és vezeték nélküli használat

    Használd vezetékesen a nagyobb területek gyors kezelésére vagy válaszd a vezeték nélküli üzemmódot a nehezen elérhető helyek precíz kezeléséhez.

    Lumea 9000 9900 Refresh Onyx Feature Image (PPL) FIM Cordless if you want

    Vezetékes és vezeték nélküli használat a kényelem érdekében

    A Philips Lumea készüléket a kényelmes és könnyű használatra tervezték. Használja a készüléket vezetékkel a nagy testfelületek, például a lábak gyors kezeléséhez, vagy válassza a vezeték nélküli akkumulátoros üzemmódot a nehezen elérhető testrészek precíz kezeléséhez.

    Lumea 9000 9900 Refresh Onyx Feature Image (PPL) FIM Smart Attachments 9000

    Teljes körű megoldás az arc és a test számára 4 intelligens tartozékkal

    A speciális tervezésű tartozékok tökéletesen illeszkednek teste vonalaihoz, és minden testrész esetén megtalálják a leghatékonyabb programokat, amikor csatlakoztatva vannak. Arc: Lapos kialakítás és egy kis méretű, UV-szűrővel rendelkező ablak. Test: Befelé ívelt kialakítás nagy ablakkal. Bikinivonal és hónalj: Kifelé ívelt kialakítás a nehezen elérhető területek kezeléséhez.

    Lumea 9000 9900 Refresh Onyx Feature Image (PPL) FIM Developed with dermatologists

    Bőrgyógyászokkal együtt fejlesztették ki az egyszerű és eredményes használatért

    Az egészségügyi technológiák terén vezető szerepet betöltő Philips a Lumea IPL készüléket bőrgyógyászok bevonásával fejlesztette ki, hogy Ön egyszerűen és eredményesen alkalmazhassa otthona biztonságában. A professzionális szépségszalonokban használt technológián alapuló Lumea IPL kíméletes kezelést biztosít, még az érzékeny területeken is.

    Lumea IPL 9000 Household 2022 Feature Image (PPL) Skin Analysis Selfie

    Intelligens bőrelemzés a SkinAI segítségével

    Az ingyenes oktatóalkalmazásunk lépésekre bontott útmutatást biztosít a bőrelemzést végző és a szőrmennyiség-csökkenés folyamatot nyomon követő exkluzív SkinAI technológiával kapcsolatban.

    BRI958_FIM_Megfelelő bőr és szőr_PDP

    A legtöbb bőrtónushoz és szőrszínhez alkalmas

    Az IPL-nek kontrasztra van szüksége a szőrszín és a bőrszín pigmentje között, ezért működik a természetesen sötét szőke, barna és fekete szőrön, valamint a világos és a sötétbarna (I-V) közötti bőrtónusokon.

    SkinAI: Intelligens, Egyszerű és Személyreszabott

    SkinAI: Intelligens, Egyszerű és Személyreszabott

    A Lumea IPL alkalmazás SkinAl technológiája még könnyebbé teszi a kívánt eredmény elérését. Vedd át az irányítást, kövesd nyomon a fejlődést és kapj tippeket olyan exkluzív funkciókkal, mint a szelfi alapú bőrelemzés és a fotó alapú szőrmennyiség-elemző.

    Nő Lumea-t tart

    Lumea A-tól Z-ig

    Fedezd fel a Philips Lumea-t – hogyan működik az IPL, alkalmas-e a szőrtípusodra és olvass hasznaláti tippeket, valós tapasztalatokat.

    Technológia

    Lumea IPL 9900

    Nézd meg, hogy többet megtudhass a Lumea IPL 9900-ról

    Woman holding IPL device

    Tudj meg többet a Lumea IPL-ről

    Válaszd ki a Philips Lumea IPL 9900 készüléked

    Fektess a tartósan sima bőrbe

    A világ első számú márkája az IPL technológiában

    A világ első számú márkája az IPL technológiában

    Világszerte elismert

    90 napos pénzvisszafizetési garancia

    90 napos pénzvisszafizetési garancia

    Tapasztald meg az eredményeket bizonytalanság nélkül, pénzvisszafizetési garanciánknak köszönhetően

    2 év kiterjesztett garancia

    2 év kiterjesztett garancia

    Tartós minőség és megbízhatóság

    Szakértői segítség és tanácsadás

    Lumea IPL 9900 Series
    Lumea IPL 9900 Series
    1 Forrás: Piacvezető kutatóintézet, kiskereskedelmi érték MAT 24. december
    2 Az eredmény 3 kezelés után kezdődik. Medián eredmény: 18 hónap után 86% szőrcsökkenés a lábakon.
    * 3 kezelés után kezdődik. Szőrcsökkenés 18 hónap elteltével: 86% a lábszáron, 70% a bikinivonalon, 67% a hónaljon
    ** A kezelési előírások betartása esetén. Az alsó lábszáron, bikinivonalon, hónaljon és arcon történő használattal kalkulálva. A lámpa élettartama nem hosszabbítja meg a 2 éves, világszerte érvényes Philips garanciát.

