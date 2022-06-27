Szőrtelenítés 4 egyszerű lépésben

1. Borotváld vagy epiláld a területet; először tesztelj egy kis folton. 2. Használd a SmartSkin funkciót az intenzitás beállításához. 3. Tartsd a Philips Lumeát 90°-ban, és nyomd meg a villanó gombot. 4. Haladj tovább a következő területre ismétlés nélkül.