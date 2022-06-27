Kíméletes fényimpulzusokat alkalmaz a szőrnövekedés megelőzésére
A Lumea IPL kíméletes fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőhöz, hogy 18 hónapig megelőzze a szőrnövekedést¹. SmartPulse formulánk az egyensúlyban tartott fényerő, fény szín és impulzus időtartam révén hatékony, biztonságos és kíméletes szőrtelenítést biztosít.
Miért a Lumea IPL a legjobb megoldás a számodra
Szőrtelenítés 4 egyszerű lépésben
1. Borotváld vagy epiláld a területet; először tesztelj egy kis folton. 2. Használd a SmartSkin funkciót az intenzitás beállításához. 3. Tartsd a Philips Lumeát 90°-ban, és nyomd meg a villanó gombot. 4. Haladj tovább a következő területre ismétlés nélkül.
Teljes megoldások minden görbülethez
4 okos fejrészt alkalmaz minden testrészhez. Lapos fej az arcra, ívelt nagy ablak a lábakra és karokra, valamint kifelé ívelt fej a bikinivonalhoz és hónaljakhoz, kényelmes és hatékony szőrtelenítést biztosítva mindenhol.
Érzékelők mérik a bőrtónust, és állítják a fényt
A SenseIQ technológia személyre szabott szőrtelenítést nyújt. Az érzékelők alkalmazkodnak a bőrtónusodhoz, a fejrészek pedig testreszabott beállításokat aktiválnak az egyes testrészekhez.
Miért a Lumea, nem pedig...
Borotválkozás?
A Lumea IPL segít csökkenteni a benőtt szőrszálakat és a szőrzetet, hogy igazán sima bőrt élvezhess a szőrnövekedés megelőzése és a ritkább borotválkozás révén. Felejtsd el a gyakori szőrtelenítést, és élvezd a 18 hónapig tartó szőrtelen, sima bőrt¹.
Gyantázás?
Az IPL technológia fokozatosan csökkenti a tested által termelt szőr mennyiségét anélkül, hogy a gyökerét kihúzná. A kíméletes fényenergia pihenésre készteti a szőrtüszőt, ami miatt a szőr természetes módon kihullik, így megelőzve a szőrnövekedést.
Szalon lézer?
A professzionális szalonokból származó kíméletes kezelés a Lumea IPL-lel alternatívája a lézeres szőrtelenítésnek. Élvezd a szalonminőségű eredményeket otthonod kényelmében, töredék áron!
Több mint 5,5 millió nő választja a professzionális IPL-t
Gyors eredmények a Philips Lumeával
Gyors eredményeket érhet el, az első 4 kezelés során csak kéthetente kell használni (más márkáknál hetente). Ezután csak havi egyetlen karbantartó kezelés szükséges a szőrtelen eredmények fenntartásához otthona kényelmében.
15 éves Philips Lumea ünneplése
2010 óta a Philips Lumea forradalmasítja az otthoni IPL-t SmartSkin-nel, kontúrt követő fejrészekkel, mesterséges intelligenciával támogatott funkciókkal és szalonminőségű eredményekkel. Ünnepeljük a 15 éves fennállást, mint az 1. számú IPL márkát3.