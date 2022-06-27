Keresőkifejezés

    Nincs szőr a Lumea IPL szőrtelenítéssel

    Lumea IPL szőrtelenítés

    Élvezd a 18 hónapnyi szőrtelen, sima bőrt¹.

    A világ 1. számú márkája az IPL technológiában¹

    15 év sima bőr és magabiztosság a Lumeával

    A legjobb megoldásunk

    A legokosabb, leggyorsabb és vezeték nélküli IPL megoldásunk

    Lumea IPL 9900 sorozat

    Lumea IPL 9900 sorozat

    Fedezd fel a legokosabb IPL megoldásunkat a tartósan sima bőrért. SenseIQ technológiával és exkluzív SkinAI funkciókkal.
    Lumea IPL

    Kíméletes fényimpulzusokat alkalmaz a szőrnövekedés megelőzésére

    A Lumea IPL kíméletes fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőhöz, hogy 18 hónapig megelőzze a szőrnövekedést¹. SmartPulse formulánk az egyensúlyban tartott fényerő, fény szín és impulzus időtartam révén hatékony, biztonságos és kíméletes szőrtelenítést biztosít.

    Miért a Lumea IPL a legjobb megoldás a számodra

    Szőrtelenítés 4 egyszerű lépésben

    Szőrtelenítés 4 egyszerű lépésben

    1. Borotváld vagy epiláld a területet; először tesztelj egy kis folton. 2. Használd a SmartSkin funkciót az intenzitás beállításához. 3. Tartsd a Philips Lumeát 90°-ban, és nyomd meg a villanó gombot. 4. Haladj tovább a következő területre ismétlés nélkül.

    Teljes megoldások minden görbülethez

    4 okos fejrészt alkalmaz minden testrészhez. Lapos fej az arcra, ívelt nagy ablak a lábakra és karokra, valamint kifelé ívelt fej a bikinivonalhoz és hónaljakhoz, kényelmes és hatékony szőrtelenítést biztosítva mindenhol.

    Érzékelők mérik a bőrtónust, és állítják a fényt

    Érzékelők mérik a bőrtónust, és állítják a fényt

    A SenseIQ technológia személyre szabott szőrtelenítést nyújt. Az érzékelők alkalmazkodnak a bőrtónusodhoz, a fejrészek pedig testreszabott beállításokat aktiválnak az egyes testrészekhez.

    Miért a Lumea, nem pedig...

    • Borotválkozás?

      A Lumea IPL segít csökkenteni a benőtt szőrszálakat és a szőrzetet, hogy igazán sima bőrt élvezhess a szőrnövekedés megelőzése és a ritkább borotválkozás révén. Felejtsd el a gyakori szőrtelenítést, és élvezd a 18 hónapig tartó szőrtelen, sima bőrt¹.

    • Gyantázás?

      Az IPL technológia fokozatosan csökkenti a tested által termelt szőr mennyiségét anélkül, hogy a gyökerét kihúzná. A kíméletes fényenergia pihenésre készteti a szőrtüszőt, ami miatt a szőr természetes módon kihullik, így megelőzve a szőrnövekedést.

    • Szalon lézer?

      A professzionális szalonokból származó kíméletes kezelés a Lumea IPL-lel alternatívája a lézeres szőrtelenítésnek. Élvezd a szalonminőségű eredményeket otthonod kényelmében, töredék áron!

    Több mint 5,5 millió nő választja a professzionális IPL-t

    Gyors eredmények a Philips Lumeával

    Gyors eredmények a Philips Lumeával

    Gyors eredményeket érhet el, az első 4 kezelés során csak kéthetente kell használni (más márkáknál hetente). Ezután csak havi egyetlen karbantartó kezelés szükséges a szőrtelen eredmények fenntartásához otthona kényelmében.

    15 éves Philips Lumea ünneplése

    15 éves Philips Lumea ünneplése

    2010 óta a Philips Lumea forradalmasítja az otthoni IPL-t SmartSkin-nel, kontúrt követő fejrészekkel, mesterséges intelligenciával támogatott funkciókkal és szalonminőségű eredményekkel. Ünnepeljük a 15 éves fennállást, mint az 1. számú IPL márkát3.

    További információk az IPL-ről

    Jogi nyilatkozatok

    ¹
    3 kezelés után kezdődik. Medián eredmény 86% szőrcsökkenés a lábakon 18 hónap alatt.
    ²
    Forrás: Piaci vezető kutatóintézet, kiskereskedelmi érték MAT 2024. december

