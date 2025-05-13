A maximális lepedékeltávolítás és ínyápolás érdekében cserélje őket háromhavonta. A kopott kefefej már nem tisztít olyan hatékonyan – még ha kívülről ez nem is látszik.
Okos kefefejeink a kompatibilis fogkefékkel együttműködve követik a használatot és emlékeztetik, amikor ideje cserélni. Nincs találgatás – minden alkalommal biztos lehet a friss és hatékony tisztításban.
A Sonicare egyedi sörtetervezése és fejlett Fluid Action funkciója segít mélyen tisztítani a fogak között és az íny mentén – ott, ahol a lepedék a leginkább megbújik. Olyan tisztaságot biztosít, amelyet Ön is érezhet, és amit a fogorvosa is jóváhagyna.
Akár a lepedékeltávolításra, ínyápolásra vagy fogfehérítésre összpontosít, prémium kefefej kínálatunk minden igényre megoldást kínál. Mindegyik kefefej különböző szájápolási célokhoz készült, így minden fogmosás személyre szabott ápolást biztosít.
Csak a Philips Sonicare kefefejek illeszkednek tökéletesen a fogkeféhez, biztosítva a kiemelkedő teljesítményt, biztonságot és kényelmet. A hatékony tisztításért és az egészséges ínyért válassza a klinikailag tesztelt, szakemberek által ajánlott kefefejeinket.
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.