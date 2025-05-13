Keresőkifejezés

    Philips Sonicare A3 Premium All-in-One

    Legfejlettebb kefefejünk a teljes körű ápolásért.

    Philips Sonicare A3 Premium All-in-One Brush Head

    Philips Sonicare A3 Premium All-in-One Brush Head

    Akár 20× több lepedéket távolít el még a nehezen elérhető helyekről is¹, akár 100%-kal csökkenti az elszíneződéseket², és akár 15× egészségesebb ínyt biztosít mindössze 2 hét alatt.¹
    Élvezze a gyengéd, mégis hatékony tisztítást minden egyes fogmosáskor.

    Precízen tervezett, klinikailag tesztelt kefefejek, bizonyított hatékonysággal

    A Sonicare Fluid Action mélyen a fogak közé hatol

    A Philips Sonicare fogkefék gyengéden, mégis hatékonyan tisztítanak, gondoskodva fogairól és ínyéről akár 62 000 mozdulattal. A Sonicare Fluid Action segíti a sörtéket, hogy a tisztítás mélyre jusson a fogak közé és az íny mentén.

    A fogkefefejeket 3 havonta érdemes cserélni.

    A BrushSync követi, hogy milyen gyakran és milyen erősen mos fogat, ezáltal időben emlékeztet a kefefej cseréjére.

    Kompatibilis minden Philips Sonicare fogkefével¹

    Minden Philips Sonicare kefefej kompatibilis az összes Philips Sonicare elektromos fogkefével¹. Egyszerűen pattintsa fel vagy le a könnyű tisztításért vagy cseréért.

    Bízzon az eredetiben a bizonyított szájápolásért.

    A leggyakrabban ajánlott szónikus fogkefemárkaként a Philips Sonicare klinikailag tesztelt kefefejeket kínál, amelyek a csúcsminőségre és teljesítményre lettek tervezve. Csak az eredeti Philips kefefejek illeszkednek tökéletesen a fogkeféhez – a legjobb minőséget, biztonságot és hatékonyságot nyújtva.

    Fedezze fel a teljes fogkefefej kínálatot.

    Igényei szerint választhat: legyen az az elszineződések eltávolítása, a fejlett fogközi tisztítás vagy az ultragyengéd, alapos ápolás.

    • Cserélje 3 havonta a legjobb eredményért

      A maximális lepedékeltávolítás és ínyápolás érdekében cserélje őket háromhavonta. A kopott kefefej már nem tisztít olyan hatékonyan – még ha kívülről ez nem is látszik.

    • Tudja pontosan., hogy mikor kell cserélnie

      Okos kefefejeink a kompatibilis fogkefékkel együttműködve követik a használatot és emlékeztetik, amikor ideje cserélni. Nincs találgatás – minden alkalommal biztos lehet a friss és hatékony tisztításban.

    • Mély tisztításra és egészséges ínyekre tervezve

      A Sonicare egyedi sörtetervezése és fejlett Fluid Action funkciója segít mélyen tisztítani a fogak között és az íny mentén – ott, ahol a lepedék a leginkább megbújik. Olyan tisztaságot biztosít, amelyet Ön is érezhet, és amit a fogorvosa is jóváhagyna.

    • Prémium fogkefefejek, egyéni igényeihez igazítva

      Akár a lepedékeltávolításra, ínyápolásra vagy fogfehérítésre összpontosít, prémium kefefej kínálatunk minden igényre megoldást kínál. Mindegyik kefefej különböző szájápolási célokhoz készült, így minden fogmosás személyre szabott ápolást biztosít.

    • Kizárólag az eredeti kefefejek nyújtanak egyedülálló Sonicare élményt

      Csak a Philips Sonicare kefefejek illeszkednek tökéletesen a fogkeféhez, biztosítva a kiemelkedő teljesítményt, biztonságot és kényelmet. A hatékony tisztításért és az egészséges ínyért válassza a klinikailag tesztelt, szakemberek által ajánlott kefefejeinket.

    Gondoskodjon a fogairól. És a környezetéről is.

    A fenntartható gondoskodás nagyon fontos számunkra, éppen ezért törekszünk arra, hogy a Sonicare egyre fenntarthatóbb legyen. Kefefejeink 70%-ban biológiai alapú műanyagból készülnek, csomagolásunk 100%-ban újrahasznosítható és 50%-ban újrahasznosított anyagból készült. A Philips Sonicare kefefejeket Európában állítják elő.

    1 vs. manuális fogkefék.
    2 vs. manuális fogkefe laboratóriumi körülmények között.
    3 White módban vs. manuális fogkefe

