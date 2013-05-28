2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Lámpa típusa: H4
1 db-os csomag
12 V, 60/55 W
Világítási megoldásaink erőteljes és precíz fénysugarat garantálnak, mindezt maximális teljesítmény mellett. Folyamatosan a legjobb és a lehető leghatékonyabb világítási megoldások létrehozásán dolgozunk, mivel tisztában vagyunk azzal, hogy kiváló minőségű világításunk egy nap életet menthet
A fény a vezetési élmény alapvető részét képezi, emellett a fény az első és egyetlen része annak a biztonsági körnek, amely ténylegesen elősegíti a balesetek megelőzését. A Philips az általános láthatóság és a közúti megvilágítás fokozásával segíti elő a balesetek megelőzését szolgáló aktív biztonságvédelmet.
A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek a modern autókban mára már mindennapossá váltak. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatóak.
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
kucik96
28/05/2013
Polska
doskonała jakość
Żarówki używałem w skuterze Peugot Speedfight, wytrzymała dobre 5 lat, bardzo ładne światło, polecam :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność
Kramansky
13/03/2017
România
Ellenőrzött vevő
bun
Becurile au lumina mai clara, mai focalizata, culoarea luminii este aproape de de cea naturala
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate