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  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan

VisionJobb látási viszonyok

12342PRC2

4.3
| (31) Értékelések
Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
A hagyományos gépjárműizzókhoz képest 30%-kal több fényt biztosító Vision fényszóróizzók kiváló fénysugarat biztosítanak rendkívül versenyképes áron, eredeti gyártói minőségben a nagyobb biztonság és kényelem érdekében.
Összes előny megtekintése

Akár 30%-kal jobb látási viszonyok a hagyományos lámpákhoz képest

Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan

  • Lámpa típusa: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Akár 30%-kal jobb látási viszonyok

  • Kiváló ár/érték arány

  • Izzók száma: 2

A Vision izzók a normál izzókhoz képest hosszabb fénysugarat bocsátanak ki

A Vision izzók a normál izzókhoz képest hosszabb fénysugarat bocsátanak ki

Világítási megoldásaink erőteljes és precíz fénysugarat garantálnak, mindezt maximális teljesítmény mellett. Folyamatosan a legjobb és a lehető leghatékonyabb világítási megoldások létrehozásán dolgozunk, mivel tisztában vagyunk azzal, hogy kiváló minőségű világításunk egy nap életet menthet

A közúti biztonság alapszabálya: látni és látszani

A közúti biztonság alapszabálya: látni és látszani

A fény a vezetési élmény alapvető részét képezi, emellett a fény az első és egyetlen része annak a biztonsági körnek, amely ténylegesen elősegíti a balesetek megelőzését. A Philips az általános láthatóság és a közúti megvilágítás fokozásával segíti elő a balesetek megelőzését szolgáló aktív biztonságvédelmet.

A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek a modern autókban mára már mindennapossá váltak. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatóak.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.3

5-ből

31

Értékelések

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Előnyök

Silný jas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Előnyök

Kvalita, výdrž, svítivost

Hátrányok

Cena

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.