2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
12342VPB1
Lámpa típusa: H4
1 db-os csomag
12 V, 60/55 W
A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek a modern autókban mára már mindennapossá váltak. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatóak.
A szimmetrikus világítási teljesítmény elérése érdekében erősen ajánlott párosával cserélni a fényszóróizzókat
Melyik 12 V-os lámpa milyen célra használható? A Philips Automotive termékkínálatában az összes autóspecifikus igényre megoldást találhat: távolsági fény, tompított fény, első ködlámpa, első irányjelző, oldalsó irányjelző, hátsó irányjelző, féklámpa, tolatólámpa, hátsó ködlámpa, rendszámtábla-világítás, hátsó helyzetjelző/parkolólámpa, belső világítás.
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