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  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
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Gyártás megszűnt

VisionPlusgépjárműfényszóró-izzó

12342VPB1

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A Philips VisionPlus fényszóróizzók 60%-kal jobb látási viszonyokat teremtenek, így az autóvezetők távolabbra láthatnak, ami nagyobb biztonságot és kényelmet jelent. A nagy teljesítményt és kiemelkedő értéket kínáló VisionPlus a megfelelő választás napjaink igényes járművezető számára.
Összes előny megtekintése

Akár 60%-kal jobb látási viszonyok: a gyors reakció életeket ment

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  • Lámpa típusa: H4

  • 1 db-os csomag

  • 12 V, 60/55 W

A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek a modern autókban mára már mindennapossá váltak. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatóak.

A biztonság fokozása érdekében mindkét fényszóróizzót egyszerre cserélje ki

A biztonság fokozása érdekében mindkét fényszóróizzót egyszerre cserélje ki

A szimmetrikus világítási teljesítmény elérése érdekében erősen ajánlott párosával cserélni a fényszóróizzókat

12 V-os lámpák széles választéka minden igényhez

12 V-os lámpák széles választéka minden igényhez

Melyik 12 V-os lámpa milyen célra használható? A Philips Automotive termékkínálatában az összes autóspecifikus igényre megoldást találhat: távolsági fény, tompított fény, első ködlámpa, első irányjelző, oldalsó irányjelző, hátsó irányjelző, féklámpa, tolatólámpa, hátsó ködlámpa, rendszámtábla-világítás, hátsó helyzetjelző/parkolólámpa, belső világítás.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.