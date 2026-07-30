A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek a modern autókban mára már mindennapossá váltak. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatóak.