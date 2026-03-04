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  • Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
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StandardGépjárműfényszóró-izzó

12361B1

4.3
| (31) Értékelések
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A nagyobb autógyártók a mi jelzőfényeink mellett döntenek. A kategóriájában a legjobb minőség versenyképes áron.
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Philips hagyományos lámpák

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  • Lámpa típusa: H9

  • 12 V, 65 W

  • Versenyképes lámpa

  • Izzók száma: 1

A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek a modern autókban mára már mindennapossá váltak. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatóak.

Az ECE-homologizáció szigorú minőségi szabványainak tiszteletben tartása

Elkötelezettek vagyunk az élenjáró Philips Automotive termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása iránt az utópiacon. Az ügyfeleink biztonságának és vezetési kényelmének maximalizálása érdekében kiváló minőségű anyagokból készült termékeinket a legszigorúbb előírásoknak megfelelően teszteljük. A teljes gyártási folyamat gondosan tesztelt, szabályozott és tanúsított (ISO 9001, ISO 14001 és QSO 9000).

12 V-os lámpák széles választéka minden alkalmazáshoz

Melyik 12 V-os lámpa a megfelelő az egyes alkalmazásokhoz? A Philips Automotive termékkínálatában az összes autóspecifikus igényre megoldást találhat: rendszámtábla-világítás, hátsó helyzetjelző/parkolólámpa, kesztyűtartó-világítás, belső irányjelző, első parkolólámpa.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.3

5-ből

31

Értékelések

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Előnyök

Silný jas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Előnyök

Kvalita, výdrž, svítivost

Hátrányok

Cena

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.