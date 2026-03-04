2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
12580B1
Lámpa típusa: H15
12 V, 55/15 W
Akár 30%-kal jobb látási viszonyok
Kiváló ár/érték arány
Izzók száma: 1
Világítási megoldásaink erőteljes és precíz fénysugarat garantálnak, mindezt maximális teljesítmény mellett. Folyamatosan a legjobb és a lehető leghatékonyabb világítási megoldások létrehozásán dolgozunk, mivel tisztában vagyunk azzal, hogy kiváló minőségű világításunk egy nap életet menthet.
A Philips Automotive termékek és szolgáltatások kategóriájukban a legjobbnak számítanak, mind az eredetiberendezés-gyártók piacán, mind az utópiacon. Az ügyfeleink biztonságának és vezetési kényelmének maximalizálása érdekében kiváló minőségű anyagokból készült termékeinket a legszigorúbb előírásoknak megfelelően teszteljük. Teljes termékválasztékunk a legszigorúbb ECE-követelményeknek megfelelően gondosan tesztelt, ellenőrzött és tanúsított (ISO 9001, ISO 14001 és QSO 9000). Egyszerűen fogalmazva olyan minőséget kínálunk, amelyben megbízhat.
A szimmetrikus világítási teljesítmény elérése érdekében erősen ajánlott párosával cserélni a fényszóróizzókat.
4.3
5-ből
31
Értékelések
Disel60
04/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Előnyök
Silný jas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Előnyök
Kvalita, výdrž, svítivost
Hátrányok
Cena
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů