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X-tremeVision Pro150Kiváló teljesítmény és élettartam

12972XVPS2

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A Philips X-tremeVision plus autóizzók az elérhető legnagyobb fényerejűek közé tartoznak. Akár 130%-kal nagyobb fényerővel és kiváló fénysugárhosszal felülmúlják az egyéb autólámpák többségét. Így messzebbre elláthat, gyorsabban reagálhat és biztonságosabban vezethet.
Összes előny megtekintése

Extra fény, extra fényerő

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  • Lámpa típusa: H7

  • 12 V, 55 W

  • Több fény

  • Akár 450 óra

  • Izzók száma: 2

A legbiztonságosabb közúti használatra engedélyezett fényszórók

A legbiztonságosabb közúti használatra engedélyezett fényszórók

A Philips X-tremeVision Plus messze a legbiztonságosabb, legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak, hogy autója fényszóróit a törvényes paramétereken belül korszerűsítse. Teljes mértékben ECE-tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Egy életen át tartó biztonság, hogy lásson és látszódjon

A pótalkatrészek minden lehetséges meghibásodása kockázatot jelent Önnek és járművének. Ez kiváltképpen igaz a fényszórókra. Minden törött fényszóró lámpa csökkenti a láthatóságot és a biztonságot az Ön és a szembejövő forgalom számára. A Philips X-tremeVision plus termékeket hosszú és megbízható élettartamra optimalizálták. Így hosszabb ideig fog látni és látszani, mint bármely más nagy teljesítményű lámpa esetében.

Kivételes minőségű és teljesítményű fénysugár

A több fény és a magasabb színhőmérséklet kombinációjával a Philips X-tremeVision plus a halogén szegmens egyik legjobb teljesítményű fénysugarát biztosítja.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.