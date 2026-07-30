2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
12972XVPS2
Lámpa típusa: H7
12 V, 55 W
Több fény
Akár 450 óra
Izzók száma: 2
A Philips X-tremeVision Plus messze a legbiztonságosabb, legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak, hogy autója fényszóróit a törvényes paramétereken belül korszerűsítse. Teljes mértékben ECE-tanúsítvánnyal rendelkeznek.
A pótalkatrészek minden lehetséges meghibásodása kockázatot jelent Önnek és járművének. Ez kiváltképpen igaz a fényszórókra. Minden törött fényszóró lámpa csökkenti a láthatóságot és a biztonságot az Ön és a szembejövő forgalom számára. A Philips X-tremeVision plus termékeket hosszú és megbízható élettartamra optimalizálták. Így hosszabb ideig fog látni és látszani, mint bármely más nagy teljesítményű lámpa esetében.
A több fény és a magasabb színhőmérséklet kombinációjával a Philips X-tremeVision plus a halogén szegmens egyik legjobb teljesítményű fénysugarát biztosítja.
Értékelések