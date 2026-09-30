2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
220V8/00
Határokat átlépő, élénk és éles kép
A Philips V sorozatú, széles látószögű monitor határokon túllépő látványt és nélkülözhetetlen funkciókat kínál, méghozzá nagyszerű ár-érték arány mellett. Funkciói közé tartoznak többek között a tükröződésmentes, a káros kék fényt kiszűrő LowBlue és a villódzásmentes Flicker-free üzemmódok, amelyek gondoskodnak szeme egészségéről.
V sorozat
22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Fotó, Film, Játék, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a fotók és videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra!
A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.
Vizsgálatok kimutatták, hogy az ultraibolya sugarakhoz hasonlóan a LED-kijelzők által kibocsátott rövid hullámhosszúságú, kék fénysugarak is károsíthatják a szemet, és idővel befolyásolhatják a látást. Az egészség szempontjából kifejlesztett Philips LowBlue üzemmód beállítás intelligens szoftvertechnológiát használ a rövid hullámhosszúságú, káros kék fények csökkentése érdekében.
Értékelések
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.