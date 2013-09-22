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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
248X3LFHSB/00
LightFrame 2™
23,6"-es / 60 cm-es
Az egyedülálló LightFrame technológiájával a Philips azt a hosszú hagyományát folytatja, hogy az innovációs hasznos célra fordítsa. A LightFrame technológia azon a tudományos tételen alapul, hogy a szem harmadik receptorán áthaladó kék fény felfrissíti a biológiai óránkat, energizál minket és jobb közérzetet biztosít. A speciálisan kifejlesztett exkluzív anyagokat felhasználó Philips LightFrame kijelző speciális hullámhosszú kék fényt bocsát ki a keretéből, ezzel csökkentve a szem fáradását és javítva a koncentrációt, még a képernyő előtt eltöltött hosszú idő után is.
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Fotó, Film, Játék, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a fotók és videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra!
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
gisama
22/09/2013
Polska
Główna zaleta to ta niebieska obwódka.
Na pewno ten monitor mniej męczy oczy niż moje poprzednie monitory.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED