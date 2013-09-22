TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Pihentesse szemeit
  • Pihentesse szemeit
  • Pihentesse szemeit
  • Pihentesse szemeit
  • Pihentesse szemeit
  • Pihentesse szemeit

Gyártás megszűnt

BrillianceLCD monitor LED háttérvilágítással

248X3LFHSB/00

4
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Pihentesse szemeit
Az innovatív Philips LightFrame 2 kijelző egyedülálló kerete speciális hullámhosszú hideg kék fényt bocsát ki, ami nem csupán kevésbé fárasztja szemét, de segíti a koncentrációt is, így járulva hozzá az Ön jobb közérzetéhez.
Összes előny megtekintése

Az Innovative LightFrame kijelző kevésbé fárasztja a szemét

Pihentesse szemeit

  • LightFrame 2™

  • 23,6"-es / 60 cm-es

Az innovatív LightFrame™ technológia pihenteti a szemet

Az egyedülálló LightFrame technológiájával a Philips azt a hosszú hagyományát folytatja, hogy az innovációs hasznos célra fordítsa. A LightFrame technológia azon a tudományos tételen alapul, hogy a szem harmadik receptorán áthaladó kék fény felfrissíti a biológiai óránkat, energizál minket és jobb közérzetet biztosít. A speciálisan kifejlesztett exkluzív anyagokat felhasználó Philips LightFrame kijelző speciális hullámhosszú kék fényt bocsát ki a keretéből, ezzel csökkentve a szem fáradását és javítva a koncentrációt, még a képernyő előtt eltöltött hosszú idő után is.

LED technológia a ragyogó képekért

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

SmartImage - egyszerű használatra optimalizálva

SmartImage - egyszerű használatra optimalizálva

A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Fotó, Film, Játék, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a fotók és videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra!

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Główna zaleta to ta niebieska obwódka.

Na pewno ten monitor mniej męczy oczy niż moje poprzednie monitory.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.