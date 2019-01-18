2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Full HD Ultra Slim LED TV
A Philips 5300-as kiváló képminőséget biztosít a kis képernyőn. Egyszerűen használható kezelőszerveinek és kompakt kialakításának köszönhetően tökéletes társ a konyhában, a hálószobában vagy a dolgozószobában.
60 cm-es (24"-es)
200-as Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Stílusos, kompakt, könnyű és hordozható. A kisképernyős TV-n akár a konyhában is megnézheti kedvenc műsorait, sőt, még a szabadban is, a családi kempingezés közben. A hordozható TV-nek köszönhetően sosem fog lemaradni se a hírekről, se a legfrissebb sporteredményekről. A TV-t arra tervezték, hogy bárhol is legyen, Önt szórakoztassa!
Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.
A Philips Pixel Plus HD rendszer optimalizálja a képminőséget a szép kontrasztú éles képek érdekében. Akár online, akár lemezlejátszóról néz filmeket, élesebb képeket, ragyogóbb fehéreket és mélyebb feketéket kap.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.6
5-ből
11
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Antrobus
18/01/2019
Magyarország
tudás-hatalom
Kiváló kép mínőség, remek színek és felbontás, jó ár-érték arány
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 22PFS5303 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 22PFS5303 Full HD Ultra Slim LED TV
Petruška
16/05/2021
Česká republika
Skvělá jednoduchá televize
Skvělá jednoduchá televize. Používám i zároveň jako monitor. Naprosto dostačující.
Előnyök
Vhodná i jako monitor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Használat dátuma 2019-05-16
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Használat dátuma 2019-05-16
slavaostap
14/11/2020
Україна
телевізор
надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Használat dátuma 2019-11-14
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Használat dátuma 2019-11-14
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.