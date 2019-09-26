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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
43PUS7363/12
Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Merüljön el kedvenc műsoraiban, filmjeiben és játékaiban a 4K UHD TV-vel, amely bármilyen forrásból származó tartalomnak lenyűgöző képi megjelenítést ad. Az Android TV, a vezeték nélküli csatlakoztathatóság és az Ambilight segítségével nemcsak lejátszhatja a kedvenceit, hanem teljesen át is adhatja magát az élménynek.
108 cm-es (43"-es) Ambilight TV
1600-as Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
A Google Play áruház és a Philips App galéria segítségével túlléphet a hagyományos TV-műsorokon. Válogasson online a megszámlálhatatlan film, TV-műsor, zene, alkalmazás és játék között. Még több élmény.
A Philips Quad Core processzor és az Android erejének találkozása az izgalmas játékélmény érdekében. Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és szórakoztató Androidos TV-n kedvére navigálhat, indíthat el alkalmazásokat és játszhat le videókat.
A Micro Dimming Pro a helyiség fényviszonyai alapján optimalizálja a kontrasztot a TV-n. Egy speciális szoftverrel rendelkezik, mely 6400 különböző zónában elemzi a képet, ezáltal Ön hihetetlenül jó kontrasztot, valamint kiváló minőségű, valósághű képet élvezhet – akár nappal, akár éjjel.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.2
5-ből
34
Értékelések
akela666
26/09/2019
Magyarország
10+ éve Philips TV
Tizenpár éve az első LED TV-met is a Philipstől vásároltam, az is kiváló volt a maga idejében, és most sem csalódtam. Egyszerű, jól áttekinthető kezelőfelület, gyönyörű kép, élénk színek. Az Ambilight pedig kellemes hangulati elem. Az Android TV hibáiról és fejlesztési irányáról nem a cég tehet, amúgy teljesen jól működik ez a része is, úgyhogy igazából panaszom erre sem lehet. Már elérhetők a nagyobb streaming szolgáltatók (Netflix, Amazon, HBO Go stb.) appjai is, és folyamatosan bővül az egyéb jellegű kínálat. Külön plusz pont a Netflix tanúsítvány és a QWERTY billentyűzet a távirányító hátoldalán. Gond nélkül lehet 4K és HDR minőségben élvezni az ilyen formátumú Netflix/HBO/Amazon Prime/Youtube tartalmakat. A következő tévénk is Philips lesz. Egyetlen negatív tapasztalatom, hogy valami rendszerfrissítés és a távirányító firmware-frissítése egyszer régebben összeakadt, és nem működött a QWERTY billentyűzet, ezt csak gyári visszaállítással sikerült orvosolni, viszont azóta is tökéletesen működik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 43PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 43PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Tootoo
16/06/2019
Magyarország
Fantasztikus!
Külalak számomra megfelelő, szép letisztult az ezüst kerettel. Középen a keret alján a terméklogó nem világít. Nagyon szuper az ambilight, már jó ideje terveztem egy ilyen tv vásárlását! Csodás színei vannak és nagyon szép fekete a fekete! A direktled világítás erős, még világos nappaliban is megfelelő a fényereje, sajnos a sarkokban van halvány folt, de ez nem nagyon zavaró, csak ha teljesen fehér vagy szürke a kép, például a menüben. Xbox one X közben csodálatosak a színek, jó rajta játszani, van külön játék mód! Nagyon ötletes a kétoldalas távirányító, kicsit nehéz kitapogatni a gombokat sötétben, ez megszokást igényel, kár, hogy nem kapott világítást! Okos funkciók és az android nem igazán érdekelnek, de kipróbáltam, wifi-ről simán ment a 4K videó hiba nélkül! Csatornaváltás és menü egész gyors! Összességében nagyon elégedett vagyok a tévével!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 55PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 55PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
fercsy2210
10/06/2019
Magyarország
tök szuper ajánlom mindenkinek
esetleg valaki tudna nekem segitni hogy lehet a philps logot be kapcsolni hogy világiasítson?
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 55PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 55PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
Kérjük, vegye figyelembe: lehet, hogy az Amazon alkalmazások nem mindig elérhetők az Ön országában. (Az Amazon alkalmazások jelenleg csak az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában biztosan hozzáférhetők.)
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
A beépített Google Segéd szoftverfrissítésként érkezik majd a 2018-as gyártmányú Android TV-készülékekhez.
Funkcionalitása a ChromeCast beépített alkalmazásoktól és az okoseszközöktől is függ. További részletekért, kérjük, tekintse meg a ChromeCast beépített termékoldalait.