      Energy Label Europe F Energiahatékonysági címke
      További tudnivalókért töltse le a következőt: Energiahatékonysági címke (PDF 195.0KB)

      QLED 4K Ambilight TV

      43PUS8500/12

      Merüljön el a 4K QLED ragyogó színeiben. Magával ragadó Ambilight. Dolby Atmos 3D mozihangzással. A Titan operációs rendszer segítségével pedig mindent megnézhet, amit csak szeretne. Ez a TV nem csak a pillanatot teszi gazdagabbá, hanem jobb vizuális élményt is biztosít.

      QLED 4K Ambilight TV

      • 108 cm-es (43"-es) Ambilight TV
      • 4K QLED
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Vannak TV-k. És van az Ambilight TV

      Vannak TV-k. És van az Ambilight TV

      A beépített LED-lámpáknak köszönhetően – amelyek minden jelenetre reagálnak – az Ambilight színes fényudvar teremt. A filmek, sportközvetítések, zenei klipek és játékok a képernyő határain túl nyúlnak, hogy Ön még jobban elmerülhessen a pillanatokban. Ha egyszer megtapasztalta ezt a ragyogást, soha többé nem szeretne nélküle TV-t.

      4K QLED az élénk képekért és a kvantumpontok nyújtotta színminőségért

      4K QLED az élénk képekért és a kvantumpontok nyújtotta színminőségért

      Élénk színek. Ultraéles jelenetek. Tökéletes képminőség. A 4k (UHD) felbontásnak köszönhetően ez az Ambilight TV minden HDR formátumhoz alkalmazkodik. Legyen szó sötét vagy világos tónusú, lejátszott vagy streamelt jelenetről, minden részletét élvezhet, amint kibontakozik a cselekmény.

      Kerüljön közelebb a részletekhez a pixelpontosságnak köszönhetően

      Kerüljön közelebb a részletekhez a pixelpontosságnak köszönhetően

      A 8 millió pixel harmonikusan együttműködve páratlan 4K-s megtekintést biztosít. A lehető legélesebbre beállított képek részletgazdagabb és élethűbb jeleneteket hívnak életre, így ez a Philips Ambilight TV minden másnál valósághűbben örökíti meg a pillanatot.

      A Dolby Atmos mozihangzást hoz létre

      A Dolby Atmos mozihangzást hoz létre

      Merüljön el az élményekben. A Dolby Atmos pontosan úgy hozza létre a hangzást, ahogy a rendező megálmodta, így Ön minden pillanattal közelebb kerül az eseményekhez. Legyen szó filmekről, sorozatokról, sportműsoroktól vagy játékokról, teljesen fel fog oldódni.

      DTS:X a magával ragadó 3D hangélményért

      DTS:X a magával ragadó 3D hangélményért

      A különleges DTS:X olyan valósághű hangzást nyújt, hogy Ön az események kellős közepén érezheti magát. A 3D hangtechnológiának köszönhetően a hangzás új dimenziója nyílik meg, így a nappalija koncertteremmé válik.

      A Titan operációs rendszerrel közelebb hozhatja a tartalmakat

      A Titan operációs rendszerrel közelebb hozhatja a tartalmakat

      A Philips Smart TV Titan operációs rendszer platformja a kedvenceit tálcán kínálja. A sorozatoktól, a dokumentumfilmeken át a drámákig minden, amit csak szeretne, egyetlen gombnyomással, gyorsan elérhető. Bármit is kíván nézni, a legjobb streaming alkalmazásokat mindig könnyedén elérheti.

      Csatlakozzon egyszerűen intelligens otthoni hálózatához

      Csatlakozzon egyszerűen intelligens otthoni hálózatához

      A Matter Smart Home kompatibilitás zökkenőmentes integrációt biztosít meglévő intelligens otthoni hálózatával. Ha a TV-t a Matter Smart Home alkalmazásból vagy hangvezérlési szolgáltatásokkal szeretné vezérelni, egyszerűen nyomja meg a távvezérlő gombját, és beszéljen. Csökkentheti a fényerőt. Beállíthatja a termosztátot. Még a Philips Ambilight TV-t is bekapcsolhatja. Elég csupán egy parancs. A TV a Google intelligens hangszórókkal és az Apple AirPlay rendszerrel is kompatibilis.

      Többféle méret közül választhat

      Többféle méret közül választhat

      43 hüvelykes kis képernyő, lenyűgöző méretű, 85 hüvelykes TV, a kettő között pedig számtalan opció. Nagyobb választékot teremtve szeretnénk biztosítani, hogy TV-je gyönyörűen belesimuljon a környezetébe. A hat különböző méretnek köszönhetően biztosan megtalálja az otthonába tökéletesen illő TV-készüléket.

      A beszédhang-kiemelés segítségével minden szót tisztává varázsolhat

      Minden szót pontosan hallhat. A beszédhang-kiemelés funkció lehetővé teszi a hallgató számára, hogy a háttérhang befolyásolása nélkül növelje vagy csökkentse a párbeszéd hangerejét. Így egyetlen pillanatról sem fog lemaradni, hiszen minden kiejtett mondat nagyobb tisztasággal hallható.

      Játékra kész csatlakoztathatóság

      A HDMI 2.1 és a VRR segítségével a legtöbbet hozhatja ki konzoljából a gyorsabb játékmenetnek és az egyenletesebb grafikának köszönhetően. A konzol bekapcsolásakor az alacsony bemeneti késleltetés automatikus beállításával a játék új szintjére léphet.

      Európai kialakítás és gondolkodásmód

      Sarokállvány, elegáns, karcsú keret, figyelemre méltó QLED TV – ez az európai formatervezés csúcspontja. Az Ambilightot Lounge üzemmódba állítva a szoba ragyogó színekkel telik meg, miközben a TV pihen. Az újrahasznosított műanyagból készült távvezérlő, az FSC-tanúsítvánnyal rendelkező kartonból készült csomagolás és az újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletek mind-mind a gondos odafigyelés eredményei.

      Műszaki adatok

      • Ambilight

        Ambilight szolgáltatások
        • AmbiSleep
        • Ambilight Music
        • Játék üzemmód
        • LoungeLight üzemmód
        • Ébresztő napkeltekor
        • A fal színéhez alkalmazkodó
        Ambilight változat
        3 oldalas

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        43  hüvelyk
        Átlós képernyőméret (metrikus)
        108  cm
        Panel felbontása
        3840x2160p
        Natív frissítési frekvencia
        60  Hz
        Képfeldolgozó rendszer
        Pixel Precise Ultra HD
        Képjavítás
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Játék
        • A HDR10+ rendszerrel kompatibilis
        • Házimozi
        • Monitor
        • Film
        • Micro Dimming
        • Személyes
        • Ultra felbontás
        Kijelzőtechnológia
        4K Ultra HD QLED

      • Kijelző bemeneti felbontása

        Felbontás – frissítési gyakoriság
        • 576 p – 50 Hz
        • 640x480 – 60 Hz
        • 720 p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560x1440 – 60 Hz
        • 3840x2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Hangolóegység/Vétel/Adás

        Digitális TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Jelerősség kijelzése
        Igen
        Teletext
        1000 oldalas Hypertext
        HEVC támogatás
        Igen

      • Smart TV

        SmartTV alkalmazások*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT alkalmazás*
        • Netflix*
        • YouTube
        OS
        TITAN operációs rendszer
        Memóriaméret (Flash)*
        8 GB-os

      • Smart TV funkciók

        Interaktív TV
        HbbTV
        Hangsegéd*
        • Beépített Amazon Alexa
        • Google Home kompatibilis
        • Mikrofonos távvezérlő
        Okosotthon élmény
        • MATTER
        • Control4
        • Apple Home kompatibilis
        Játék vezérlősáv
        Játéksáv 2.0
        TTS támogatás
        Igen

      • Multimédiás alkalmazások

        Videolejátszási formátumok
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Zenelejátszási formátumok
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Feliratformátumok támogatása
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Képlejátszási formátumok
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Hang

        Hang
        2.0 csatornás
        Kimeneti teljesítmény (RMS)
        20 W
        Hangsugárzó-beállítás
        2 db 10 W-os szélessávú hangsugárzó
        Kodek
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Hangzásjavítás
        • AVL üzemmód
        • Javított mélyhangzás
        • Dolby Media Intelligence
        • Szórakozás
        • Hangszínszabályzó
        • Hallgatási profil
        • Éjszakai mód
        • Kalibrálás a helyiséghez
        • Személyes
        • Beszédhang-kiemelés
        Fejhallgató-jellemzők
        Dolby Atmos, fejhallgatóhoz
        Hangrendszer
        IntelliSound
        Fő hangsugárzó
        Szélessávú Bass Reflex (FR01A)

      • Csatlakoztathatóság

        HDMI csatlakozók száma
        3
        HDMI funkciók
        • 4K
        • Audió visszirányú csatorna
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Lejátszás egy gombnyomásra
        • Távvezérelt áthurkolás
        • Rendszer-hangvezérlés
        • Rendszerkészenlét
        USB csatlakozók száma
        2
        Vezeték nélküli kapcsolat
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kétsávos
        • Bluetooth 5.2
        • Apple AirPlay kompatibilis
        HDCP 2.3
        Igen, az összes HDMI-n
        HDMI ARC
        Igen, a HDMI1-en
        HDMI 2.1 funkciók
        • eARC a HDMI1-es csatlakozón
        • eARC/ VRR/ ALLM támogatás
        EasyLink 2.0
        • Külső beállítás a TV felhasználói felületén keresztül
        • HDMI-CEC, Philips TV/SB-hez

      • Támogatott HDMI videofunkciók

        Játék
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • A HDR10+ rendszerrel kompatibilis

      • EU-s energiacímke

        EPREL regisztrációs számok
        2206259
        Energiaosztály SDR esetén
        F
        Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén
        50  kWh/1000 óra
        Energiaosztály HDR esetén
        G
        Bekapcsolt mód energiaigénye HDR esetén
        80  kWh/1000 óra
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Hálózati készenléti üzemmód
        2.0  W
        Paneltechnológia alkalmazása.
        QLED LCD

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        AC 100-240 V; 50/60 Hz
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        kevesebb mint 0,5 W
        Energiamegtakarítási funkciók
        • Automatikusan kikapcsoló időzítő
        • Fényérzékelő
        • Eco mód
        • Kép némítása (rádióhoz)

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • 2 db AAA elem
        • Jogi és biztonsági brosúra
        • Távvezérlő
        • Asztali állvány
        • Hálózati tápkábel
        • Gyors felhasználói útmutató

      • Kialakítás

        TV-színek
        Matt fekete keret
        Állványkialakítás
        Fekete, ívelt fémállvány

      • Méretek

        Távolság a 2 állvány között
        756 mm  mm
        Fali tartóval kompatibilis
        200 x 100 mm
        TV, állvány nélkül (Szé x Ma x Mé)
        958 x 563 x 87 mm
        TV, állvánnyal együtt (Szé x Ma x Mé)
        958 x 625 x 243 mm
        Kartoncsomagolás (Szé x Ma x Mé)
        1045 x 650 x 133 mm
        A TV tömege, állvány nélkül
        6,76 kg
        A TV tömege, állvánnyal együtt
        7,08 kg
        Tömeg, a csomagolással együtt
        9,8 kg

      • A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
      • Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
      • A Smart TV alkalmazás elérhetősége TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv
      • A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp
      • Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
      • Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: https://www.netflix.com
      • Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
      • Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
      • A távvezérlő felső részén található médiaszolgáltatások gomb országonként eltérő. Kérjük, tekintse meg a dobozban található aktuális terméket.
      • A Google Segéd terméktípustól függően különféle nyelveken és országokban érhető el.
      • A TV-készüléken keresztül elérhető hangvezérlési szolgáltatások köre országonként és nyelvenként eltérő. A legfrissebb információkért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
      • Az Apple, az AirPlay, az Apple Home, a HomeKit és az iOS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegyei.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Minden jog fenntartva.

