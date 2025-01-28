43PUS8500/12
Innovatív. Magával ragadó. Hihetetlen.
Merüljön el a 4K QLED ragyogó színeiben. Magával ragadó Ambilight. Dolby Atmos 3D mozihangzással. A Titan operációs rendszer segítségével pedig mindent megnézhet, amit csak szeretne. Ez a TV nem csak a pillanatot teszi gazdagabbá, hanem jobb vizuális élményt is biztosít.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
A beépített LED-lámpáknak köszönhetően – amelyek minden jelenetre reagálnak – az Ambilight színes fényudvar teremt. A filmek, sportközvetítések, zenei klipek és játékok a képernyő határain túl nyúlnak, hogy Ön még jobban elmerülhessen a pillanatokban. Ha egyszer megtapasztalta ezt a ragyogást, soha többé nem szeretne nélküle TV-t.
Élénk színek. Ultraéles jelenetek. Tökéletes képminőség. A 4k (UHD) felbontásnak köszönhetően ez az Ambilight TV minden HDR formátumhoz alkalmazkodik. Legyen szó sötét vagy világos tónusú, lejátszott vagy streamelt jelenetről, minden részletét élvezhet, amint kibontakozik a cselekmény.
A 8 millió pixel harmonikusan együttműködve páratlan 4K-s megtekintést biztosít. A lehető legélesebbre beállított képek részletgazdagabb és élethűbb jeleneteket hívnak életre, így ez a Philips Ambilight TV minden másnál valósághűbben örökíti meg a pillanatot.
Merüljön el az élményekben. A Dolby Atmos pontosan úgy hozza létre a hangzást, ahogy a rendező megálmodta, így Ön minden pillanattal közelebb kerül az eseményekhez. Legyen szó filmekről, sorozatokról, sportműsoroktól vagy játékokról, teljesen fel fog oldódni.
A különleges DTS:X olyan valósághű hangzást nyújt, hogy Ön az események kellős közepén érezheti magát. A 3D hangtechnológiának köszönhetően a hangzás új dimenziója nyílik meg, így a nappalija koncertteremmé válik.
A Philips Smart TV Titan operációs rendszer platformja a kedvenceit tálcán kínálja. A sorozatoktól, a dokumentumfilmeken át a drámákig minden, amit csak szeretne, egyetlen gombnyomással, gyorsan elérhető. Bármit is kíván nézni, a legjobb streaming alkalmazásokat mindig könnyedén elérheti.
A Matter Smart Home kompatibilitás zökkenőmentes integrációt biztosít meglévő intelligens otthoni hálózatával. Ha a TV-t a Matter Smart Home alkalmazásból vagy hangvezérlési szolgáltatásokkal szeretné vezérelni, egyszerűen nyomja meg a távvezérlő gombját, és beszéljen. Csökkentheti a fényerőt. Beállíthatja a termosztátot. Még a Philips Ambilight TV-t is bekapcsolhatja. Elég csupán egy parancs. A TV a Google intelligens hangszórókkal és az Apple AirPlay rendszerrel is kompatibilis.
43 hüvelykes kis képernyő, lenyűgöző méretű, 85 hüvelykes TV, a kettő között pedig számtalan opció. Nagyobb választékot teremtve szeretnénk biztosítani, hogy TV-je gyönyörűen belesimuljon a környezetébe. A hat különböző méretnek köszönhetően biztosan megtalálja az otthonába tökéletesen illő TV-készüléket.
Minden szót pontosan hallhat. A beszédhang-kiemelés funkció lehetővé teszi a hallgató számára, hogy a háttérhang befolyásolása nélkül növelje vagy csökkentse a párbeszéd hangerejét. Így egyetlen pillanatról sem fog lemaradni, hiszen minden kiejtett mondat nagyobb tisztasággal hallható.
A HDMI 2.1 és a VRR segítségével a legtöbbet hozhatja ki konzoljából a gyorsabb játékmenetnek és az egyenletesebb grafikának köszönhetően. A konzol bekapcsolásakor az alacsony bemeneti késleltetés automatikus beállításával a játék új szintjére léphet.
Sarokállvány, elegáns, karcsú keret, figyelemre méltó QLED TV – ez az európai formatervezés csúcspontja. Az Ambilightot Lounge üzemmódba állítva a szoba ragyogó színekkel telik meg, miközben a TV pihen. Az újrahasznosított műanyagból készült távvezérlő, az FSC-tanúsítvánnyal rendelkező kartonból készült csomagolás és az újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletek mind-mind a gondos odafigyelés eredményei.
Ambilight
Kép/Kijelző
Kijelző bemeneti felbontása
Hangolóegység/Vétel/Adás
Smart TV
Smart TV funkciók
Multimédiás alkalmazások
Hang
Csatlakoztathatóság
Támogatott HDMI videofunkciók
EU-s energiacímke
Tápellátás
Tartozékok
Kialakítás
Méretek
