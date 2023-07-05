The One – Dolby Vision és Dolby Atmos technológiával.

A Dolby Vision és Dolby Atmos minden film, TV-show és videójáték esetében nagyszerű képet és hangot biztosít. Lássa olyannak a képet, amilyennek a rendező megálmodta – többé nem kell bosszankodnia amiatt, hogy a túl sötét képeken nem lehet kivenni, mi történik! Halljon minden szót tisztán. Tapasztalja meg úgy a hanghatásokat, mintha az események kellős közepében lenne.