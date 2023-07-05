A doboz egyéb tartalma
- Távvezérlő
- 2 db AAA elem
- Asztali állvány
- Hálózati tápkábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Jogi és biztonsági brosúra
55PUS8518/12
Amiben minden megvan
Dobja fel szabadidejét az egyedülálló készülékkel. A 4K Ambilight TV-vel minden műsor, film és játék magával ragadó! Lenyűgöző képminőséget biztosít, rendelkezik minden szükséges streaming alkalmazással és egy állvánnyal, ahová könnyedén elhelyezhető egy soundbar.Összes előny megtekintése
Elérhető:
Sajnos ez a termék már nem elérhető
4K Ambilight TV
összes
recurring payment
Az Ambilight TV az egyetlen olyan TV, amely a képernyő mögötti LED-fényekkel reagál arra, amit Ön néz, színes fényudvart varázsolva a látvány köré. Mindent megváltoztat: a TV nagyobbnak tűnik, Ön pedig jobban elmerülhet kedvenc show-műsoraiban, filmjeiben és játékaiban.
A Philips P5 Engine a kedvenc tartalmaihoz méltó, ragyogó képeket biztosít. A részletek észrevehetően nagyobb mélységérzetet nyújtanak. A színek élénkek, a bőrtónusok pedig természetesek. A kontraszt olyan éles, hogy minden részlet érzékelhető. A mozgás tökéletesen folyamatos.
A Dolby Vision és Dolby Atmos minden film, TV-show és videójáték esetében nagyszerű képet és hangot biztosít. Lássa olyannak a képet, amilyennek a rendező megálmodta – többé nem kell bosszankodnia amiatt, hogy a túl sötét képeken nem lehet kivenni, mi történik! Halljon minden szót tisztán. Tapasztalja meg úgy a hanghatásokat, mintha az események kellős közepében lenne.
Olyan TV-t keres, amelyik illik a szobájába? Az Ambilight TV gyakorlatilag keret nélküli képernyője szinte bármilyen szobabelsőhöz illik, és az állítható magasságú állvány ideális a soundbarok számára. A csomagolásaink FSC tanúsítvánnyal rendelkező kartonból készülnek, a nyomtatáshoz pedig újrahasznosított papírt használunk.
Nagyszerű, tiszta TV-s hangzást biztosít a csomagolásból kivéve azonnal. A DTS Play-Fi-vel működő Philips vezeték nélküli otthoni rendszerrel másodpercek alatt csatlakozhat az otthonában lévő kompatibilis soundbarokhoz és vezeték nélküli hangszórókhoz. A TV-t központi hangszóróként használva még egy surround hangzású házimozi-rendszert is létrehozhat.
Alig várja, hogy játszhasson? A 60 Hz-es Ambilight TV HDMI 2.1 támogatása gyors játékmenetet, az Ultra Motion Clarity üzemmód pedig élesebb, egyenletesebb képminőséget nyújt. A konzol bekapcsolásakor automatikusan aktiválódik a rendkívül alacsony bemeneti késleltetés beállítás – bármit is játsszon, az Ambilight játéküzemmódja tovább fokozza az izgalmakat.
Mit szeretne nézni? A Google TV összegyűjti a filmeket, műsorokat és sok mást az alkalmazásaiból és előfizetéseiből, és rendszerezi őket kifejezetten Önnek. A kedvencei alapján javaslatokkal áll elő, ráadásul a telefonján a Google TV alkalmazással akár menet közben is személyre szabhatja a lejátszási listáját.
Több hangsegéd közül választhat! Nyomja meg a Google Segéd gombját a távirányítón, és keressen hangutasításokkal filmeket és sorozatokat, kérjen ajánlásokat, vezérelje a kompatibilis okosotthon-eszközöket és még sok más. Vagy kérje meg Alexát, hogy az Alexa-kompatibilis eszközökön keresztül vezérelje a TV-t.
Bármit is néz, élénk színekkel rendelkező, ragyogó, rendkívül éles képet élvezhet. Ráadásul ez a 4K UHD Ambilight TV minden fontosabb HDR formátummal kompatibilis, így minden részletet látni fog, még a sötét és világos felületeken is HDR tartalom streamelése esetén.
