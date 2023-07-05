Keresőkifejezés

      Energy Label Europe F
      Energiahatékonysági címke (PDF 201.0KB)

      The One 4K Ambilight TV

      55PUS8518/12

      Amiben minden megvan

      Dobja fel szabadidejét az egyedülálló készülékkel. A 4K Ambilight TV-vel minden műsor, film és játék magával ragadó! Lenyűgöző képminőséget biztosít, rendelkezik minden szükséges streaming alkalmazással és egy állvánnyal, ahová könnyedén elhelyezhető egy soundbar.

      Elérhető:

      Sajnos ez a termék már nem elérhető

      The One 4K Ambilight TV

      Amiben minden megvan

      4K Ambilight TV

      • 139 cm-es (55"-es) Ambilight TV
      • P5 Perfect Picture Engine
      • A fő HDR formátumok támogatása
      • Google TV™
      The One – magával ragadó Ambilight funkcióval.

      The One – magával ragadó Ambilight funkcióval.

      Az Ambilight TV az egyetlen olyan TV, amely a képernyő mögötti LED-fényekkel reagál arra, amit Ön néz, színes fényudvart varázsolva a látvány köré. Mindent megváltoztat: a TV nagyobbnak tűnik, Ön pedig jobban elmerülhet kedvenc show-műsoraiban, filmjeiben és játékaiban.

      The One – lenyűgöző látványvilággal. Philips P5 Picture Engine technológiával.

      The One – lenyűgöző látványvilággal. Philips P5 Picture Engine technológiával.

      A Philips P5 Engine a kedvenc tartalmaihoz méltó, ragyogó képeket biztosít. A részletek észrevehetően nagyobb mélységérzetet nyújtanak. A színek élénkek, a bőrtónusok pedig természetesek. A kontraszt olyan éles, hogy minden részlet érzékelhető. A mozgás tökéletesen folyamatos.

      The One – Dolby Vision és Dolby Atmos technológiával.

      The One – Dolby Vision és Dolby Atmos technológiával.

      A Dolby Vision és Dolby Atmos minden film, TV-show és videójáték esetében nagyszerű képet és hangot biztosít. Lássa olyannak a képet, amilyennek a rendező megálmodta – többé nem kell bosszankodnia amiatt, hogy a túl sötét képeken nem lehet kivenni, mi történik! Halljon minden szót tisztán. Tapasztalja meg úgy a hanghatásokat, mintha az események kellős közepében lenne.

      Karcsú kialakítású TV. Környezetbarát csomagolás.

      Karcsú kialakítású TV. Környezetbarát csomagolás.

      Olyan TV-t keres, amelyik illik a szobájába? Az Ambilight TV gyakorlatilag keret nélküli képernyője szinte bármilyen szobabelsőhöz illik, és az állítható magasságú állvány ideális a soundbarok számára. A csomagolásaink FSC tanúsítvánnyal rendelkező kartonból készülnek, a nyomtatáshoz pedig újrahasznosított papírt használunk.

      Philips vezeték nélküli otthoni rendszer DTS Play-Fi-vel

      Philips vezeték nélküli otthoni rendszer DTS Play-Fi-vel

      Nagyszerű, tiszta TV-s hangzást biztosít a csomagolásból kivéve azonnal. A DTS Play-Fi-vel működő Philips vezeték nélküli otthoni rendszerrel másodpercek alatt csatlakozhat az otthonában lévő kompatibilis soundbarokhoz és vezeték nélküli hangszórókhoz. A TV-t központi hangszóróként használva még egy surround hangzású házimozi-rendszert is létrehozhat.

      Imádja a játékokat. 60 Hz-es, VRR, rendkívül alacsony bemeneti késleltetés.

      Imádja a játékokat. 60 Hz-es, VRR, rendkívül alacsony bemeneti késleltetés.

      Alig várja, hogy játszhasson? A 60 Hz-es Ambilight TV HDMI 2.1 támogatása gyors játékmenetet, az Ultra Motion Clarity üzemmód pedig élesebb, egyenletesebb képminőséget nyújt. A konzol bekapcsolásakor automatikusan aktiválódik a rendkívül alacsony bemeneti késleltetés beállítás – bármit is játsszon, az Ambilight játéküzemmódja tovább fokozza az izgalmakat.

      Kedvenc szórakozása a Google segítségével.

      Kedvenc szórakozása a Google segítségével.

      Mit szeretne nézni? A Google TV összegyűjti a filmeket, műsorokat és sok mást az alkalmazásaiból és előfizetéseiből, és rendszerezi őket kifejezetten Önnek. A kedvencei alapján javaslatokkal áll elő, ráadásul a telefonján a Google TV alkalmazással akár menet közben is személyre szabhatja a lejátszási listáját.

      Hangvezérlés. Google Segéd. Működik az Alexával is

      Hangvezérlés. Google Segéd. Működik az Alexával is

      Több hangsegéd közül választhat! Nyomja meg a Google Segéd gombját a távirányítón, és keressen hangutasításokkal filmeket és sorozatokat, kérjen ajánlásokat, vezérelje a kompatibilis okosotthon-eszközöket és még sok más. Vagy kérje meg Alexát, hogy az Alexa-kompatibilis eszközökön keresztül vezérelje a TV-t.

      Páratlanul éles kép. Lebilincselő vizuális élmény.

      Bármit is néz, élénk színekkel rendelkező, ragyogó, rendkívül éles képet élvezhet. Ráadásul ez a 4K UHD Ambilight TV minden fontosabb HDR formátummal kompatibilis, így minden részletet látni fog, még a sötét és világos felületeken is HDR tartalom streamelése esetén.

      Műszaki adatok

      • Ambilight

        Ambilight szolgáltatások
        • A fal színéhez alkalmazkodó
        • Lounge üzemmód
        • Játék üzemmód
        • Ambilight Music
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • Kompatibilis a Philips vezeték nélküli otthoni hangszórókkal
        • Ambilight Bootup Animation
        Ambilight változat
        3 oldalas

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        55  hüvelyk
        Átlós képernyőméret (metrikus)
        139  cm
        Kijelző
        4K Ultra HD LED
        Panel felbontása
        3840 x 2160
        Natív frissítési frekvencia
        60  Hz
        Képfeldolgozó rendszer
        P5 Perfect Picture Engine
        Képjavítás
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Micro Dimming Pro
        • Natural Motion (Természetes mozgás)
        • Széles színtartomány: a DCI-P3 90%-a
        • CalMAN használatára kész
        • HLG (Hybrid Log Gamma)

      • Kijelző bemeneti felbontása

        Felbontás – frissítési gyakoriság
        • 576 p – 50 Hz
        • 640x480 – 60 Hz
        • 720 p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920x1080 p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • ,50 Hz,60 Hz
        • 2560x1440 – 60 Hz
        • 3840x2160 p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Hangolóegység/Vétel/Adás

        Digitális TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Videolejátszás
        • PAL
        • SECAM
        TV-műsorfüzet*
        8 napos elektronikus programfüzet
        Jelerősség kijelzése
        Igen
        Teletext
        1000 oldalas Hypertext
        HEVC támogatás
        Igen

      • Android TV

        OS
        Google TV™
        Előzetesen telepített alkalmazások
        • Google Play Movies*
        • Google keresés
        • YouTube
        • Netflix
        • Apple TV
        • BBC iPlayer
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • YouTube Zene
        • Fitnesz alkalmazás
        • Ambilight Aurora
        Memóriaméret (flash)
        16 GB*
        Játék felhő
        GeForce Now

      • Smart TV funkciók

        Interaktív TV
        HbbTV
        Távvezérlő
        Hangvezérlés
        Hangsegéd*
        • Beépített Google Segéd
        • Mikrofonos távvezérlő
        • Az Alexával is kompatibilis

      • Multimédiás alkalmazások

        Videolejátszási formátumok
        • Formátumkonténerek: AVI, MKV
        • H.264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Zenelejátszási formátumok
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2-től v9.2-ig)
        • WMA-PRO (v9 és v10)
        • FLAC
        Feliratformátumok támogatása
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Képlejátszási formátumok
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • 360 fokos fotó
        • HEIF

      • Feldolgozás

        Feldolgozási teljesítmény
        Quad Core

      • Hang

        Kimeneti teljesítmény (RMS)
        20 W
        Hangsugárzó-beállítás
        2 db 10 W-os szélessávú hangsugárzó
        Kodek
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Hangzásjavítás
        • Mesterséges intelligenciával vezérelt hang
        • Tiszta párbeszédek
        • Dolby Atmos
        • Dolby mélyhangkiemelés
        • Dolby hangerő-kiegyenlítő
        • Éjszakai mód
        • Mesterséges intelligenciával támogatott EQ
        • DTS Play-Fi
        • Mimi egyéni hangzásbeállítás
        • Kalibrálás a helyiséghez

      • Csatlakoztathatóság

        HDMI csatlakozók száma
        4
        HDMI funkciók
        • 4K
        • Audió visszirányú csatorna
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Távvezérelt áthurkolás
        • Rendszer-hangvezérlés
        • Rendszerkészenlét
        • Lejátszás egy gombnyomásra
        USB csatlakozók száma
        2
        Vezeték nélküli kapcsolat
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kétsávos
        • Bluetooth 5.0
        Egyéb csatlakozások
        • Általános interfész plusz (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Digitális audiokimenet (optikai)
        • Fejhallgató-kimenet
        • Szervizcsatlakozó
        • Műholdas csatlakozó
        HDCP 2.3
        Igen, az összes HDMI-n
        HDMI ARC
        Igen, a HDMI2-n
        HDMI 2.1 funkciók
        • eARC a HDMI 2 csatlakozón
        • eARC/ VRR/ ALLM támogatás
        • Max. 48 Gbps adatátviteli sebesség
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC, Philips TV/SB-hez
        • Külső beállítás a TV felhasználói felületén keresztül

      • Támogatott HDMI videofunkciók

        HDMI 1/2
        HDMI 2.0
        Játék
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • Dolby Vision játék
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG
        • HDR10+

      • EU-s energiacímke

        EPREL regisztrációs számok
        1533388
        Energiaosztály SDR esetén
        F
        Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén
        77  kWh/1000 óra
        Energiaosztály HDR esetén
        G
        Bekapcsolt mód energiaigénye HDR esetén
        118  kWh/1000 óra
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Hálózati készenléti üzemmód
        2.0  W
        Alkalmazott paneltechnológia
        LED LCD

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        220–240 V AC, 50/60 Hz
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        kevesebb mint 0,3 W
        Energiamegtakarítási funkciók
        • Automatikusan kikapcsoló időzítő
        • Kép némítása (rádióhoz)
        • Eco mód
        • Fényérzékelő

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • Távvezérlő
        • 2 db AAA elem
        • Asztali állvány
        • Hálózati tápkábel
        • Gyors üzembe helyezési útmutató
        • Jogi és biztonsági brosúra

      • Kialakítás

        TV-színek
        Antracitszürke keret
        Állványkialakítás
        Antracitszürke szélső helyzetű lábak

      • Méretek

        Készülék szélessége
        1231,0  mm
        Készülék magassága
        720,0  mm
        Készülék mélysége
        81,0  mm
        Termék tömege
        15,2  kg
        Készülék szélessége (állvánnyal együtt)
        1231.0  mm
        Készülék magassága (állvánnyal együtt)
        740.0/778.0  mm
        Készülék mélysége (állvánnyal együtt)
        256.0  mm
        Termék tömege (+állvány)
        16.0  kg
        Doboz szélessége
        1360.0  mm
        Doboz magassága
        840.0  mm
        Doboz mélysége
        160.0  mm
        Tömeg, a csomagolással együtt
        19,5  kg
        Állvány szélessége
        737.0/1014.0  mm
        Állvány magassága
        29.5/68.0  mm
        Állvány mélysége
        256.0  mm
        Távolság a 2 állvány között
        737.0/1014/0  mm
        Az állvány magassága a TV aljának széléig
        29.5/68.0  mm
        Fali tartóval kompatibilis
        200 x 300 mm

      Mit tartalmaz a doboz?

      A doboz egyéb tartalma

      • Távvezérlő
      • 2 db AAA elem
      • Asztali állvány
      • Hálózati tápkábel
      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      • Jogi és biztonsági brosúra
      • Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
      • Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
      • Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
      • A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Memóriaméret (flash): 16 GB, a ténylegesen rendelkezésre álló lemezterület változhat (pl. az [előre] telepített alkalmazásoktól, a telepített operációs rendszertől stb. függően)
      • A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
      • Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: https://www.netflix.com
      • Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
      • Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
      • Disney+ előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney és a kapcsolódó szervezetek. A Disney+ csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
      • A Google Segéd az Android O (8) vagy újabb operációs rendszeren futó Philips Android TV-ken érhető el. A Google Segéd csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
      • A Google TV a készülék szoftveres megoldásának a neve, amely a Google LLC védjegye.
      • A Google TV a készülék szoftveres megoldásának a neve, amely a Google LLC védjegye. A YouTube, az Ok Google és egyéb megjelölések a Google LLC védjegyei.
