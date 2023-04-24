A doboz egyéb tartalma
- Távvezérlő
- 2 db AAA elem
- Asztali állvány
- Hálózati tápkábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Jogi és biztonsági brosúra
65PUS7008/12
Találja meg. Nézze meg. Imádni fogja.
Bármit nézne szívesen, ez a gyorsan reagáló okostévé azonnal megtalálja. Legyen szó akár a régi kedvencekről, akár az új megjelenésekről, Ön nyugodtan hátradőlhet, miközben a tévé az összes nagy streaming szolgáltatást végigkeresi! Élvezze az élénk képet és a magával ragadó hangzást.Összes előny megtekintése
4K TV
Bármit is néz, ez a 4K LED TV élénk színekkel rendelkező, ragyogó, rendkívül éles képet biztosít. Ráadásul a TV minden fontosabb HDR formátummal kompatibilis, így minden részletet látni fog, még a sötét és világos felületeken is – HDR tartalom streamelése esetén.
Az új okostévének köszönhetően gyorsan megtalálja. Sorozatot néz? A megtekintés közvetlenül a kezdőképernyőről folytatható. Ha valami újat keres, olyan kategóriák között böngészhet, mint például az akció vagy a dráma, és megtekintheti a legjobb streaming szolgáltatások javaslatait – mindezt egy helyen.
Olyan TV-t keres, amelyik illik a szobába? A 4K Smart TV gyakorlatilag keret nélküli képernyője szinte bármilyen belső térbe illik, és a karcsú, ezüst színű lábak olyan hatást keltenek, mintha a képernyő lebegne. A csomagoláshoz és a betétekhez újrahasznosított kartont és papírt használunk.
A HDMI 2.1 segítségével a legtöbbet hozhatja ki játékkonzoljából – gyors játékmenet és tetszetős grafika mellett élvezheti a játék nyújtotta élményt. A készülék támogatja a VRR-t, az alacsony bemeneti késleltetés beállítás pedig automatikusan aktiválódik a konzol bekapcsolásakor.
