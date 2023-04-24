Lenyűgöző TV. Bonyodalmak nélkül. Philips Smart TV.

Az új okostévének köszönhetően gyorsan megtalálja. Sorozatot néz? A megtekintés közvetlenül a kezdőképernyőről folytatható. Ha valami újat keres, olyan kategóriák között böngészhet, mint például az akció vagy a dráma, és megtekintheti a legjobb streaming szolgáltatások javaslatait – mindezt egy helyen.