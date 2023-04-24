Keresőkifejezés

      LED 4K TV

      65PUS7008/12

      Találja meg. Nézze meg. Imádni fogja.

      Bármit nézne szívesen, ez a gyorsan reagáló okostévé azonnal megtalálja. Legyen szó akár a régi kedvencekről, akár az új megjelenésekről, Ön nyugodtan hátradőlhet, miközben a tévé az összes nagy streaming szolgáltatást végigkeresi! Élvezze az élénk képet és a magával ragadó hangzást.

      LED 4K TV

      Találja meg. Nézze meg. Imádni fogja.

      4K TV

      • 164 cm-es (65"-es) TV
      • Támogatja a fő HDR formátumokat
      • Philips Smart TV
      Páratlanul éles kép. Lebilincselő vizuális élmény.

      Páratlanul éles kép. Lebilincselő vizuális élmény.

      Bármit is néz, ez a 4K LED TV élénk színekkel rendelkező, ragyogó, rendkívül éles képet biztosít. Ráadásul a TV minden fontosabb HDR formátummal kompatibilis, így minden részletet látni fog, még a sötét és világos felületeken is – HDR tartalom streamelése esetén.

      Lenyűgöző TV. Bonyodalmak nélkül. Philips Smart TV.

      Lenyűgöző TV. Bonyodalmak nélkül. Philips Smart TV.

      Az új okostévének köszönhetően gyorsan megtalálja. Sorozatot néz? A megtekintés közvetlenül a kezdőképernyőről folytatható. Ha valami újat keres, olyan kategóriák között böngészhet, mint például az akció vagy a dráma, és megtekintheti a legjobb streaming szolgáltatások javaslatait – mindezt egy helyen.

      Karcsú kialakítású TV. Környezetbarát csomagolás.

      Karcsú kialakítású TV. Környezetbarát csomagolás.

      Olyan TV-t keres, amelyik illik a szobába? A 4K Smart TV gyakorlatilag keret nélküli képernyője szinte bármilyen belső térbe illik, és a karcsú, ezüst színű lábak olyan hatást keltenek, mintha a képernyő lebegne. A csomagoláshoz és a betétekhez újrahasznosított kartont és papírt használunk.

      Játékhoz kiváló. VRR és alacsony bemeneti késleltetés bármely konzolon.

      Játékhoz kiváló. VRR és alacsony bemeneti késleltetés bármely konzolon.

      A HDMI 2.1 segítségével a legtöbbet hozhatja ki játékkonzoljából – gyors játékmenet és tetszetős grafika mellett élvezheti a játék nyújtotta élményt. A készülék támogatja a VRR-t, az alacsony bemeneti késleltetés beállítás pedig automatikusan aktiválódik a konzol bekapcsolásakor.

      Műszaki adatok

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        65  hüvelyk
        Átlós képernyőméret (metrikus)
        164  cm
        Kijelző
        4K Ultra HD LED
        Panel felbontása
        3840 x 2160
        Natív frissítési frekvencia
        60  Hz
        Képfeldolgozó rendszer
        Pixel Precise Ultra HD
        Képjavítás
        • HDR10
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • A HDR10+ rendszerrel kompatibilis

      • Kijelző bemeneti felbontása

        Felbontás – frissítési gyakoriság
        • 576 p – 50 Hz
        • 640x480 – 60 Hz
        • 720 p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920x1080 p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • ,50 Hz,60 Hz
        • 2560x1440 – 60 Hz
        • 3840x2160 p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Hangolóegység/Vétel/Adás

        Digitális TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Videolejátszás
        • PAL
        • SECAM
        TV-műsorfüzet*
        8 napos elektronikus programfüzet
        Jelerősség kijelzése
        Igen
        Teletext
        1000 oldalas Hypertext
        HEVC támogatás
        Igen

      • Smart TV

        OS
        Smart TV továbbfejlesztett operációs rendszerrel

      • Smart TV funkciók

        Felhasználói interakció
        • SimplyShare
        • Képernyőtükrözés
        Interaktív TV
        HbbTV
        SmartTV alkalmazások*
        • YouTube
        • Philips store
        • Amazon Prime video
        • Netflix
        Hangsegéd*
        • Az Alexával is kompatibilis
        • Google Home kompatibilis

      • Multimédiás alkalmazások

        Videolejátszási formátumok
        • Formátumkonténerek: AVI, MKV
        • H.264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Zenelejátszási formátumok
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2-től v9.2-ig)
        • WMA-PRO (v9 és v10)
        • FLAC
        Feliratformátumok támogatása
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Képlejátszási formátumok
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Feldolgozás

        Feldolgozási teljesítmény
        Dual Core

      • Hang

        Kimeneti teljesítmény (RMS)
        16 W
        Hangsugárzó-beállítás
        2 db 8 W-os teljes tartományú hangsugárzó
        Kodek
        Dolby Digital MS12 V2.5
        Hangzásjavítás
        • Mesterséges intelligenciával vezérelt hang
        • Tiszta párbeszédek
        • Dolby mélyhangkiemelés
        • Dolby hangerő-kiegyenlítő
        • Éjszakai mód
        • Mesterséges intelligenciával támogatott EQ

      • Csatlakoztathatóság

        HDMI csatlakozók száma
        3
        HDMI funkciók
        • 4K
        • Audió visszirányú csatorna
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Távvezérelt áthurkolás
        • Rendszer-hangvezérlés
        • Rendszerkészenlét
        • Lejátszás egy gombnyomásra
        USB csatlakozók száma
        2
        Vezeték nélküli kapcsolat
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, egysávos
        Egyéb csatlakozások
        • Általános interfész plusz (CI+)
        • Szervizcsatlakozó
        • Műholdas csatlakozó
        HDCP 2.3
        Igen, az összes HDMI-n
        HDMI ARC
        Igen, a HDMI1-en
        HDMI 2.1 funkciók
        • eARC a HDMI1-es csatlakozón
        • eARC/ VRR/ ALLM támogatás
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC, Philips TV/SB-hez
        • Külső beállítás a TV felhasználói felületén keresztül

      • Támogatott HDMI videofunkciók

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • EU-s energiacímke

        EPREL regisztrációs számok
        1437548
        Energiaosztály SDR esetén
        E
        Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén
        85  kWh/1000 óra
        Energiaosztály HDR esetén
        G
        Bekapcsolt mód energiaigénye HDR esetén
        135  kWh/1000 óra
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Hálózati készenléti üzemmód
        2.0  W
        Alkalmazott paneltechnológia
        LED LCD

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        220–240 V AC, 50/60 Hz
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        < 0,3 W
        Energiamegtakarítási funkciók
        • Automatikusan kikapcsoló időzítő
        • Kép némítása (rádióhoz)
        • Eco mód
        • Fényérzékelő
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • Távvezérlő
        • 2 db AAA elem
        • Asztali állvány
        • Hálózati tápkábel
        • Gyors üzembe helyezési útmutató
        • Jogi és biztonsági brosúra

      • Kialakítás

        TV-színek
        Matt fekete keret
        Állványkialakítás
        Fekete, matt, formázott rudak

      • Méretek

        Készülék szélessége
        1447,0  mm
        Készülék magassága
        843,0  mm
        Készülék mélysége
        92,0  mm
        Termék tömege
        17,8  kg
        Készülék szélessége (állvánnyal együtt)
        1447.0  mm
        Készülék magassága (állvánnyal együtt)
        864.0  mm
        Készülék mélysége (állvánnyal együtt)
        290.0  mm
        Termék tömege (+állvány)
        18.0  kg
        Doboz szélessége
        1600.0  mm
        Doboz magassága
        995.0  mm
        Doboz mélysége
        170.0  mm
        Tömeg, a csomagolással együtt
        22,6  kg
        Állvány szélessége
        760.0  mm
        Állvány magassága
        21.0  mm
        Állvány mélysége
        290.0  mm
        Távolság a 2 állvány között
        760.0  mm
        Az állvány magassága a TV aljának széléig
        21.0  mm
        Fali tartóval kompatibilis
        400 x 300 mm

      Mit tartalmaz a doboz?

      A doboz egyéb tartalma

      • Távvezérlő
      • 2 db AAA elem
      • Asztali állvány
      • Hálózati tápkábel
      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      • Jogi és biztonsági brosúra
      • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
      • Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
      • Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
      • A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
      • A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
      • Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
      • Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: https://www.netflix.com
      • A Rakuten TV csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
      • A Google Segéd azokban az országokban vehető igénybe, ahol a Google bevezette ezt a funkciót.
      • Távvezérlő mikrofon nélkül, a Google Segéd a Google Home mobilalkalmazáson vagy a Google Home Speaker alkalmazáson keresztül működik.
