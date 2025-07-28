Vezérelje a légtisztítóját bárhonnan a Philips Air+ alkalmazással

Párosítsa a légtisztítót az Air+ alkalmazással a beltéri és kültéri levegőminőség ellenőrzéséhez, a távvezérléshez és a Google és az Alexa segítségével történő hangvezérléshez. Az alkalmazásban válassza ki az Auto+ módot az AI-technológiához, amely alkalmazkodik a napirendjéhez, miközben minimalizálja a zajt és az energiafogyasztást.