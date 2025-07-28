AC2220/10
Legcsendesebb légtisztítónk. Tiszta levegő, szinte zajtalanul.
Legcsendesebb légtisztítónkkal tiszta, biztonságos levegőt lélegezhet be az otthonában. Percek alatt eltávolítja az allergének és szennyeződések 99,97%-át, minimális energiafogyasztás és zajkibocsátás mellett. Karcsú kialakításának és intelligens kezelőszerveinek köszönhetően tökéletesen belesimul otthonába és életmódjába.Összes előny megtekintése
Intelligens légtisztító
A hatékony, 420 m3/h-s szűrési teljesítmény (CADR) (1) révén könnyedén gondoskodik a légtisztításról egy akár 109 m2-es helyiségben, egy 20 m2-es helyiség levegőjét pedig kevesebb mint 7 perc alatt tisztítja meg (2).
Ismerje meg legcsendesebb, SilentWings technológiával működő légtisztítónkat. A baglyok nesztelen szárnycsapásának mintájára kialakított működésű ventilátorlapát csendes légtisztítást biztosít, akár mindössze 13 dB(A) hangerővel.
Az előszűrő, a NanoProtect HEPA -szűrő és az aktív szenes szűrő által biztosított 3 rétegű szűrés az egészen apró, 0,003 mikron méretű részecskék 99,97%-át felfogja (4) – ami kisebb a legkisebb ismert vírusnál!
Az eredeti szűrők gondoskodnak az akár 3 évig tartó optimális teljesítményről (5), így kevesebb erőfeszítéssel és költséggel járnak. A légtisztító kiszámolja a szűrő élettartamát, és figyelmezteti Önt a cserére.
Válassza ki a gyerekek Lefekvési rutinjának megfelelő ütemezést, hogy alaposan megtisztítsa a levegőt, mielőtt gyermeke lefekszik. A készülék ezután csendes Alvó üzemmódba vált, és halvány éjszakai fényt bocsát ki. Így a kicsik biztonságban érzik magukat a sötétben, a szülők pedig nyugodtan alhatnak egész éjjel.
Egész napos védelem az allergiásoknak. Eltávolítja a poratkák, pollenek, háziállatok vagy a penész allergénjeinek 99,99%-át (6), amik köztudottan allergiás és szénanáthás tüneteket váltanak ki (7). ECARF-tanúsítvánnyal rendelkezik, és az allergiások barátja.
Eltávolítja levegőben terjedő vírusok és baktériumok 99,9%-át. Független tesztelés alapján eltávolítja a H1N1 influenzavírust (8), és a Staphylococcus baktériumokat (9).
Az aktív szenes réteg kiszűri a szagokat, és eltávolítja a beltéri levegőben lévő gáznemű szennyező anyagok több mint 95%-át (10), mint amilyen az iparnak és közlekedésnek betudható nitrogén-dioxid, a toluol vagy a háztartási festékekből, fertőtlenítőszerekből és bútorokból származó illékony szerves vegyületek.
Tisztább levegő alacsony villanyszámlával. A légtisztító maximális fokozaton is csak 28 W-ot fogyaszt, vagyis kevesebbet egy hagyományos izzónál.
Az Aerasense technológia másodpercenként 1000-szer pásztázza a levegőt szennyező anyagok után kutatva, és valós időben tájékoztat a levegőminőségről a termék kijelzőjén vagy az alkalmazásban. Automatikus üzemmódban a készülék intelligensen kiválasztja a megfelelő sebességet az egyes helyzetekhez alkalmazkodva.
Párosítsa a légtisztítót az Air+ alkalmazással a beltéri és kültéri levegőminőség ellenőrzéséhez, a távvezérléshez és a Google és az Alexa segítségével történő hangvezérléshez. Az alkalmazásban válassza ki az Auto+ módot az AI-technológiához, amely alkalmazkodik a napirendjéhez, miközben minimalizálja a zajt és az energiafogyasztást.
Válassza a Friss levegős ébresztést, így mire felébred, fokozatosan megemelkedik a tisztítás sebessége. Este, mielőtt lefekszik, a Friss levegős lefekvés alaposan megtisztítja a szoba levegőjét, és meghitt, meleg éjszakai fénnyel világít.
