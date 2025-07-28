Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    • Legcsendesebb légtisztítónk. Tiszta levegő, szinte zajtalanul. Legcsendesebb légtisztítónk. Tiszta levegő, szinte zajtalanul. Legcsendesebb légtisztítónk. Tiszta levegő, szinte zajtalanul.
    • Play Pause

      PureProtect Quiet 2200 Series Intelligens légtisztító

      AC2220/10

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Legcsendesebb légtisztítónk. Tiszta levegő, szinte zajtalanul.

      Legcsendesebb légtisztítónkkal tiszta, biztonságos levegőt lélegezhet be az otthonában. Percek alatt eltávolítja az allergének és szennyeződések 99,97%-át, minimális energiafogyasztás és zajkibocsátás mellett. Karcsú kialakításának és intelligens kezelőszerveinek köszönhetően tökéletesen belesimul otthonába és életmódjába.

      Összes előny megtekintése

      PureProtect Quiet 2200 Series Intelligens légtisztító

      Hasonló termékek

      Összes Levegőtisztító megtekintése

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Ez a termék
      PureProtect Quiet 2200 Series
      - {discount-value}

      PureProtect Quiet 2200 Series

      Intelligens légtisztító

      összes

      recurring payment

      Legcsendesebb légtisztítónk. Tiszta levegő, szinte zajtalanul.

      Hatékonyan kiszűri az allergéneket és szennyező anyagokat.

      • Akár 109 m2-es helyiség légtisztítására
      • Legcsendesebb légtisztítónk
      • 3 év élettartamú szűrő
      • 420 m3/órás tisztalevegő-szállítás/CADR
      • HEPA- és aktív szén szűrő
      Alaposan megtisztítja akár egy 109 m2-es helyiség levegőjét is

      Alaposan megtisztítja akár egy 109 m2-es helyiség levegőjét is

      A hatékony, 420 m3/h-s szűrési teljesítmény (CADR) (1) révén könnyedén gondoskodik a légtisztításról egy akár 109 m2-es helyiségben, egy 20 m2-es helyiség levegőjét pedig kevesebb mint 7 perc alatt tisztítja meg (2).

      Legcsendesebb légtisztítónk, alacsony zajszintre tervezve

      Legcsendesebb légtisztítónk, alacsony zajszintre tervezve

      Ismerje meg legcsendesebb, SilentWings technológiával működő légtisztítónkat. A baglyok nesztelen szárnycsapásának mintájára kialakított működésű ventilátorlapát csendes légtisztítást biztosít, akár mindössze 13 dB(A) hangerővel.

      A 3 rétegű HEPA szűrő megköti az utrafinom részecskék 99,97%-át

      A 3 rétegű HEPA szűrő megköti az utrafinom részecskék 99,97%-át

      Az előszűrő, a NanoProtect HEPA -szűrő és az aktív szenes szűrő által biztosított 3 rétegű szűrés az egészen apró, 0,003 mikron méretű részecskék 99,97%-át felfogja (4) – ami kisebb a legkisebb ismert vírusnál!

      Hosszú, 3 év élettartamú szűrő

      Hosszú, 3 év élettartamú szűrő

      Az eredeti szűrők gondoskodnak az akár 3 évig tartó optimális teljesítményről (5), így kevesebb erőfeszítéssel és költséggel járnak. A légtisztító kiszámolja a szűrő élettartamát, és figyelmezteti Önt a cserére.

      Megnyugtató, tiszta levegőjű környezet a gyerekek altatásához, éjjeli lámpával

      Megnyugtató, tiszta levegőjű környezet a gyerekek altatásához, éjjeli lámpával

      Válassza ki a gyerekek Lefekvési rutinjának megfelelő ütemezést, hogy alaposan megtisztítsa a levegőt, mielőtt gyermeke lefekszik. A készülék ezután csendes Alvó üzemmódba vált, és halvány éjszakai fényt bocsát ki. Így a kicsik biztonságban érzik magukat a sötétben, a szülők pedig nyugodtan alhatnak egész éjjel.

      Kiszűri a porból, pollenekből, háziállatokból származó allergének 99,99%-át.

      Kiszűri a porból, pollenekből, háziállatokból származó allergének 99,99%-át.

      Egész napos védelem az allergiásoknak. Eltávolítja a poratkák, pollenek, háziállatok vagy a penész allergénjeinek 99,99%-át (6), amik köztudottan allergiás és szénanáthás tüneteket váltanak ki (7). ECARF-tanúsítvánnyal rendelkezik, és az allergiások barátja.

      Hatékonyan csökkenti a vírusok mennyiségét a levegőben

      Hatékonyan csökkenti a vírusok mennyiségét a levegőben

      Eltávolítja levegőben terjedő vírusok és baktériumok 99,9%-át. Független tesztelés alapján eltávolítja a H1N1 influenzavírust (8), és a Staphylococcus baktériumokat (9).

      Csapdába ejti a szagokat és a gáznemű szennyező anyagokat

      Csapdába ejti a szagokat és a gáznemű szennyező anyagokat

      Az aktív szenes réteg kiszűri a szagokat, és eltávolítja a beltéri levegőben lévő gáznemű szennyező anyagok több mint 95%-át (10), mint amilyen az iparnak és közlekedésnek betudható nitrogén-dioxid, a toluol vagy a háztartási festékekből, fertőtlenítőszerekből és bútorokból származó illékony szerves vegyületek.

      Kevesebb energiát fogyaszt egy izzónál

      Kevesebb energiát fogyaszt egy izzónál

      Tisztább levegő alacsony villanyszámlával. A légtisztító maximális fokozaton is csak 28 W-ot fogyaszt, vagyis kevesebbet egy hagyományos izzónál.

      Intelligensen érzékeli a beltéri levegőminőséget és ahhoz alkalmazkodik

      Intelligensen érzékeli a beltéri levegőminőséget és ahhoz alkalmazkodik

      Az Aerasense technológia másodpercenként 1000-szer pásztázza a levegőt szennyező anyagok után kutatva, és valós időben tájékoztat a levegőminőségről a termék kijelzőjén vagy az alkalmazásban. Automatikus üzemmódban a készülék intelligensen kiválasztja a megfelelő sebességet az egyes helyzetekhez alkalmazkodva.

      Vezérelje a légtisztítóját bárhonnan a Philips Air+ alkalmazással

      Vezérelje a légtisztítóját bárhonnan a Philips Air+ alkalmazással

      Párosítsa a légtisztítót az Air+ alkalmazással a beltéri és kültéri levegőminőség ellenőrzéséhez, a távvezérléshez és a Google és az Alexa segítségével történő hangvezérléshez. Az alkalmazásban válassza ki az Auto+ módot az AI-technológiához, amely alkalmazkodik a napirendjéhez, miközben minimalizálja a zajt és az energiafogyasztást.

      Elalvás és ébredés friss, tiszta levegővel

      Elalvás és ébredés friss, tiszta levegővel

      Válassza a Friss levegős ébresztést, így mire felébred, fokozatosan megemelkedik a tisztítás sebessége. Este, mielőtt lefekszik, a Friss levegős lefekvés alaposan megtisztítja a szoba levegőjét, és meghitt, meleg éjszakai fénnyel világít.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Szín
        Sarkvidéki fehér
        Internetkapcsolat
        Igen (Air + alkalmazás)
        Hangvezérlés
        Igen (Alexa, Google Home)

      • Műszaki adatok

        Maximális teljesítmény
        28 W
        Levegőminőség-érzékelők
        PM2.5
        Min. zajszint
        13 dB
        Max. zajszint
        45 dB

      • Teljesítmény

        CADR (tisztalevegő-szállítási sebesség) (részecske, GB/T)
        420 m3/óra
        Szűrőrétegek
        HEPA, aktív szén, előszűrő
        Részecskeszűrés
        99,97%, 0,003 mikron esetén
        Max. szobaméret
        109 m2

      • Felhasználás

        Kábel hossza
        1,5 m
        Ütemező
        Igen (az alkalmazásban)
        Automata üzemmód
        Igen
        Éjszakai üzemmód
        Igen
        Sebességbeállítások
        Igen (5 szint)
        Automatikusan elsötétülő kijelző
        Igen
        Éjszakai hangulatvilágítás
        Igen
        Visszajelzés a levegőminőségről
        Színes gyűrű, numerikus
        Javasolt szűrőcsere
        3 év

      • Biztonsági funkció

        Gyermekzár
        Igen

      • Energiahatékonyság

        Feszültség
        100-240 V

      • Karbantartás

        Szerviz
        2 év világszerte érvényes garancia

      • Kompatibilitás

        Mellékelt tartozékok 1
        FY2200/30

      • Tömeg és méretek

        Termék méretei (ho x szé x ma)
        48,6 x 28,0 x 28,0 cm
        Termék tömege
        4,1 kg
        Méret csomagolással együtt (ho x szé x ma)
        54,0 x 34,8 x 34,8 cm
        Tömeg, a csomagolással együtt
        5,72 kg

      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      • (1) A CADR-értéket egy hivatalos, harmadik fél laboratórium teszteli a GB/T18801-2022 szabvány szerint.
      • (2) Az NRCC-54013 szabvány szerint számítva
      • (3) Hangnyomás, IEC 60704 1,5 méteren.
      • (4) A szűrőn áthaladó levegőből, a DIN71460 szabványnak megfelelően tesztelve 0,003 µm és 0,3 µm méretű nátrium-klorid aeroszollal, iUTA intézet
      • (5) Számított átlag. A szűrő élettartama a levegőminőségtől és a használattól függ.
      • (6) A szűrőn áthaladó levegőből, az osztrák OFI tesztintézet SOP 350.003 teszteljárását használva háziporatkával, nyírfapollennel és macskaallergénekkel
      • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) (Az allergiás nátha és asztmára gyakorolt hatása) 2008, szerző: J. Bousquet és mintegy 50 elismert munkatársa, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160.
      • (8) Külső laboratórium által végzett teszt a mikrobiális redukció mértékének meghatározására influenzavírussal (H1N1), 30 m3-es tesztkamrában 1 órán át használva a Turbó üzemmódot
      • (9) A GB21551.3-2010 szabvány szerint tesztelve Staphylococcus albus baktériummal, 30 m3-es kamrában, 1 órán át, Turbó üzemmódban, harmadik fél laboratóriumában tesztelve
      • (10) Külső GMT laboratórium tesztje a GB/T 18801-2022 szabványnak megfelelően illékony szerves vegyületekkel, toluollal és nitrogén-dioxiddal, 30 m3-es szobában 1 órán át használva a Turbó üzemmódot.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.