FY2200/30
Eredeti szűrők PureProtect 2200 légtisztítóhoz
Eredeti csereszűrők a légtisztítóhoz: 3 az 1-ben NanoProtect HEPA, aktív szenes szűrő és előszűrő a szennyezőanyagok, pollenek, por, állatszőr és vírusok elleni védelem érdekében.Összes előny megtekintése
HEPA NanoProtect szűrő
Csereszűrők a Philips PureProtect Quiet 2200 Series légtisztítókhoz: AC2210, AC2220, AC2221. A légtisztító modellszáma a készülék hátulján található.
Az eredeti szűrők gondoskodnak az akár 3 évig tartó optimális teljesítményről (2), így kevesebb erőfeszítéssel és költséggel járnak. A légtisztító kiszámolja a szűrő élettartamát, és figyelmezteti Önt a cserére.
Az összehajtható szűrőkialakítással csomagolás takarítható meg, és 35%-kal kevesebb műanyag szükséges hozzá, ami csökkenti a szénlábnyomunkat.
Az eredeti Philips szűrőt úgy alakították ki, hogy tökéletesen illeszkedjen a készülékhez. Az optimális teljesítmény érdekében mindig eredeti Philips szűrőt használjon.
A HEPA NanoProtect-szűrő, az aktív szenes szűrő és az előszűrő által biztosított 3 rétegű szűrés az egészen apró, 0,003 mikron méretű részecskék 99,97%-át felfogja (1) – védelmet nyújtva a szennyező anyagokkal, vírusokkal, allergénekkel, baktériumokkal és szagokkal szemben.
A Philips készülék kijelzőjén lévő jelzőfény jelzi, ha ki kell cserélnie a szűrőt. A karbantartás egyszerű, kevesebb mint egy perc alatt elvégezhető.
Kapcsolja össze készülékét az Air+ alkalmazással, hogy nyomon követhesse a szűrő állapotát, és szükség esetén könnyen meg tudja rendelni a csereszűrőt.
Általános műszaki adatok
Teljesítmény
Tömeg és méretek
Csere
