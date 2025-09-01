Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    • Eredeti szűrők PureProtect 2200 légtisztítóhoz Eredeti szűrők PureProtect 2200 légtisztítóhoz Eredeti szűrők PureProtect 2200 légtisztítóhoz
    • Play Pause

      PureProtect Quiet 2200 Series HEPA NanoProtect szűrő

      FY2200/30

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Eredeti szűrők PureProtect 2200 légtisztítóhoz

      Eredeti csereszűrők a légtisztítóhoz: 3 az 1-ben NanoProtect HEPA, aktív szenes szűrő és előszűrő a szennyezőanyagok, pollenek, por, állatszőr és vírusok elleni védelem érdekében.

      Összes előny megtekintése

      PureProtect Quiet 2200 Series HEPA NanoProtect szűrő

      Hasonló termékek

      Összes Szűrők és tartozékok megtekintése

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Ez a termék
      PureProtect Quiet 2200 Series
      - {discount-value}

      PureProtect Quiet 2200 Series

      HEPA NanoProtect szűrő

      összes

      recurring payment

      Eredeti szűrők PureProtect 2200 légtisztítóhoz

      Hatékonyan kiszűri a nanorészecskék 99,97%-át (1)

      • Kompatibilis a 2200 Series termékekkel
      • A doboz tartalma: 1 darab szűrő
      • 3 éves élettartam
      • Eredeti Philips szűrő
      Kompatibilis a Philips PureProtect Quiet 2200 Series típussal

      Kompatibilis a Philips PureProtect Quiet 2200 Series típussal

      Csereszűrők a Philips PureProtect Quiet 2200 Series légtisztítókhoz: AC2210, AC2220, AC2221. A légtisztító modellszáma a készülék hátulján található.

      Hosszú, 3 év élettartamú szűrő

      Hosszú, 3 év élettartamú szűrő

      Az eredeti szűrők gondoskodnak az akár 3 évig tartó optimális teljesítményről (2), így kevesebb erőfeszítéssel és költséggel járnak. A légtisztító kiszámolja a szűrő élettartamát, és figyelmezteti Önt a cserére.

      Fenntartható kialakítás 30%-kal kisebb csomagolásban

      Fenntartható kialakítás 30%-kal kisebb csomagolásban

      Az összehajtható szűrőkialakítással csomagolás takarítható meg, és 35%-kal kevesebb műanyag szükséges hozzá, ami csökkenti a szénlábnyomunkat.

      Eredeti Philips szűrő a legjobb teljesítmény érdekében

      Eredeti Philips szűrő a legjobb teljesítmény érdekében

      Az eredeti Philips szűrőt úgy alakították ki, hogy tökéletesen illeszkedjen a készülékhez. Az optimális teljesítmény érdekében mindig eredeti Philips szűrőt használjon.

      A 3 rétegű HEPA szűrő megköti az utrafinom részecskék 99,97%-át

      A 3 rétegű HEPA szűrő megköti az utrafinom részecskék 99,97%-át

      A HEPA NanoProtect-szűrő, az aktív szenes szűrő és az előszűrő által biztosított 3 rétegű szűrés az egészen apró, 0,003 mikron méretű részecskék 99,97%-át felfogja (1) – védelmet nyújtva a szennyező anyagokkal, vírusokkal, allergénekkel, baktériumokkal és szagokkal szemben.

      Kövesse az intelligens szűrő állapotjelzőjét a készüléken

      Kövesse az intelligens szűrő állapotjelzőjét a készüléken

      A Philips készülék kijelzőjén lévő jelzőfény jelzi, ha ki kell cserélnie a szűrőt. A karbantartás egyszerű, kevesebb mint egy perc alatt elvégezhető.

      Air+ alkalmazással való összekapcsolódás a még nagyobb kényelem érdekében

      Air+ alkalmazással való összekapcsolódás a még nagyobb kényelem érdekében

      Kapcsolja össze készülékét az Air+ alkalmazással, hogy nyomon követhesse a szűrő állapotát, és szükség esetén könnyen meg tudja rendelni a csereszűrőt.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Termék típusa
        NanoProtect HEPA szűrő
        A doboz tartalma
        1 db szűrő
        NanoProtect HEPA
        Igen
        Előszűrő
        Igen
        Aktív szén
        Igen
        Élettartam
        3 év

      • Teljesítmény

        Részecskeszűrés
        99,97%, 0,003 mikron esetén

      • Tömeg és méretek

        Csomagolás hossza
        30,5 cm
        Csomagolás szélessége
        13,8 cm
        Csomagolás magassága
        29,5 cm
        Csomagolás tömege
        0,94 kg

      • Csere

        Philips légtisztító(k) esetén
        AC2210, AC2220, AC2221

      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      • (1) A szűrőn áthaladó levegőből, a DIN71460 szabványnak megfelelően tesztelve 0,003 µm és 0,3 µm méretű nátrium-klorid aeroszollal, iUTA intézet
      • (2) Számított átlag. A szűrő élettartama a levegőminőségtől és a használattól függ.
      • (3) Az FY2200 nem összehajtható csomagolásával szemben
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.